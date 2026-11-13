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TP.HCM rà soát, gỡ "nút thắt" để cấp sổ hồng cho căn hộ du lịch nghỉ dưỡng

Thứ Sáu, 11:15, 13/11/2026
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VOV.VN - Tổ công tác 1645 do ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM chủ trì đã họp bàn tháo gỡ khó khăn trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) cho các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn.

Chiều 11/11, tại cuộc họp, Tổ công tác 1645 đã tập trung rà soát và làm việc nhằm tháo gỡ vướng mắc cho 3 dự án bất động sản du lịch nghỉ dưỡng trọng điểm nằm trên địa bàn phường Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), bao gồm:

Thứ nhất, dự án Cao ốc VietPearl Unit Hotel do Công ty Cổ phần Tập đoàn VietPearl làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích khu đất 2.571m2, công trình xây dựng cao 16 tầng nổi, 01 tầng lửng và sàn để xe. Diện tích xây dựng công trình đạt 1.233m2; tổng diện tích sàn xây dựng 18.722,35m2, cung cấp 271 căn hộ và 13 phòng khách sạn.

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Dự án Cao ốc VietPearl Unit Hotel. Ảnh: VP

Thứ hai, dự án Cao ốc Thủy Tiên do Tổng công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng (DIC) làm chủ đầu tư. Dự án sở hữu quy mô 3.465m2 đất thương mại, dịch vụ; công trình được xây dựng cao 18 tầng với 194 căn hộ du lịch.

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Dự án Cao ốc Thủy Tiên. Ảnh: VP

Thứ ba, dự án Căn hộ du lịch nghỉ dưỡng, khách sạn ALa Carte Vũng Tàu do Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu làm chủ đầu tư. Quy mô dự án gồm 1.964,0m2 đất thương mại, dịch vụ. Công trình xây dựng cao 20 tầng cùng tầng hầm, tầng lửng, tầng kỹ thuật, bao gồm 100 căn hộ nghỉ dưỡng và 71 phòng khách sạn.

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Dự án Căn hộ du lịch nghỉ dưỡng, khách sạn ALa Carte Vũng Tàu. Ảnh: VP

Chỉ đạo về hướng xử lý đối với nhóm dự án này, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương rà soát lại toàn bộ hồ sơ, đồng thời cung cấp các tài liệu về nguồn gốc đất cho cơ quan chức năng. Đây là cơ sở để các đơn vị liên quan xác định xem dự án có phát sinh nghĩa vụ tài chính hay không. Bên cạnh đó, các cơ quan chuyên môn cũng cần làm rõ những nội dung về loại hình bất động sản này, tạo hành lang pháp lý để cấp giấy chứng nhận cho người mua.

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Tổ công tác 1645 họp bàn tháo gỡ vướng mắc, để cấp sổ hồng cho các dự án nhà ở thương mại vào chiều 11/11. Ảnh: Nguyễn Châu

Cùng với việc xử lý vướng mắc cho bất động sản du lịch nghỉ dưỡng, Tổ công tác cũng xem xét giải quyết khó khăn cho hai dự án khác trên địa bàn phường Tân Mỹ, TP.HCM. Cụ thể là dự án Trung tâm Thương mại – Dịch vụ và Chung cư Vinaland Tower (do Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam làm chủ đầu tư) và dự án Khu chung cư cao tầng kết hợp Thương mại dịch vụ 6 văn phòng, Lô B1 thuộc Khu nhà ở Phường Tân Mỹ (do Công ty TNHH Dynamic Innovation làm chủ đầu tư).

Liên quan đến tiến độ chung của công tác cấp Giấy chứng nhận và đăng ký giao dịch nhà đất trên toàn thành phố, ông Nguyễn Toàn Thắng thông tin thêm, lũy kế trong 10 tháng đầu năm 2026, thành phố đã giải quyết 666.656 hồ sơ, bằng 92,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong số đó, cơ quan chức năng đã thực hiện đăng ký biến động nhà đất cho 17.048 hồ sơ tổ chức và 608.383 hồ sơ hộ gia đình, cá nhân. Đặc biệt, đã hoàn thành cấp mới 41.225 Giấy chứng nhận cho người mua nhà tại các dự án.

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TP.HCM tháo gỡ vướng mắc cấp sổ hồng cho 349 dự án

VOV.VN - Tổ công tác 1645 (tổ công tác đặc biệt của UBND TP.HCM về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp sổ hồng) vừa có báo cáo về kết quả thực hiện đối với các dự án nhà ở thương mại trên địa bàn trong 9 tháng của năm 2026.

CTV Nguyễn Châu/VOV.VN
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