TP.HCM tháo gỡ vướng mắc để cấp sổ hồng cho hàng ngàn sản phẩm bất động sản

Ngày 16/10, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đã chủ trì cuộc họp với Tổ công tác 1645 nhằm tháo gỡ vướng mắc để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) cho người mua nhà tại các dự án nhà ở thương mại.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM chủ trì cuộc họp với Tổ công tác 1645 ngày 16-10. Ảnh: Nguyễn Châu

Tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho 3 dự án

Tại cuộc họp, Tổ công tác 1645 đã xem xét và đưa ra phương án giải quyết cụ thể cho 3 dự án trên địa bàn TP.

Thứ nhất là dự án Khu nhà ở đường Nguyễn Ảnh Thủ (phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM) do Công ty Cổ phần Hiệp Tân làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô gồm 3 khu A, B, C với 60 căn nhà, trong đó đã có 48 căn được xây dựng. Hiện tại, chủ đầu tư đề nghị xem xét cấp Giấy chứng nhận cho các căn nhà tại dự án.

Khu nhà ở đường Nguyễn Ảnh Thủ (phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM). Ảnh: VP

Theo chỉ đạo của ông Nguyễn Toàn Thắng, do vụ việc đã kéo dài, các phương án giải quyết được đề xuất cụ thể trên 3 phương diện:

Đối với tranh chấp giữa chủ đầu tư và đơn vị góp vốn: Đề nghị các bên chủ động phối hợp với tòa án để giải quyết sớm nhằm xác định rõ trách nhiệm chính của chủ đầu tư; đồng thời nhờ chính quyền địa phương hỗ trợ phối hợp cùng tòa án để tháo gỡ vướng mắc về tranh chấp hợp đồng.

Về quy hoạch và nghĩa vụ tài chính: Công ty cần liên hệ trực tiếp với Phòng Kinh tế đất để làm cơ sở xác định việc điều chỉnh quy hoạch có phát sinh nghĩa vụ tài chính hay không.

Về hạ tầng và các nghĩa vụ có liên quan khác: Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan đến hạ tầng kỹ thuật cũng như các nghĩa vụ khác. Đây là điều kiện và là cơ sở pháp lý để cơ quan chức năng xem xét cấp giấy chứng nhận cho người dân.

Tiếp theo là Khu nhà ở phức hợp tại Lô 3-11 thuộc Khu chức năng số 3 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm (tọa lạc tại phường An Khánh, TP.HCM) do Công ty TNHH MTV Việt Nam GS Enterprise làm chủ đầu tư với tổng số 300 căn hộ. Đối với dự án này, ông Nguyễn Toàn Thắng thống nhất cấp giấy chứng nhận theo đề xuất của chủ đầu tư.

Khu nhà ở Bình Mỹ 2 (phường Bình Cơ, TP.HCM). Ảnh: VP

Cùng được xem xét trong đợt này là dự án Khu nhà ở Bình Mỹ 2 (phường Bình Cơ, TP.HCM) do Công ty TNHH MTV Bất động sản Đầu tư và Phát triển Hà Nam làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 1.322 nền đất và trước đó chưa được cấp giấy chứng nhận cho người mua. Nay công ty nộp hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 1.322 nền cho khách hàng tự xây dựng nhà ở. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đã thống nhất việc cấp giấy chứng nhận ở dự án này.

Giải quyết gần 968.000 hồ sơ đất đai trong 9 tháng đầu năm 2026

Mới đây, thông tin về kết quả công tác 9 tháng đầu năm 2026, bà Bùi Thị Bích Tuyền, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM cho biết, toàn hệ thống đã tập trung chỉ đạo, điều hành và triển khai đồng bộ nhiệm vụ trên các lĩnh vực.

Cụ thể, toàn hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố đã giải quyết 967.654 hồ sơ các loại. Trong đó, đơn vị đã cấp 610.082 giấy chứng nhận; có 313.049 hồ sơ tạo nguồn thu cho ngân sách đạt 32.978 tỷ đồng (từ thuế thu nhập cá nhân và thuế trước bạ).

Đồng thời, công tác này đã tạo ra nguồn vốn phát triển kinh tế từ giá trị thế chấp, giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đạt 2.205.249 tỷ đồng.

Ngoài ra, hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố đã tham mưu Sở ban hành 3.968 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, với tổng giá trị thu vào ngân sách nhà nước gần 11,5 tỷ đồng.

Riêng thông qua Tổ công tác 1645, Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố đã tham mưu, báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM tổ chức 150 cuộc họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án. Theo đó, đã có 289 dự án được tháo gỡ, tương đương 191.841 căn nhà dự kiến được cấp Giấy chứng nhận.

Đến nay, cơ quan chức năng đã giải quyết 54.687 hồ sơ cấp Giấy chứng nhận dự án nhà ở; trong đó 40.032 căn nhà đã được cấp Giấy chứng nhận và 14.655 hồ sơ đã phát hành Phiếu chuyển thông tin địa chính gửi cơ quan Thuế, hiện đang chờ người mua thực hiện nghĩa vụ lệ phí trước bạ.