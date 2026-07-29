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TP.HCM và vùng Catolonia hợp tác phát triển logistic thông minh, đổi mới sáng tạo

Thứ Tư, 17:38, 29/07/2026
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VOV.VN - TP.HCM sẽ thúc đẩy hợp tác chiến lược, thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao từ vùng Catalonia (Tây Ban Nha) vào các lĩnh vực mũi nhọn là đổi mới sáng tạo và logistics thông minh.

Sáng 29/7, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) phối hợp cùng Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Catalonia (Tây Ban Nha) tổ chức Hội nghị Xúc tiến Đầu tư TP.HCM- Catalonia năm 2026.

Sau sáp nhập, TP.HCM hiện có hơn 21.351 dự án FDI với tổng vốn đăng ký xấp xỉ 146,8 tỷ USD. TP nằm trong Top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu với gần 30.000 doanh nghiệp công nghệ đang hoạt động. 

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Ông Phạm Quang Nhật, Giám đốc ITPC.

TP.HCM đang chuyển qua lựa chọn khu vực và thị trường đầu tư mới một cách có chủ đích, hướng tới thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp chiến lược như công nghệ cao, công nghệ mới, công nghiệp hỗ trợ, trí tuệ nhân tạo, hệ sinh thái logistics xanh, cảng biển thông minh và hạ tầng thương mại kết nối chuỗi cung ứng bền vững toàn cầu.

6 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại của TP.HCM với Tây Ban Nha đã đạt hơn 417 triệu USD. Tây Ban Nha hiện có 60 dự án đầu tư tại Thành phố với tổng số vốn đăng ký đạt gần 40 triệu USD.

Trong khi đó, vùng Catalonia có hơn 610.000 doanh nghiệp đang hoạt động, là điểm đến đầu tư hàng đầu của châu Âu, nhiều chi nhánh của doanh nghiệp công nghệ nước ngoài đặt tại đây.

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TP.HCM và Vùng Catalonia đẩy mạnh hợp tác phát triển các lĩnh vực mũi nhọn.

Đều là đầu tàu kinh tế, cửa ngõ kết nối thị trường của mỗi quốc gia, TP.HCM và Vùng Catalonia có nhiều điểm tương đồng về tiềm năng và các thế mạnh bổ sung trong lĩnh vực công nghiệp, khoa học công nghệ, logistics và hạ tầng giao thông. 

Hội nghị Xúc tiến Đầu tư TP.HCM- Catalonia không chỉ góp phần thắt chặt mối quan hệ kinh tế, thương mại song phương mà còn tạo tiền đề vững chắc để hai bên tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư trong thời gian tới, đặc biệt ở các lĩnh vực mũi nhọn như đổi mới sáng tạo và logistics.

Ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, TP sẵn sàng đồng hành và hợp tác lâu dài với Catalonia; phân công các cơ quan chức năng làm đầu mối cụ thể để theo dõi, hỗ trợ và chuyển hóa cam kết, đề xuất của nhà đầu tư thành kết quả thiết thực.

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Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM.

Ông Salvador Illa i Roca - Chủ tịch Chính quyền Vùng Catalonia đánh giá cao thành tựu phát triển kinh tế, môi trường đầu tư ổn định và sự năng động cùng định hướng tương lai của kinh tế Việt Nam, trong đó có TP.HCM. Doanh nghiệp Tây Ban Nha đang hoạt động tại Việt Nam đã phản hồi tích cực về sự hỗ trợ từ chính quyền các địa phương, đặc biệt là TP.HCM. Catalonia mong muốn sớm trở thành đối tác lâu dài của các doanh nghiệp Việt Nam và TP.HCM.

Ông Phạm Quang Nhật, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM cho biết, ngay sau hội nghị này, hai bên xây dựng danh mục các lĩnh vực, dự án và các đối tác có khả năng để triển khai, ưu tiên lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao,...

"Chúng tôi sẽ tăng cường kết nối B2B, B2G theo từng chuyên đề cụ thể, hỗ trợ cho doanh nghiệp tiếp cận các thông tin cũng như là đối tác và dự án. Đồng thời, thiết lập cơ chế theo dõi các hiệu suất. Chúng tôi không triển khai dàn trải mà tập trung vào những nội dung có đối tác cụ thể, nhu cầu thực chất, đầu mối chịu trách nhiệm và lộ trình rõ ràng. Kết quả cuối cùng phải là dự án đầu tư của chương trình chuyển giao công nghệ, hợp tác đầu tư được đánh giá đo lường thực chất và mang lại hiệu quả thiết thực", ông Nhật nói.

Vùng Catalonia đóng góp 19% GDP và 26% tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn Tây Ban Nha. Vùng quy tụ 22,9% tổng số doanh nghiệp đổi mới sáng tạo của quốc gia. Hệ sinh thái công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Catalonia hội tụ hơn 9.300 doanh nghiệp công nghệ, đổi mới sáng tạo cùng 203 trung tâm kỹ thuật số/công nghệ quốc tế, tạo ra việc làm cho hơn 46.000 nhân sự chất lượng cao. 

Hoàng Minh/VOV-TP.HCM
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