44 mẫu cà phê vào vòng chung kết Cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam 2026



Hôm nay (24/4), tại Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột khai mạc vòng chung kết Cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam 2026 (Vietnam Amazing Cup - VAC 2026), nhằm tìm ra những mẫu cà phê có chất lượng xuất sắc nhất để vinh danh và quảng bá thương hiệu cà phê Việt Nam ra thị trường quốc tế.

Ông Trịnh Đức Minh, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột cho biết, toàn bộ dữ liệu đánh giá tại vòng Chung kết cùng với kết quả của các cuộc thi lần trước sẽ được tích hợp vào "Dự án Robusta 21"

Vượt qua vòng sơ kết với hơn 160 mẫu dự thi từ các vùng trồng trên cả nước, 44 mẫu cà phê tiêu biểu đã lọt vòng chung kết Cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam 2026. Trong đó, có 19 mẫu cà phê chè (Arabica) và 25 mẫu cà phê vối (Robusta). Theo Ban tổ chức, chất lượng các mẫu cà phê dự thi năm nay đồng đều và có tính cạnh tranh rất cao.

Điểm nổi bật của vòng Chung kết là sự tham gia của Hội đồng Giám khảo chuyên nghiệp, với số lượng đông nhất từ trước đến nay. Tổng cộng có 12 giám khảo trong nước và quốc tế trực tiếp đánh giá. Với đội ngũ chuyên gia chuyên nghiệp sẽ đảm bảo tính công tâm, chính xác và nhất quán trong việc phân định những giá trị tinh túy nhất của các mẫu cà phê đặc sản. Kết quả chung cuộc sẽ được công bố và trao giải vào ngày 26/4/2026.

Theo ông Trịnh Đức Minh, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột, cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam 2026 tiếp tục khẳng định vai trò là sân chơi chuyên nghiệp, thúc đẩy người nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp tại tỉnh Đắk Lắk cũng như các địa phương trên cả nước chú trọng hơn vào quy trình sản xuất cà phê chất lượng cao.

Có 12 Giám khảo trong nước và quốc tế trực tiếp đánh giá các mẫu cà phê dự thi tại vòng Chung kết

Toàn bộ dữ liệu đánh giá tại vòng chung kết cùng với kết quả của các cuộc thi lần trước sẽ được tích hợp vào "Dự án Robusta 21". Ông Trịnh Đức Minh cho biết, đây là dự án trọng điểm nhằm xây dựng hệ thống ngôn ngữ mô tả, hình thành tiêu chuẩn chất lượng và hệ tri thức riêng cho dòng cà phê Robusta Việt Nam.

“Mục đích của Dự án Robusta Thế kỷ XXI là đưa ra 1 bộ tiêu chuẩn cho Robusta, để làm sao tiêu chuẩn đó được các doanh nghiệp áp dụng trong thương mại, từ đó có 1 ngôn ngữ trao đổi giữa bên mua với bên bán thống nhất, giúp cho thị trường minh bạch, qua đó có thể tăng được giá trị sản phẩm trong hoạt động giao thương”, ông Minh khẳng định.