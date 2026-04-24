中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

44 mẫu cà phê vào vòng chung kết Cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam 2026

Thứ Sáu, 15:30, 24/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong 44 mẫu cà phê vào vòng chung kết có 19 mẫu cà phê chè (Arabica) và 25 mẫu cà phê vối (Robusta), chất lượng các mẫu cà phê dự thi năm nay đồng đều và có tính cạnh tranh rất cao.


Hôm nay (24/4), tại Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột khai mạc vòng chung kết Cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam 2026 (Vietnam Amazing Cup - VAC 2026), nhằm tìm ra những mẫu cà phê có chất lượng xuất sắc nhất để vinh danh và quảng bá thương hiệu cà phê Việt Nam ra thị trường quốc tế.

44 mau ca phe vao vong chung ket cuoc thi ca phe dac san viet nam 2026 hinh anh 1
Ông Trịnh Đức Minh, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột cho biết, toàn bộ dữ liệu đánh giá tại vòng Chung kết cùng với kết quả của các cuộc thi lần trước sẽ được tích hợp vào "Dự án Robusta 21"

Vượt qua vòng sơ kết với hơn 160 mẫu dự thi từ các vùng trồng trên cả nước, 44 mẫu cà phê tiêu biểu đã lọt vòng chung kết Cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam 2026. Trong đó, có 19 mẫu cà phê chè (Arabica) và 25 mẫu cà phê vối (Robusta). Theo Ban tổ chức, chất lượng các mẫu cà phê dự thi năm nay đồng đều và có tính cạnh tranh rất cao.

Điểm nổi bật của vòng Chung kết là sự tham gia của Hội đồng Giám khảo chuyên nghiệp, với số lượng đông nhất từ trước đến nay. Tổng cộng có 12 giám khảo trong nước và quốc tế trực tiếp đánh giá. Với đội ngũ chuyên gia chuyên nghiệp sẽ đảm bảo tính công tâm, chính xác và nhất quán trong việc phân định những giá trị tinh túy nhất của các mẫu cà phê đặc sản. Kết quả chung cuộc sẽ được công bố và trao giải vào ngày 26/4/2026.

Theo ông Trịnh Đức Minh, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột, cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam 2026 tiếp tục khẳng định vai trò là sân chơi chuyên nghiệp, thúc đẩy người nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp tại tỉnh Đắk Lắk cũng như các địa phương trên cả nước chú trọng hơn vào quy trình sản xuất cà phê chất lượng cao.

44 mau ca phe vao vong chung ket cuoc thi ca phe dac san viet nam 2026 hinh anh 2
Có 12 Giám khảo trong nước và quốc tế trực tiếp đánh giá các mẫu cà phê dự thi tại vòng Chung kết

Toàn bộ dữ liệu đánh giá tại vòng chung kết cùng với kết quả của các cuộc thi lần trước sẽ được tích hợp vào "Dự án Robusta 21". Ông Trịnh Đức Minh cho biết, đây là dự án trọng điểm nhằm xây dựng hệ thống ngôn ngữ mô tả, hình thành tiêu chuẩn chất lượng và hệ tri thức riêng cho dòng cà phê Robusta Việt Nam.

“Mục đích của Dự án Robusta Thế kỷ XXI là đưa ra 1 bộ tiêu chuẩn cho Robusta, để làm sao tiêu chuẩn đó được các doanh nghiệp áp dụng trong thương mại, từ đó có 1 ngôn ngữ trao đổi giữa bên mua với bên bán thống nhất, giúp cho thị trường minh bạch, qua đó có thể tăng được giá trị sản phẩm trong hoạt động giao thương”, ông Minh khẳng định.

Hương Lý/VOV-Tây Nguyên
Tag: Cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam 2026 vòng chung kết 44 mẫu cà phê
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Giá cà phê hôm nay 24/4: Cà phê trong nước cao nhất 88.000 đồng/kg
Giá cà phê hôm nay 24/4: Cà phê trong nước cao nhất 88.000 đồng/kg

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, giá cà phê trong nước mở phiên sáng 24/4 đi ngang so với cuối phiên trước, giá thu mua cao nhất ở khu vực Tây Nguyên là 88.000 đồng/kg, trong khi giá cà phê Robusta và Arabica tiếp tục duy trì trạng thái tăng trên 2 sàn London và New York.

Giá cà phê hôm nay 23/4: Giá cà phê trong nước cao nhất 87.100 đồng/kg
Giá cà phê hôm nay 23/4: Giá cà phê trong nước cao nhất 87.100 đồng/kg

VOV.VN – Giá cà phê hôm nay, phiên giao dịch sáng 23/4, giá bán cà phê trong nước dao động trong khoảng 86.300 – 87.100 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 86.900 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay 23/4: Giá cà phê trong nước cao nhất 87.100 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 23/4: Giá cà phê trong nước cao nhất 87.100 đồng/kg

VOV.VN – Giá cà phê hôm nay, phiên giao dịch sáng 23/4, giá bán cà phê trong nước dao động trong khoảng 86.300 – 87.100 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 86.900 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay 22/4: Cà phê trong nước giảm 500 đồng/kg
Giá cà phê hôm nay 22/4: Cà phê trong nước giảm 500 đồng/kg

VOV.VN - Giá cà phê trong nước mở phiên sáng 22/4 giảm 500 đồng/kg so với cuối phiên trước, giá thu mua cao nhất ở khu vực Tây Nguyên là 87.100 đồng/kg, trong khi giá cà phê Robusta và Arabica tiếp tục duy trì trạng thái giảm trên 2 sàn London và New York.

Giá cà phê hôm nay 22/4: Cà phê trong nước giảm 500 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 22/4: Cà phê trong nước giảm 500 đồng/kg

VOV.VN - Giá cà phê trong nước mở phiên sáng 22/4 giảm 500 đồng/kg so với cuối phiên trước, giá thu mua cao nhất ở khu vực Tây Nguyên là 87.100 đồng/kg, trong khi giá cà phê Robusta và Arabica tiếp tục duy trì trạng thái giảm trên 2 sàn London và New York.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá