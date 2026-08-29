Vì sao Trung Quốc đẩy mạnh nới lỏng chính sách thị thực?

Từ năm 2023, các chính sách miễn thị thực (visa) hoặc đơn giản hóa thủ tục nhập cảnh trở thành công cụ quan trọng để Trung Quốc thu hút khách quốc tế và thúc đẩy các ngành kinh tế nước này. Trong năm 2025, lượng du khách nhập cảnh theo diện miễn visa Trung Quốc chiếm tới hơn 70% khách nước ngoài, góp phần vào tổng lượng khách quốc tế đến Trung Quốc tăng 20%.

Cơ chế miễn visa của Trung Quốc hiện có nhiều hình thức, bao gồm cả miễn visa đơn phương, miễn visa quá cảnh (transit), miễn visa theo phạm vi hành chính nhất định... nhằm đạt được các mục tiêu khác nhau. Về miễn visa đơn phương, công dân từ khoảng 50 quốc gia có thể nhập cảnh miễn visa tối đa 30 ngày vào Trung Quốc cho mục đích kinh doanh, du lịch, thăm thân... Trong số này các quốc gia này, có những thị trường gửi khách hàng đầu của Trung Quốc hiện nay như Hàn Quốc, Nga, Australia, Malaysia...

Khách du lịch đến từ nhiều quốc gia trải nghiệm văn hóa tại Quế Lâm, Trung Quốc.

Chính sách miễn visa quá cảnh của Trung Quốc hiện áp dụng cho công dân của 57 quốc gia, bao gồm Việt Nam, tại 65 cửa khẩu và khu vực quy định. Theo đó, du khách nước ngoài đủ điều kiện sẽ được phép sử dụng hộ chiếu phổ thông và có vé máy bay, tàu xe nối chuyến với hành trình cụ thể quá cảnh tại Trung Quốc để sang một quốc gia, khu vực thứ 3, được miễn visa quá cảnh Trung Quốc và lưu trú trong các khu vực quy định với thời gian không quá 240 giờ.

Chính sách miễn visa của Trung Quốc còn áp dụng tại một số khu vực nhất định kèm theo quy định riêng. Ví dụ như tại tỉnh Hải Nam, công dân của 61 quốc gia có thể miễn visa nhập cảnh và lưu trú trong phạm vi hành chính của tỉnh này với thời gian không quá 30 ngày. Chính sách miễn visa này kéo theo hàng loạt chuyến bay thẳng mang đến dòng khách quốc tế dồi dào cho đảo Hải Nam, tương tự như mô hình của đảo Phú Quốc tại Việt Nam.

Tại một số khu vực khác như Tây Song Bản Nạp (tỉnh Vân Nam) hay Quế Lâm (tỉnh Quảng Tây), khách du lịch theo đoàn từ một số quốc gia khu vực ASEAN được miễn visa nhập cảnh có điều kiện kèm theo.

Một khu chợ thu hút du khách tại Tây Song Bản Nạp (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc).

Chính sách miễn visa mang lại gì cho ngành du lịch Trung Quốc?

Theo các chuyên gia, chính sách miễn visa của Trung Quốc nhằm hướng tới các mục tiêu kinh tế, du lịch và đối ngoại. Các chính sách miễn visa nhập cảnh và miễn visa quá cảnh của Trung Quốc đã đóng vai trò quan trọng với ngành du lịch nước này.

Số lượng người nước ngoài nhập cảnh vào Trung Quốc đạt 22,91 triệu lượt trong nửa đầu năm 2026, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, có 17,82 triệu lượt người nước ngoài nhập cảnh vào Trung Quốc không cần visa, chiếm 77,7% tổng số lượt người nước ngoài nhập cảnh, tăng 30,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chính sách miễn visa của Trung Quốc giúp lấp đầy nhiều chuyến bay, khách sạn và trung tâm thương mại, trực tiếp kích thích thị trường tiêu dùng nội địa, đồng thời đưa các sản phẩm Trung Quốc tiếp cận trực tiếp với khách du lịch quốc tế.

Theo Bloomberg, chính sách này đang mang lại một cú hích rất cần thiết cho ngành bán lẻ Trung Quốc, từ dịch vụ về nha khoa cho đến may mặc hay các khu chợ địa phương.

Chính sách miễn visa quá cảnh của Trung Quốc hỗ trợ cho tham vọng trở thành một trong những thị trường vận tải hàng không lớn nhất thế giới, mà nước này đặt mục tiêu vào năm 2030.

Trong bối cảnh bất ổn kéo dài tại Trung Đông làm gián đoạn các đường bay truyền thống qua vùng Vịnh, Trung Quốc dùng chính sách visa quá cảnh kết hợp lợi thế bay qua không phận Nga của các hãng bay nội địa để thu hút hành khách đi lại giữa châu Âu, châu Á và châu Đại Dương.

Một sân bay tại Thâm Quyến, Trung Quốc.

Đối với nhiều du khách nước ngoài, chính sách nhập cảnh ngày càng thuận tiện của Trung Quốc đã mang lại sự đảm bảo quan trọng cho một hành trình du lịch linh hoạt và nhiều trải nghiệm đáng giá hơn.

Điều này tác động đáng kể đến dự định và quyết định của khách nước ngoài khi lập kế hoạch du lịch. Visa du lịch Trung Quốc trước đây đồng nghĩa với quy trình về lịch hẹn, trả phí, chuẩn bị giấy tờ và chờ đợi – những thủ tục phức tạp khiến một điểm đến có thể bị loại khỏi danh sách lựa chọn.

Việc loại bỏ rào cản về visa đưa Trung Quốc vào cùng nhóm điểm đến tiềm năng như Nhật Bản hay Thái Lan: Nơi mà du khách châu Âu có thể quyết định sẽ đến chỉ vài tuần, thậm chí ít hơn, trước ngày khởi hành.

Khi lượng khách du lịch quốc tế ngày càng đa dạng và vượt ra ngoài các điểm đến truyền thống, các địa phương xa hơn tại Trung Quốc đã có những cơ hội mới, cùng với kỳ vọng cao hơn về chất lượng dịch vụ. Du khách được miễn visa không chỉ đến Thượng Hải và Bắc Kinh, mà các điểm đến như Thâm Quyến, Thành Đô, Tây An, Thanh Đảo... cũng thu hút nhiều khách quốc tế hơn.

Không chỉ về số lượng, những vị khách thích tìm hiểu về văn hóa, công nghệ cao... sẽ khác với vị khách chỉ tham quan Vạn Lý Trường Thành trong ngày: Họ có xu hướng ở lại lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn.

Ngoài ra, dường như Trung Quốc muốn tận dụng làn sóng khách du lịch để gia tăng sức mạnh mềm và xóa bỏ các định kiến thông qua những trải nghiệm thực tế của du khách. Bằng cách tạo ra một môi trường du lịch thuận tiện, ít rào cản hành chính, Trung Quốc mong muốn xây dựng hình ảnh một quốc gia hiện đại, an toàn và cởi mở trong mắt bạn bè quốc tế, qua đó thúc đẩy xu hướng trải nghiệm cuộc sống thường nhật của người dân bản địa.