Đảng và Nhà nước đã có chủ trương khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân, tạo điều kiện để đảng viên phát huy năng lực sản xuất, kinh doanh, làm giàu hợp pháp và đóng góp cho xã hội. Đặc biệt, ngày 14/10/2026, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Quy định số 224 về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh, tiếp tục tạo điều kiện để đảng viên phát huy năng lực, trí tuệ trên mặt trận kinh tế.

Tại tỉnh Đồng Tháp, nhiều đảng viên đã mạnh dạn phát triển sản xuất, kinh doanh, vừa nâng cao thu nhập gia đình, vừa góp sức xây dựng quê hương. Tiêu biểu là ông Nguyễn Hoàng Thảo (còn gọi là ông Chín Thảo), đảng viên hưu trí ở ấp Hòa, xã An Hữu. Từ mô hình nuôi cá da trơn, ông đã vươn lên trở thành tỷ phú miệt vườn, đồng thời tích cực đóng góp cho các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.

Những ngày này, gia đình ông Nguyễn Hoàng Thảo đang tất bật thu hoạch 05 ha mặt nước nuôi cá tra thương phẩm. Ông Thảo phấn khởi cho biết, vụ cá năm nay không chỉ trúng mùa mà còn được giá. Hiện giá cá tra tăng lên mức kỷ lục 37.500 đồng/kg. Với mức giá này, sau khi trừ tất cả chi phí, mỗi kg cá mang lại lợi nhuận hơn 10.000 đồng. Ước tính, riêng vụ thu hoạch này, các ao cá của gia đình ông đem về khoản lãi khoảng 3,5 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Hoàng Thảo bắt đầu nuôi cá tra từ năm 2005, khi còn công tác tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang (nay thuộc tỉnh Đồng Tháp). Ban đầu, ông chỉ nuôi với quy mô nhỏ để tích lũy kinh nghiệm. Sau đó, nhận thấy tiềm năng và hiệu quả kinh tế từ nghề nuôi cá tra, ông mạnh dạn thuê đất bãi bồi ven sông Tiền, mở rộng diện tích lên 5 ha, với số lượng cá giống thả nuôi mỗi năm khoảng 5 triệu con.

Các ao nuôi cá tra của ông Nguyễn Hoàng Thảo đang cho thu hoạch, bán giá rất cao

Đến nay, đây là một trong những mô hình nuôi cá tra có quy mô lớn tại khu vực, mang lại hiệu quả kinh tế cao và ổn định. Nhờ tích lũy nhiều năm kinh nghiệm, ông Thảo nắm vững quy trình kỹ thuật, từ khâu chọn giống, chăm sóc, quản lý môi trường nước đến phòng ngừa dịch bệnh. Đàn cá phát triển nhanh, chất lượng thịt bảo đảm tiêu chuẩn phục vụ chế biến xuất khẩu, đáp ứng yêu cầu của nhiều thị trường khó tính. Đặc biệt, tỷ lệ cá hao hụt thấp, lợi nhuận đạt khoảng 30% so với tổng chi phí đầu tư.

Thông thường, sau khoảng 8 tháng nuôi, cá tra đạt trọng lượng bình quân 1,5 kg/con là có thể thu hoạch. Sản lượng mỗi năm đạt khoảng 3.000 tấn. Toàn bộ sản phẩm được các công ty thủy sản trong và ngoài tỉnh ký hợp đồng tiêu thụ. Nhờ duy trì sản xuất ổn định, mỗi năm ông Thảo thu lãi trên 5 tỷ đồng. Chia sẻ về bí quyết thành công với nghề nuôi cá tra, ông Nguyễn Hoàng Thảo cho biết: “Kinh nghiệm để nuôi cá tra thành công, thứ nhất là mình phải chọn giống có chất lượng. Thứ hai là phải có kỹ thuật, thường xuyên theo dõi, kiểm tra con cá. Đồng thời, mình phải thường xuyên nạo vét đáy ao, làm sao để chất lượng cá đẹp, bảo đảm tiêu chuẩn, không được sử dụng chất cấm”.

Ông Chín Thảo đang chỉ đạo lực lượng nhân công thu hoạch cá tra

Trước đây, ông Nguyễn Hoàng Thảo là cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Dù công việc cơ quan khá bận rộn, nhưng sau giờ làm việc, ông luôn dành thời gian có mặt tại các ao nuôi để kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất. Với chiếc điện thoại thông minh kết nối internet, ông có thể theo dõi sát sao quá trình chăm sóc đàn cá của 12 nhân công.

Là cán bộ, đảng viên, ông Thảo luôn biết cách sắp xếp hài hòa giữa công việc cơ quan và hoạt động sản xuất của gia đình. Với tinh thần cần cù, chịu khó, ông trực tiếp tìm hiểu, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào nuôi cá, chú trọng chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế. Đặc biệt, dù thị trường cá tra có những thời điểm biến động mạnh, giá cả xuống thấp, nhiều hộ nuôi gặp khó khăn, ông vẫn kiên trì duy trì diện tích 5 ha ao nuôi và bảo đảm có lợi nhuận.

Ông Nguyễn Quốc Thanh, nguyên Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cái Bè, tỉnh Tiền Giang (cũ), nhận xét: “Nói chung, từ xưa đến nay, đồng chí Nguyễn Hoàng Thảo có kinh nghiệm rất tốt trong nuôi cá da trơn xuất khẩu. Qua nhiều năm, có những lúc do ảnh hưởng của biến động thị trường, thời tiết và các yếu tố bất lợi khác đối với ngành thủy sản tỉnh nhà, nhưng với kinh nghiệm nhiều năm, đồng chí Thảo luôn duy trì được diện tích nuôi và có lãi. Đồng chí cũng truyền đạt kinh nghiệm cho các hộ dân khác. Với bề dày kinh nghiệm của mình, đồng chí đã đóng góp sản lượng cá tra xuất khẩu của tỉnh cũng như của đất nước rất lớn”, ông Thanh chia sẻ.

Ở tuổi ngoài 60 nhưng đảng viên Nguyễn Hoàng Thảo rất say mê nghề nuôi cá tra xuất khẩu

Có thể khẳng định, mô hình nuôi cá tra xuất khẩu đã giúp gia đình đảng viên Nguyễn Hoàng Thảo vươn lên khá giả, trở thành một trong những hộ nuôi cá có thu nhập cao tại địa phương. Với mức lợi nhuận hơn 5 tỷ đồng mỗi năm, đây là kết quả đáng ghi nhận đối với mô hình sản xuất của một hộ gia đình.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Thảo còn là đảng viên gương mẫu, luôn đi đầu trong các phong trào tại địa phương. Từ thành quả lao động sản xuất, ông dành một phần lợi nhuận để đóng góp cùng chính quyền, đoàn thể chăm lo công tác an sinh xã hội, hỗ trợ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi khi địa phương phát động các phong trào, vận động nguồn lực chăm lo cho người dân, ông đều tích cực hưởng ứng.

Ông Nguyễn Phước Sang, Bí thư Chi bộ ấp Hòa, xã An Hữu, cho biết thêm: “Đồng chí Nguyễn Hoàng Thảo là đảng viên rất gương mẫu trong thực hiện các công tác, nhiệm vụ. Trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đồng chí rất gương mẫu, đi đầu. Thời gian qua, đồng chí 9 Thảo rất tích cực đóng góp cho các hoạt động an sinh xã hội. Khi có những việc khó khăn, hữu sự xảy ra đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, Chi bộ ấp vận động thì đồng chí luôn sẵn sàng hỗ trợ”.

Theo ông Nguyễn Hoàng Thảo, trước đây, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Quy định số 15 về đảng viên làm kinh tế tư nhân. Mới đây, Đảng tiếp tục ban hành Quy định số 224 về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh. Đây là những chủ trương đúng đắn, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, tạo điều kiện để đảng viên phát huy năng lực, trí tuệ, mạnh dạn tham gia phát triển kinh tế. Qua đó, không chỉ nâng cao đời sống gia đình mà còn tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị cho xã hội, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của quê hương, đất nước:

“Đảng viên mà làm kinh tế trước hết đem lại thu nhập cho đảng viên, từ đó làm cho đảng viên không có ai nghèo. Đây là chủ trương hết sức đúng đắn và sáng suốt của Đảng, Nhà nước. Tôi có thu nhập tương đối cao so với các hộ dân lân cận nên cũng thường xuyên đóng góp rất nhiều cho địa phương, chẳng hạn như Quỹ Vì người nghèo hay khi họp hội, có hoạt động vận động quần chúng thì tôi sẵn sàng đóng góp cho các phong trào”.

Đảng viên Nguyễn Hoàng Thảo luôn bận rộn công việc dù đã nghỉ hưu

Năm nay dù tuổi ngoài 60, sức khỏe có phần hạn chế, nhưng ông Nguyễn Hoàng Thảo vẫn luôn say mê lao động sản xuất, gắn bó với từng ao cá, mảnh vườn. Đối với ông, được tự tay chăm sóc đàn cá, chứng kiến từng đàn cá lớn lên và mang lại thành quả kinh tế chính là niềm vui trong cuộc sống sau khi nghỉ hưu.

Với những đóng góp trong công tác và lao động sản xuất, ông Nguyễn Hoàng Thảo đã được các cấp, các ngành trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Đặc biệt, năm 2024, ông vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Dự kiến năm tới, ông sẽ được trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng theo niên hạng.

Từ một cán bộ, đảng viên cần cù, trách nhiệm đến người nuôi cá tra giỏi, làm giàu chính đáng, ông Nguyễn Hoàng Thảo đã cho thấy tinh thần tiên phong, gương mẫu của người đảng viên không chỉ thể hiện trong công tác mà còn được phát huy trên mặt trận lao động, sản xuất, kinh doanh. Thành công của ông không chỉ mang lại cuộc sống sung túc cho gia đình mà còn góp phần tạo việc làm, thúc đẩy kinh tế địa phương và lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng.