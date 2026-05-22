中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Vị tỷ phú tiết lộ lý do chuyển hướng “tất tay” sang vàng và bạc

Thứ Sáu, 07:10, 22/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cho rằng giá vàng có thể lên tới 10.000 USD/ounce, tỷ phú Eric Sprott đã chuyển hướng đổ gần hết tài sản của mình vào vàng và bạc.

Tỷ phú Eric Sprott bắt đầu đầu tư vào kim loại quý từ những năm 1980. Khoản đầu tư của ông đã tăng gấp bốn lần chỉ trong hai năm và nâng giá trị tài sản ròng của ông lên hơn 3 tỷ USD.

vi ty phu tiet lo ly do chuyen huong tat tay sang vang va bac hinh anh 1
Tỷ phú Eric Sprott năm nay 81 tuổi (Nguồn: Forbes)

Theo chia sẻ của tỷ phú Eric Sprott, giá vàng và bạc sẽ còn tăng cao hơn nữa. "Tôi nghĩ bạc có thể dễ dàng đạt 200 USD, thậm chí 300 USD, trong khi giá vàng có thể lên tới 10.000 USD/ounce", ông Eric Sprott nói.

Sau khi đạt mức cao kỷ lục, giá bạc giảm mạnh xuống còn 76 USD và giá vàng giảm xuống dưới 5.000 USD/ounce nhưng tỷ phú Eric Sprott vẫn không hề nao núng. Ông Eric Sprott nhận định rằng sự biến động như vậy là điều dễ hiểu khi các cuộc xung đột bùng phát trên toàn cầu và mọi người đang tìm kiếm những khoản đầu tư an toàn hơn.

Tỷ phú Eric Sprott cho rằng, những biến động này phản ánh một thị trường đang tìm kiếm hướng đi trong bối cảnh bất ổn toàn cầu.

Hiện giá vàng giao ngay trên Kitco News đang ở mức 4.481,7 USD/oz, tăng 17 USD/oz so với phiên trước. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 20/5: 1 USD = 26.391 VND, giá vàng thế giới tương đương 142,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn so với giá bán vàng SJC tại Việt Nam khoảng 20,4 triệu đồng/lượng ở cùng thời điểm.

Trần Ngọc/VOV.VN (lược dịch)
Theo Forbes
Tag: tỷ phú giá vàng giá bạc đầu tư vàng dự báo giá vàng Eric Sprott
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 21/5: Vàng SJC bật tăng mạnh
Giá vàng hôm nay 21/5: Vàng SJC bật tăng mạnh

VOV.VN - VOV.VN - Giá vàng hôm nay, sáng 21/5, giá vàng trong nước tăng 2 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng thế giới giao ngay trên sàn Kitco tăng lên mức 4.564,6 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 21/5: Vàng SJC bật tăng mạnh

Giá vàng hôm nay 21/5: Vàng SJC bật tăng mạnh

VOV.VN - VOV.VN - Giá vàng hôm nay, sáng 21/5, giá vàng trong nước tăng 2 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng thế giới giao ngay trên sàn Kitco tăng lên mức 4.564,6 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 20/5: Vàng trong nước và thế giới tiếp tục giảm
Giá vàng hôm nay 20/5: Vàng trong nước và thế giới tiếp tục giảm

VOV.VN - Giá vàng hôm nay (20/5), giá vàng SJC giảm giảm 2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Cùng thời điểm, giá vàng thế giới giao ngay trên sàn Kitco giảm về mức 4.464,3 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 20/5: Vàng trong nước và thế giới tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay 20/5: Vàng trong nước và thế giới tiếp tục giảm

VOV.VN - Giá vàng hôm nay (20/5), giá vàng SJC giảm giảm 2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Cùng thời điểm, giá vàng thế giới giao ngay trên sàn Kitco giảm về mức 4.464,3 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 19/5: Vàng trong nước có giá 161,3- 163,8 triệu đồng/lượng
Giá vàng hôm nay 19/5: Vàng trong nước có giá 161,3- 163,8 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, mở cửa phiên giao dịch 19/5, vàng SJC đang ở mức 161,3- 163,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên trước; cùng lúc, giá vàng thế giới có giá 4.554,9 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 19/5: Vàng trong nước có giá 161,3- 163,8 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 19/5: Vàng trong nước có giá 161,3- 163,8 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, mở cửa phiên giao dịch 19/5, vàng SJC đang ở mức 161,3- 163,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên trước; cùng lúc, giá vàng thế giới có giá 4.554,9 USD/oz.

Giá vàng lao dốc, nhà đầu tư lỗ nặng, phố Wall quay lưng với vàng
Giá vàng lao dốc, nhà đầu tư lỗ nặng, phố Wall quay lưng với vàng

VOV.VN - Giá vàng giảm mạnh sau giai đoạn tăng nóng, kéo theo hàng loạt nhà đầu tư rơi vào cảnh thua lỗ lớn. Những người mua ở vùng giá cao gần như không kịp phản ứng khi thị trường đảo chiều giảm mạnh.

Giá vàng lao dốc, nhà đầu tư lỗ nặng, phố Wall quay lưng với vàng

Giá vàng lao dốc, nhà đầu tư lỗ nặng, phố Wall quay lưng với vàng

VOV.VN - Giá vàng giảm mạnh sau giai đoạn tăng nóng, kéo theo hàng loạt nhà đầu tư rơi vào cảnh thua lỗ lớn. Những người mua ở vùng giá cao gần như không kịp phản ứng khi thị trường đảo chiều giảm mạnh.

Giá vàng hôm nay 18/5: Vàng SJC giảm 1 triệu đồng/lượng
Giá vàng hôm nay 18/5: Vàng SJC giảm 1 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Phiên giao dịch sáng 18/5, giá vàng SJC được niêm yết ở mức 159,5 – 162,5 triệu đồng/lượng, giá vàng thế giới giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.531,2 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 18/5: Vàng SJC giảm 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 18/5: Vàng SJC giảm 1 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Phiên giao dịch sáng 18/5, giá vàng SJC được niêm yết ở mức 159,5 – 162,5 triệu đồng/lượng, giá vàng thế giới giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.531,2 USD/oz.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp