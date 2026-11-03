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Việt Nam hút gần 55 tỷ USD vốn ngoại, cao nhất từ năm 2009

Thứ Ba, 14:33, 03/11/2026
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VOV.VN - Theo số liệu Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố sáng 3/11, tính đến ngày 31/10/2026, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 54,85 tỷ USD, tăng 74% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức cao nhất kể từ năm 2009 đến nay.

Hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ rót vốn vào Việt Nam

Theo Cục Thống kê, tổng vốn FDI đăng ký bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài. Trong đó, vốn đăng ký cấp mới ghi nhận 3.478 dự án được cấp phép, với tổng số vốn đạt 30,73 tỷ USD, tăng 4,7% về số dự án và gấp 2,2 lần về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Xét theo lĩnh vực, công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu về thu hút vốn FDI đăng ký cấp mới với 14,61 tỷ USD, chiếm 47,5% tổng vốn. Tiếp đến là ngành vận tải kho bãi với 5,15 tỷ USD, chiếm 16,7%; các ngành còn lại đạt 10,98 tỷ USD, chiếm 35,8%.

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Nguồn: Cục Thống kê

Bên cạnh các dự án cấp mới, trong 10 tháng qua có 1.079 lượt dự án đã được cấp phép từ những năm trước đăng ký điều chỉnh tăng vốn, với tổng số vốn bổ sung đạt 16,13 tỷ USD, tăng 33,2% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, tổng vốn đăng ký cấp mới và vốn đăng ký điều chỉnh của các dự án đạt 46,86 tỷ USD. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là lĩnh vực thu hút vốn lớn nhất với 24,19 tỷ USD, chiếm 51,6% tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm. Hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với 7,08 tỷ USD, chiếm 15,1%; các ngành còn lại đạt 15,59 tỷ USD, chiếm 33,3%.

Đối với hình thức góp vốn, mua cổ phần, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện 2.616 lượt với tổng giá trị 7,99 tỷ USD, tăng 49,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có 828 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp, với giá trị 3,28 tỷ USD; 1.788 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước nhưng không làm tăng vốn điều lệ, với giá trị 4,71 tỷ USD.

Xét theo lĩnh vực, hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ thu hút 2,78 tỷ USD vốn góp, mua cổ phần, chiếm 34,8% tổng giá trị. Bán buôn, bán lẻ và sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy đạt 2,17 tỷ USD, chiếm 27,1%; các ngành còn lại đạt 3,05 tỷ USD, chiếm 38,1%.

Trong 80 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong 10 tháng năm 2026, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 9,52 tỷ USD, chiếm 31% tổng vốn đăng ký cấp mới. Hàn Quốc đứng thứ hai với 5,81 tỷ USD, chiếm 18,9%; tiếp đến là Luxembourg với 4,99 tỷ USD, chiếm 16,2%; Đặc khu hành chính Hồng Công (Trung Quốc) đạt 3,57 tỷ USD, chiếm 11,6%.

Các nhà đầu tư đến từ Trung Quốc đăng ký 2,77 tỷ USD, chiếm 9%; Nhật Bản đạt 1,58 tỷ USD, chiếm 5,1%; Hà Lan đạt 438,5 triệu USD, chiếm 1,4%.

Vốn FDI thực hiện cao nhất 5 năm

Không chỉ tăng mạnh về vốn đăng ký, vốn FDI thực hiện tại Việt Nam trong 10 tháng năm 2026 cũng ghi nhận kết quả tích cực. Theo Cục Thống kê, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện ước đạt 24,08 tỷ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức vốn FDI thực hiện cao nhất trong cùng kỳ 10 tháng của 5 năm qua.

Trong tổng vốn FDI thực hiện, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục chiếm tỷ trọng áp đảo với 19,96 tỷ USD, tương đương 82,9%. Hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1,76 tỷ USD, chiếm 7,3%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 785,2 triệu USD, chiếm 3,3%.

Cẩm Tú/VOV.VN
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