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Vốn ngoại chảy mạnh vào Việt Nam, FDI 9 tháng tăng hơn 76%

Thứ Bảy, 15:38, 03/10/2026
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VOV.VN - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tính đến ngày 30/9/2026, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam (FDI) đạt 50,36 tỷ USD, tăng 76,4% so với cùng kỳ năm trước.

Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục hút vốn lớn

Tính đến ngày 30/9, có 3.108 dự án đầu tư nước ngoài được cấp phép với số vốn đăng ký đạt 29,24 tỷ USD, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước về số dự án và gấp 2,4 lần về số vốn đăng ký.

Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo được cấp phép mới đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn nhất với số vốn đăng ký đạt 13,38 tỷ USD, chiếm 45,8% tổng vốn đăng ký cấp mới; vận tải kho bãi đạt 5,14 tỷ USD, chiếm 17,6%; các ngành còn lại đạt 10,71 tỷ USD, chiếm 36,6%.

von ngoai chay manh vao viet nam, fdi 9 thang tang hon 76 hinh anh 1

Trong số 79 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong chín tháng năm 2026, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 9,26 tỷ USD, chiếm 31,7% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Hàn Quốc 5,70 tỷ USD, chiếm 19,5%; Luxembourg 4,99 tỷ USD, chiếm 17,1%; Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) 3,01 tỷ USD, chiếm 10,3%; Trung Quốc 2,27 tỷ USD, chiếm 7,8%; Nhật Bản 1,56 tỷ USD, chiếm 5,3%; Hà Lan 438,5 triệu USD, chiếm 1,5%.

Vốn đăng ký điều chỉnh có 948 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư tăng thêm 14,15 tỷ USD, tăng 25,1% so với cùng kỳ năm trước.

Nếu tính cả vốn đăng ký mới và vốn đăng ký điều chỉnh của các dự án đã cấp phép từ các năm trước thì vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 21,82 tỷ USD, chiếm 50,3% tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm; sản xuất kinh doanh bất động sản đạt 6,94 tỷ USD, chiếm 16,0%; các ngành còn lại đạt 14,63 tỷ USD, chiếm 33,7%.

Hơn 6,9 tỷ USD góp vốn, mua cổ phần

Vốn đăng ký góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài có 2.335 lượt với tổng giá trị góp vốn 6,97 tỷ USD, tăng 44% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có 725 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị góp vốn là 2,64 tỷ USD và 1.610 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 4,33 tỷ USD.

Xét theo ngành, vốn đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần tập trung nhiều nhất vào hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ với 2,75 tỷ USD, chiếm 39,5% giá trị góp vốn.

Tiếp đến là bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy với 2,02 tỷ USD, chiếm 28,9%; các ngành còn lại đạt 2,20 tỷ USD, chiếm 31,6%.

von ngoai chay manh vao viet nam, fdi 9 thang tang hon 76 hinh anh 2

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 9 tháng năm 2026 ước đạt 21,07 tỷ USD, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

Trong tổng vốn FDI thực hiện, công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 17,4 tỷ USD, chiếm 82,6% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1,59 tỷ USD, chiếm 7,5%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 723,4 triệu USD, chiếm 3,4%.

Việt Nam đầu tư ra nước ngoài 2,77 tỷ USD

Ở chiều ngược lại, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 9 tháng năm 2026 có 121 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam là 1,28 tỷ USD, tăng 80,9% so với cùng kỳ năm trước; có 32 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn điều chỉnh tăng 1,49 tỷ USD, gấp 10,8 lần.

Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và điều chỉnh) trong 9 tháng năm 2026 đạt 2,77 tỷ USD, gấp 3,3 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Vận tải kho bãi đạt đạt 602,4 triệu USD, chiếm 21,7% tổng vốn đầu tư; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 585,8 triệu USD, chiếm 21,1%; nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đạt 516,6 triệu USD, chiếm 18,6%; công nghiệp chế biến chế tạo đạt 320,1 triệu USD, chiếm 11,5%.

Trong 9 tháng năm 2026, có 36 quốc gia và vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam, trong đó: Lào là nước dẫn đầu với 669 triệu USD, chiếm 24,1% tổng vốn đầu tư; Campuchia 486,5 triệu USD, chiếm 17,5%; Ấn Độ 357,2 triệu USD, chiếm 12,9%; Indonesia 340,2 triệu USD, chiếm 12,3%; Philippines 193,6 triệu USD, chiếm 7,0%; Kazakhstan 149,9 triệu USD, chiếm 5,4%; Hoa Kỳ 99,48 triệu USD, chiếm 3,6%.

Cẩm Tú/VOV.VN
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