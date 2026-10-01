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Việt Nam lên tiếng về khả năng được EU đưa khỏi danh sách không hợp tác về thuế

Thứ Năm, 16:37, 01/10/2026
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VOV.VN - Bộ Ngoại giao cho biết Việt Nam đang hợp tác chặt chẽ với EU, đồng thời hoàn thiện chính sách thuế theo chuẩn mực quốc tế, trong bối cảnh EU dự kiến cập nhật danh sách trong tháng 10.

Tại họp báo thường kỳ ngày 1/10, trả lời câu hỏi của phóng viên về thông tin Liên minh châu Âu (EU) dự kiến đưa Việt Nam khỏi danh sách các khu vực pháp lý không hợp tác về thuế, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết Việt Nam đã và đang tích cực trao đổi với phía EU về vấn đề này.

viet nam len tieng ve kha nang duoc eu dua khoi danh sach khong hop tac ve thue hinh anh 1
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng

Bà Phạm Thu Hằng nhắc lại quan điểm được Bộ Ngoại giao nêu ngày 22/2, sau khi EU đưa Việt Nam vào danh sách các khu vực pháp lý không hợp tác về thuế trong đợt cập nhật tháng 2/2026.

“Trên tinh thần quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, Việt Nam đã và đang trao đổi, chia sẻ, hợp tác chặt chẽ, có trách nhiệm với Hội đồng châu Âu và các nước thành viên Liên minh châu Âu về những kết quả đã đạt được của Việt Nam trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về thuế theo hướng đồng bộ, minh bạch, công bằng, phù hợp với các chuẩn mực và thông lệ quốc tế”, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết.

Theo bà Phạm Thu Hằng, những nỗ lực này nhằm giúp các đối tác có đánh giá khách quan, toàn diện hơn, phản ánh đúng thực tiễn tại Việt Nam, qua đó thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và các đối tác châu Âu vì sự phát triển và thịnh vượng chung.

Việc EU xem xét một quốc gia hay vùng lãnh thổ trong danh sách các khu vực pháp lý không hợp tác về thuế có liên hệ chặt chẽ với các tiêu chuẩn quốc tế về minh bạch và trao đổi thông tin thuế, trong đó kết quả rà soát của Diễn đàn Toàn cầu về minh bạch và trao đổi thông tin về thuế thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) là một căn cứ quan trọng.

Ngày 22/2, Bộ Ngoại giao cho biết Việt Nam luôn coi trọng hợp tác, trao đổi với Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), đặc biệt trong việc bảo đảm tính minh bạch và hiệu quả của hệ thống thuế, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh ổn định, minh bạch và thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp.

Trước đó, ngày 17/2, Hội đồng EU đã bổ sung Việt Nam và Quần đảo Turks và Caicos vào danh sách các khu vực pháp lý không hợp tác về thuế. Theo EU, quyết định liên quan đến Việt Nam được đưa ra sau khi quá trình rà soát của Diễn đàn Toàn cầu của OECD kết luận Việt Nam chưa đáp ứng các tiêu chuẩn cần thiết về trao đổi thông tin thuế theo yêu cầu.

Danh sách này là một phần trong các biện pháp của EU nhằm thúc đẩy quản trị thuế tốt, tăng tính minh bạch và hạn chế hành vi trốn, tránh thuế. Sau đợt cập nhật tháng 2, danh sách gồm 10 khu vực pháp lý, trong đó có Việt Nam, Panama, Nga, Guam và Vanuatu. EU cập nhật danh sách hai lần mỗi năm, với đợt rà soát tiếp theo dự kiến diễn ra trong tháng 10.

Ngày 28/9, Law360 dẫn lời ba quan chức EU cho biết khối này dự kiến đưa Việt Nam và Panama ra khỏi danh sách trong lần cập nhật sắp tới. Tuy nhiên, quyết định chính thức vẫn cần được các nước thành viên EU thông qua.

Theo kế hoạch, các bộ trưởng tài chính EU sẽ xem xét việc cập nhật danh sách các khu vực pháp lý không hợp tác về thuế trong tháng 10.

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Việt Nam - EU tổ chức Phiên họp Ủy ban hỗn hợp lần thứ 7

VOV.VN - Ngày 25/9, tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và ông Erik Kurzweil, Tổng Vụ trưởng Châu Á - Thái Bình Dương, Cơ quan Đối ngoại Liên minh Châu Âu (EEAS), đã đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 7 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - EU triển khai Hiệp định Đối tác và Hợp tác toàn diện Việt Nam - EU (PCA).

Hoàng Phạm/VOV.VN
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