Việt Nam quảng bá tiềm năng Halal tại thị trường Hồi giáo lớn nhất thế giới

Tham gia triển lãm Halal hàng đầu Đông Nam Á (Halal Indo 2026) tại Tangerang, Indonesia từ ngày 24-27/09 là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam quảng bá cũng như nâng cao uy tín quốc tế của ngành công nghiệp Halal Việt Nam.

Gian hàng của Việt Nam nhận được phản hồi tốt từ các khách hàng tham quan triển lãm

Tham gia triển lãm lần này, Thương vụ Việt Nam tại Indonesia cùng các doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu một số sản phẩm thực phẩm của Việt Nam bao gồm các đồ nước ngọt đóng hộp, cá hộp, cà phê và các loại hoa quả sấy dẻo….

Bà Ngân Bùi - Tổng giám đốc Danny Green chia sẻ ngay trong ngày đầu của triển lãm, các sản phẩm của Việt Nam đã nhận được phản hồi tốt từ các khách hàng tham quan: "Đây là năm đầu tiên tôi tham gia triển lãm Indonesia và nhận được phản hồi tích cực. Theo đánh giá của tôi, những sản phẩm của Việt Nam phù hợp với nhu cầu của người Indonesia, với các món thực phẩm được đánh giá tốt, phù hợp với khẩu vị của người Indonesia. Tôi hi vọng rằng, những sản phẩm của Việt Nam có nhiều cơ hội tại thị trường Indonesia. Về chứng nhận Halal, tôi tự tin rằng các sản phẩm của tôi có mặt tại đây đều có đủ chứng nhận Halal và đủ điều kiện để vào thị trường Indonesia".

Halal Indo 2026 là triển lãm quốc tế lớn nhất về ngành công nghiệp Halal tại Indonesia. Các doanh nghiệp tham gia triển lãm không chỉ là thực phẩm mà rất đa dạng, từ mỹ phẩm, dược phẩm, thời trang đến du lịch. Thị trường Halal toàn cầu được đánh giá sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ với mức chi tiêu của người tiêu dùng Hồi giáo đạt 2,43 nghìn tỷ USD vào năm 2023. Với dân số gần 300 triệu dân, trong đó phần lớn là người Hồi giáo cũng mang lại nhiều cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam xâm nhập thị trường khó tính này.

Ông Saribua Siahaan- Giám đốc Xúc tiến đầu tư khu vực Đông Nam Á của Bộ Đầu tư và Công nghiệp chế biến Hạ nguồn Indonesia

Ông Phạm Thế Cường, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Indonesia cho biết việc giới thiệu doanh nghiệp Việt Nam tham gia tại Halal Indonesia 2026, không chỉ để quảng bá các sản phẩm của Việt Nam, mà còn hỗ trợ doanh nghiệp tiếp thu kiến ​​thức giá trị về các xu hướng, quy định, chứng nhận Halal từ ngày 17/10/2026, đổi mới sáng tạo và diễn biến thị trường Halal mới nhất, làm việc với các cơ quan quản lý Halal tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên thường trú Đài TNVN tại Indonesia, ông Saribua Siahaan- Giám đốc Xúc tiến đầu tư khu vực Đông Nam Á của Bộ Đầu tư và Công nghiệp chế biến Hạ nguồn Indonesia cũng nhấn mạnh, chính phủ Indonesia luôn tạo điều kiện, hướng dẫn và giúp đỡ các doanh nghiệp Việt Nam trong việc nhận chứng chỉ Halal:

"Bộ Đầu tư và Công nghiệp chế biến Hạ nguồn Indonesia hiểu rằng các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Việt Nam cần chứng nhận Halal. Chúng tôi sẽ có hướng dẫn cụ thể và hỗ trợ các bạn. Điều quan trọng là các bạn cũng cần phải chứng minh và đảm bảo Nguyên liệu thô không bị trộn lẫn với hàng hóa dân dụng hay các thành phần bị cấm thì việc lấy chứng chỉ không khó khăn. Có rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài, bao gồm cả Việt Nam đã nhận được chứng chỉ Halal, nên các bạn không nên quá lo lắng về các thủ tục này", ông Saribua Siahaan nói.

Cà Phê Việt Nam tham gia triển lãm

Các nhóm hàng của Việt Nam hiện đang xuất khẩu sang Indonesia thuộc diện phải áp dụng quy định về chứng nhận Halal Indonesia tập trung vào các nhóm hàng bao gồm: bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc, rau quả đóng hộp; thủy sản chế biến. Để hỗ trợ doanh nghiệp cạnh tranh thành công tại thị trường Indonesia, Thương vụ Việt Nam tại Indonesia cho biết sẽ luôn đồng hành trong quá trình thâm nhập mở rộng vào thị trường lớn nhất ASEAN, bảo vệ quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp và hàng hóa Việt Nam tại thị trường Indonesia.