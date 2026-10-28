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Việt Nam và Malaysia hướng đến hệ sinh thái doanh nghiệp bền vững

Thứ Tư, 22:59, 28/10/2026
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VOV.VN - Ngày 28/10, tại Hà Nội, Đại sứ quán Malaysia tại Việt Nam tổ chức sự kiện CEO Forum - Diễn đàn Giám đốc điều hành với chủ đề “Kinh doanh với thị trường Malaysia”.

Tại diễn đàn, các đại biểu cho rằng, quan hệ kinh tế Việt Nam - Malaysia tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực sau 53 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Tổng kim ngạch thương mại hai chiều trong 9 tháng năm nay đã vượt mức của cả năm 2025. Cùng với thương mại, hợp tác đầu tư cũng tiếp tục được mở rộng, tạo thêm nền tảng để doanh nghiệp hai nước tăng cường kết nối.

viet nam va malaysia huong den he sinh thai doanh nghiep ben vung hinh anh 1
Đại sứ Malaysia tại Việt Nam Jamal Sharifuddin Johan phát biểu tại diễn đàn

Về phía Malaysia, nước này đang chủ động nâng cao vai trò trong khu vực, đồng thời củng cố khả năng thích ứng và phát triển bền vững của nền kinh tế. Trong khi đó, Việt Nam đặt mục tiêu trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045. Trên hành trình thực hiện những mục tiêu phát triển đó, hai nước có nhiều thế mạnh có thể bổ sung cho nhau, đặc biệt trong các lĩnh vực như bán dẫn, hạ tầng số, năng lượng tái tạo, công nghiệp Halal và trí tuệ nhân tạo.

Việc tận dụng các khuôn khổ hợp tác, môi trường pháp lý cùng những thế mạnh này được kỳ vọng sẽ giúp Việt Nam và Malaysia từng bước hình thành hệ sinh thái kinh doanh xuyên biên giới bền vững, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Malaysia tại Việt Nam, Jamal Sharifuddin Johan, nhấn mạnh: "Chúng tôi hoan nghênh những cải cách kinh tế của Việt Nam, trong đó có việc tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư và nâng cao vị thế trên trường quốc tế. Phát huy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, cùng với vai trò trung tâm của ASEAN, Malaysia và Việt Nam có thể góp phần xây dựng khu vực trở thành một trung tâm thương mại và đầu tư an toàn, ổn định và có sức cạnh tranh".

viet nam va malaysia huong den he sinh thai doanh nghiep ben vung hinh anh 2
Phiên thảo luận tại sự kiện với sự có mặt của đại diện nhiều doanh nghiệp hàng đầu Malaysia đang hoạt động tại Việt Nam

"Tôi muốn tái khẳng định cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Malaysia và các cơ quan kinh tế trong việc thúc đẩy hợp tác, đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước ngày càng đi vào thực chất và hiệu quả" - Đại sứ Jamal Sharifuddin Johan nói thêm.

Cũng tại diễn đàn, qua các phiên thảo luận, đại diện doanh nghiệp Việt Nam và Malaysia chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong các lĩnh vực năng lượng, ngân hàng, logistics và bất động sản; đồng thời trao đổi về cơ hội đầu tư, tìm kiếm đối tác và khả năng triển khai các dự án xuyên biên giới.

Anh Thư/VOV1
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