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Malaysia chạy đua với thời gian trước nguy cơ già hóa dân số

Thứ Hai, 16:45, 05/10/2026
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VOV.VN - Malaysia chỉ còn chưa đầy 3 thập kỷ để chuẩn bị cho thời điểm trở thành một "quốc gia già" vào năm 2048. Tốc độ già hóa dân số nhanh đang tạo sức ép lớn lên thị trường lao động, hệ thống an sinh xã hội và y tế, đồng thời mở ra cơ hội phát triển từ "nền kinh tế bạc".

Phát biểu tại Quốc hội Malaysia, Bộ trưởng Kinh tế Akmal Nasrullah Mohd Nasir cho biết Malaysia đang già hóa nhanh hơn nhiều nước phát triển. Nước này chính thức bước vào giai đoạn "xã hội già hóa" từ năm 2021 khi tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên vượt 7% dân số. Dự báo tỷ lệ này sẽ tăng lên 14% vào năm 2048 và 20% vào năm 2060, đưa Malaysia dần trở thành "quốc gia già" rồi "quốc gia siêu già".

malaysia chay dua voi thoi gian truoc nguy co gia hoa dan so hinh anh 1
Malaysia chạy đua với thời gian trước nguy cơ già hóa dân số. (Ảnh minh họa)

Theo Bộ trưởng Akmal Nasrullah, Malaysia chỉ mất khoảng 27 năm để chuyển từ giai đoạn già hóa sang quốc gia già, trong khi quá trình này kéo dài 115 năm ở Pháp, 73 năm ở Australia và 69 năm ở Mỹ. Điều này đòi hỏi Malaysia phải đẩy nhanh các chính sách thích ứng.

Già hóa dân số được dự báo sẽ làm suy giảm nguồn lao động, gia tăng áp lực đối với quỹ hưu trí, an sinh xã hội và chi phí y tế. Trước thực tế này, Chính phủ Malaysia đang hoàn thiện Kế hoạch Tổng thể Quốc gia về Già hóa dân số giai đoạn 2025-2045 và dự kiến trình Sách Trắng về vấn đề này lên Quốc hội.

Bên cạnh những thách thức, Malaysia cũng nhìn thấy tiềm năng từ "kinh tế bạc". Theo Bộ trưởng Kinh tế Akmal Nasrullah, nhu cầu ngày càng tăng của người cao tuổi có thể tạo cơ hội phát triển các lĩnh vực như công nghệ y tế, dịch vụ chăm sóc và các nền tảng số dành cho người cao tuổi. Bộ Kinh tế Malaysia cùng Cục Thống kê Malaysia đang xây dựng bộ chỉ số nhằm đo lường đóng góp trực tiếp của “nền kinh tế bạc” đối với GDP.

Trong bối cảnh dân số già hóa nhanh, Malaysia đang đứng trước bài toán kép: vừa phải giảm thiểu sức ép lên thị trường lao động, hệ thống hưu trí và y tế, vừa phải tận dụng nhu cầu mới của nhóm dân số cao tuổi để tạo ra những động lực tăng trưởng mới. Với chưa đầy 3 thập kỷ để chuẩn bị cho cột mốc “quốc gia già”, thời gian đang trở thành yếu tố quyết định đối với các chính sách ứng phó của Malaysia.

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Malaysia tăng cường ứng dụng AI trong phòng, chống tham nhũng

VOV.VN - Malaysia đang đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong phòng, chống tham nhũng và xử lý tội phạm trên không gian mạng, thông qua cơ chế hợp tác mới thiết lập ngày 2/10 giữa Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia và Ủy ban Truyền thông và Đa phương tiện Malaysia.

PV/VOV-Bangkok
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