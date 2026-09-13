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Vĩnh Long đẩy mạnh phát triển điện gió, hướng tới xuất khẩu năng lượng tái tạo

Chủ Nhật, 10:55, 13/09/2026
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VOV.VN - Theo quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Vĩnh Long đặt mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế biển và sản xuất năng lượng tái tạo của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Hiện địa phương đã có 15 dự án điện gió vận hành thương mại với tổng công suất 650 MW. Riêng năm 2025, sản lượng điện gió đạt hơn 1,5 tỷ kWh, mang lại giá trị sản xuất gần 3.000 tỷ đồng. Trong 8 tháng đầu năm 2026, sản lượng đạt 1,194 tỷ kWh, tương ứng giá trị hơn 2.260 tỷ đồng.

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Công trình điện gió - lĩnh vực mà Vĩnh Long đang thu hút đầu tư

Đáng chú ý, Vĩnh Long đã cấp chủ trương đầu tư cho 18 nhà máy điện gió với tổng công suất 1.243 MW, đồng thời tiếp tục khảo sát và chuẩn bị triển khai thêm nhiều dự án giai đoạn 2026-2035, trong đó có khoảng 1.000 MW điện gió ngoài khơi dự kiến tiếp bờ vào tỉnh. Đây là dư địa lớn để Vĩnh Long thu hút thêm nguồn lực đầu tư trong thời gian tới.

Năm 2026, có 4 dự án điện gió đang được đẩy nhanh tiến độ, dự kiến đưa vào vận hành ngay trong năm. Tỉnh cũng ưu tiên tháo gỡ hạ tầng đấu nối 110kV, 220kV, 500kV, bảo đảm đồng bộ nguồn - lưới và hoàn thiện đề án phát triển Vĩnh Long thành trung tâm xuất khẩu năng lượng tái tạo của vùng và cả nước.

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Cánh đồng điện gió tỉnh Vĩnh Long

Ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long cho biết: “Nếu không có gì thay đổi cuối năm 2026, Vĩnh Long sẽ có 19 dự án điện gió hòa lưới thương mại với tổng công suất trên 90 MW. Hiện chúng tôi đang phối hợp cùng Sở Tài chính hỗ trợ cho 12 dự án điện gió, tổng công suất khoảng 1.692 MW để hoàn tất hồ sơ, thủ tục đưa vào thi công trong năm 2027 và sớm hòa lưới thương mại trong giai đoạn 2027-2028”.

Ngoài điện gió, tỉnh còn triển khai các dự án điện mặt trời, điện rác, điện sinh khối và hydro xanh, một số dự án có khả năng đưa vào vận hành ngay trong năm 2026, góp phần bổ sung năng lực sản xuất và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.

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Đắk Lắk chấp thuận dự án điện gió gần 1.500 tỷ đồng

VOV.VN - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư triển khai dự án Nhà máy điện gió công suất 48MW, tổng vốn gần 1.460 tỷ đồng. Dự án do Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng tái tạo Nam Việt Phú Yên đầu tư, với 100% vốn tự có.

Trà Vinh/VOV-ĐBSCL
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