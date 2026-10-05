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Thái Nguyên nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong giải ngân đầu tư công

Thứ Hai, 17:53, 05/10/2026
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VOV.VN - Trước yêu cầu hoàn thành kế hoạch giải ngân đầu tư công năm 2026, Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, quyết liệt đẩy nhanh giải ngân trong những tháng cuối năm.

Năm 2026, Thái Nguyên triển khai hơn 10.827 tỷ đồng vốn đầu tư công. Đến ngày 30/9, toàn tỉnh ước giải ngân đầu tư công khoảng 6.800 tỷ đồng, đạt khoảng 63% kế hoạch, riêng kế hoạch vốn năm 2026 được Thủ tướng Chính phủ giao hơn 7.566 tỷ đồng, tỉnh dự kiến giải ngân hơn 5.247 tỷ đồng, đạt khoảng 79% kế hoạch.

Tuy nhiên, tiến độ giải ngân giữa các nguồn vốn, chương trình và dự án còn khác nhau. Một số dự án, nhiệm vụ khắc phục hậu quả, phòng, chống thiên tai và chương trình mục tiêu quốc gia còn gặp khó khăn trong quá trình triển khai. Đến cuối tháng 9, các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã giải ngân khoảng 50% kế hoạch vốn được giao. Trong đó, 33/92 xã, phường có tỷ lệ giải ngân bằng hoặc cao hơn mức chung của cấp xã, còn 59 đơn vị có tỷ lệ thấp hơn.

Tiến độ giải ngân còn gặp khó khăn chủ yếu do công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư. Việc kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất, xác định giá đất, phê duyệt phương án bồi thường còn mất nhiều thời gian; một số trường hợp người dân chưa đồng thuận, dẫn đến chậm bàn giao mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân dự án.

Bên cạnh đó, một số dự án còn vướng thủ tục đầu tư, điều chỉnh dự án nên chưa phát sinh đủ khối lượng thanh toán. Giá và nguồn cung vật liệu xây dựng, nhiên liệu còn biến động; thời tiết mưa lớn kéo dài cũng ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Một số nguồn vốn, nhất là vốn các chương trình mục tiêu quốc gia và vốn năm 2025 được kéo dài sang năm 2026, còn chậm do dự án đang hoàn thiện thủ tục hoặc chưa có đủ khối lượng nghiệm thu, thanh toán.

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Tranh thủ thời tiết thuận lợi, các đơn vị tập trung máy móc, thiết bị đẩy nhanh thi công các công trình trọng điểm tại Thái Nguyên.

Trước tình hình này, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành tập trung cao độ, quyết liệt đẩy nhanh giải ngân; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, trực tiếp kiểm tra, đôn đốc từng dự án, gói thầu.

Các đơn vị phải rà soát cụ thể từng công trình, xác định rõ khó khăn, nguyên nhân và trách nhiệm xử lý; tập trung tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, đấu thầu và thi công. Đối với công tác giải phóng mặt bằng, cấp xã chịu trách nhiệm cao nhất, không để vướng mắc trở thành nguyên nhân làm chậm tiến độ dự án.

Các chủ đầu tư phải xây dựng tiến độ giải ngân cụ thể theo từng dự án; tăng cường nhân lực, máy móc, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh thi công, đồng thời hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán, không để dồn vào cuối năm. Với những dự án giải ngân thấp, không còn nhu cầu hoặc khó có khả năng giải ngân hết kế hoạch, tỉnh sẽ rà soát để điều chỉnh, điều chuyển vốn sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn…

Ông Trần Trọng Cường, Phó Giám đốc BQL Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp Thái Nguyên, cho biết: “Để đáp ứng tiến độ giải ngân đầu tư công, các đơn vị phải tập trung nhân lực, thiết bị, vật tư, vật liệu, đẩy nhanh thi công, tạo khối lượng và sản phẩm hoàn thành để thực hiện giải ngân. Từ tháng 10 trở đi là thời gian thuận lợi để tập trung thi công các công trình giao thông, thủy lợi và các hạng mục xây dựng. Trong khi đó, các tháng 7, 8, 9 chủ yếu tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng. Vì vậy, từ nay đến cuối năm, Ban sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, đồng thời yêu cầu các đơn vị thi công chủ động chuẩn bị nhân lực, thiết bị, vật tư, vật liệu để đẩy nhanh tiến độ”.

Tỉnh Thái Nguyên đặt mục tiêu đến ngày 15/11 cơ bản hoàn thành khối lượng theo tiến độ nghiệm thu để thực hiện giải ngân trong tháng 12, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao trước ngày 31/12/2026.

Mạnh Phương/VOV1
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