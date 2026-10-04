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Mỹ đầu tư tăng công suất điện hạt nhân để phục vụ các trung tâm dữ liệu

Chủ Nhật, 15:20, 04/10/2026
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VOV.VN - Chính phủ Mỹ dự kiến cho tập đoàn năng lượng Vistra vay khoảng 4,2 tỷ USD nhằm tăng công suất phát điện hạt nhân.

Động thái của Mỹ diễn ra trong bối cảnh nhu cầu điện tại nước này đang tăng nhanh do sự bùng nổ của các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo, xe điện và hoạt động khai thác tiền mã hóa. 

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Ảnh minh họa: EPA

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wrigh dự kiến công bố khoản vay trị giá 4,2 tỷ USD vào tuần tới tại một nhà máy điện hạt nhân của tập đoàn Vistra, bang Ohio. Khoản vay sẽ được dùng để tăng sản lượng điện tại ít nhất 3 trong 4 nhà máy điện hạt nhân của Vistra.

Việc nâng công suất có thể được thực hiện mà không cần xin giấy phép mới từ Ủy ban Điều tiết Hạt nhân Mỹ. Theo cơ quan này, các công ty điện lực có thể tăng công suất nhà máy hạt nhân bằng cách sử dụng nhiên liệu urani được làm giàu ở mức cao hơn, tăng tỷ lệ nhiên liệu mới hoặc thay đổi một số thiết bị lớn như tua-bin chính. Vistra hiện vận hành 6 lò phản ứng tại 4 nhà máy hạt nhân ở Mỹ, với tổng công suất hơn 6,5 gigawatt, đủ cung cấp điện cho khoảng 3,25 triệu hộ gia đình.

Khoản vay dự kiến được đưa ra trong bối cảnh nhu cầu điện tại Mỹ tăng lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ. Nguyên nhân chính là sự mở rộng nhanh chóng của các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo, xu hướng điện hóa giao thông và hoạt động khai thác tiền mã hóa.

Tổng thống Donald Trump đã đặt mục tiêu tăng gấp bốn lần công suất điện hạt nhân của Mỹ vào năm 2050. Bộ Năng lượng Mỹ hiện có hàng trăm tỷ USD khả năng tài trợ thông qua văn phòng cho vay và phần lớn nguồn lực này sẽ được dành để hỗ trợ các nhà máy điện hạt nhân.

Quang Trung/VOV-Washington
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