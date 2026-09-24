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Vĩnh Long phát huy lợi thế, tạo động lực từ kinh tế biển

Thứ Năm, 07:00, 24/09/2026
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VOV.VN - Với hơn 130km bờ biển, nguồn lợi thủy sản phong phú và tiềm năng lớn về năng lượng tái tạo, Vĩnh Long đang xác định kinh tế biển là một trong những trụ cột chiến lược trong định hướng phát triển mới. Từ nuôi trồng thủy sản, du lịch biển đến năng lượng tái tạo, logistics, tỉnh đang tập trung hoàn thiện hạ tầng,

Theo điều chỉnh quy hoạch tỉnh, khu vực ven biển được xác định là một trong những động lực phát triển của Vĩnh Long. Trong đó, thủy sản, du lịch biển và năng lượng tái tạo được xác định là những lĩnh vực có nhiều tiềm năng.

Vĩnh Long hiện có khoảng 91.000 ha nuôi tôm nước lợ, trong đó hơn 6.000 ha nuôi tôm công nghệ cao. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 nâng diện tích nuôi tôm công nghệ cao lên 10.000 ha, gắn sản xuất với bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu và du lịch sinh thái.

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Tôm thương phẩm ứng dụng công nghệ cao tại Vĩnh Long

Từ thực tế đầu tư tại địa phương, ông Nguyễn Văn Lý, Giám đốc Trung tâm sản xuất tôm giống công nghệ cao Thông Thuận – doanh nghiệp đang đầu tư tại Vĩnh Long đánh giá cao điều kiện sản xuất cũng như sự hỗ trợ của chính quyền.

 “Chất lượng nước của khu vực đồng bằng sông Cửu Long có thành phần dinh dưỡng rất tốt, phù hợp cho ngành thủy sản, trong đó có con tôm. Tập đoàn Thông Thuận cũng đã xây dựng được khu ương nuôi ấu trùng ở tại Vĩnh Long mới này để cung cấp cho bà con nuôi. Về đầu tư, chính quyền hỗ trợ về mặt thủ tục, nhất là vấn đề liên quan đến pháp lý đối với doanh nghiệp. Bên cạnh đó, công an, biên phòng hỗ trợ về an ninh nên doanh nghiệp yên tâm sản xuất”, ông Nguyễn Văn Lý cho biết.

Cùng với thủy sản, du lịch biển được Vĩnh Long định hướng phát triển gắn với sinh thái và văn hóa. Các điểm đến như Ba Động, Cồn Tàu, Bến Thủy nội địa Dân Thành cùng hệ thống di tích lịch sử đang được kết nối để hình thành chuỗi sản phẩm du lịch. Bến Thủy nội địa Dân Thành có tổng vốn gần 80 tỷ đồng, đã hoàn thành khoảng 95% khối lượng thi công, được kỳ vọng phục vụ tuyến tàu cao tốc Vĩnh Long – Côn Đảo, tăng kết nối vùng và thúc đẩy du lịch biển.

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Bãi biển Ba Động - nơi thu hút ngàn chục ngàn lượt du khách đến tắm, vui chơi hàng năm

Ông Lâm Hữu Phúc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long, cho rằng chiều dài bờ biển là lợi thế lớn để phát triển các sản phẩm du lịch: “Với điều kiện có bờ biển dài trên 130km, là cái lợi thế rất lớn cho tỉnh Vĩnh Long trong việc khai thác, phát triển du lịch biển. Hiện các bãi biển như Cồn Bửng, Thạnh Phú, Bình Đại, Ba Động đều có thể kết nối khai thác; có thể phối hợp với các doanh nghiệp đầu tư khu nghỉ dưỡng, các khu vui chơi giải trí chất lượng cao để phục vụ du khách khi đến với tỉnh Vĩnh Long”.

Một hướng phát triển quan trọng khác là năng lượng tái tạo. Theo khảo sát của Viện Năng lượng, Vĩnh Long có khả năng khai thác hơn 3.900 MW điện gió trên bờ, gần bờ và khoảng 1.200 MW điện gió ngoài khơi. Quy hoạch cũng phân bổ gần 4.179 MW điện gió đến năm 2030 và phương án đấu nối hai dự án điện gió ngoài khơi tổng công suất 1.000 MW.

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Cánh đồng điện gió tỉnh Vĩnh Long

Gắn với năng lượng tái tạo là định hướng phát triển Khu kinh tế Định An thành khu kinh tế biển động lực của tỉnh và vùng đồng bằng sông Cửu Long, tích hợp công nghiệp, thương mại - dịch vụ, du lịch, đô thị ven biển và năng lượng tái tạo. Khu kinh tế có quy mô hơn 39.000 ha, được xác định là cửa ngõ giao thương hướng ra thế giới.

Để mở rộng không gian phát triển, Vĩnh Long đang đẩy mạnh triển khai đầu tư hạ tầng. Tuyến đường bộ ven biển kết nối TP.HCM qua Đồng Tháp và Vĩnh Long dài 113 km đã được khởi động; cao tốc CT.33 dự kiến khởi công giai đoạn 1 vào cuối năm 2026. Các tuyến quốc lộ 53, 57, 60 cũng được nâng cấp, mở rộng, tạo mạng lưới kết nối khu vực ven biển với hệ thống giao thông hiện hữu.

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Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải thuộc Khu kinh tế Định An

Ông Trần Viễn Phương, Phó Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Vĩnh Long cho biết, cùng với đầu tư hạ tầng, tỉnh chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp: “Về mạng lưới giao thông thủy hiện nay đã có cảng biển tổng hợp kết nối với các cảng vệ tinh xung quanh. Còn hệ thống đường bộ thì tham mưu cho tỉnh tiếp tục đầu tư hạ tầng giao thông đối nội trong khu kinh tế và kể cả đối ngoại như quốc lộ 53, 54, 57, 60 và tuyến hành lang ven biển cũng như cao tốc CT.33. Vấn đề thứ hai đó là tăng cường các hoạt động để đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp; tham mưu với UBND tỉnh nghiên cứu ban hành cơ chế đặc thù trong khuôn khổ pháp luật cho phép, để doanh nghiệp yên tâm đầu tư vào khu kinh tế”.

Theo ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, địa phương sẽ tận dụng tối đa lợi thế biển, nhất là phát triển điện gió ngoài khơi, gắn với công nghiệp và Khu kinh tế biển Định An theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

“Tỉnh Vĩnh Long có diện tích mặt biển khá rộng lớn, có đủ tiềm lực để phát triển điện gió ngoài khơi. Tỉnh cũng sẽ thực hiện các chủ trương của trung ương, tận dụng tối đa tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, nhất là trong việc phục vụ cho phát triển khu công nghiệp, Khu kinh tế biển Định An theo hướng sản xuất kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và hướng tới lâu dài; tiến tới xin chủ trương xuất khẩu điện gió ngoài khơi, góp phần phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đưa Vĩnh Long phát triển một cách bền vững”, ông Nguyễn Quỳnh Thiện thông tin.

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Khu kinh tế Định An, tỉnh Vĩnh Long

Từ thủy sản, du lịch đến năng lượng tái tạo, cùng hệ thống giao thông, cảng biển và Khu kinh tế Định An, Vĩnh Long đang từng bước hình thành không gian kinh tế biển đa ngành. Khi hạ tầng được hoàn thiện, cùng sự đồng hành của các ngành và UBND tỉnh trong tháo gỡ thủ tục, hỗ trợ doanh nghiệp, những lợi thế biển sẽ có thêm điều kiện chuyển hóa thành động lực tăng trưởng mới, góp phần đưa Vĩnh Long phát triển bền vững trong giai đoạn tới./.

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Vĩnh Long nâng hiệu quả sản xuất lúa từ Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao

VOV.VN - Thực hiện Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha lúa chuyên canh chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Vĩnh Long đang từng bước hình thành các vùng sản xuất lúa tập trung, gắn sản xuất với tiêu thụ, qua đó nâng cao hiệu quả kinh tế và thu nhập cho nông dân.

Thạch Trà Vinh/VOV-ĐBSCL
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