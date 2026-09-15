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Vĩnh Long nâng hiệu quả sản xuất lúa từ Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao

Thứ Ba, 16:25, 15/09/2026
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VOV.VN - Thực hiện Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha lúa chuyên canh chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Vĩnh Long đang từng bước hình thành các vùng sản xuất lúa tập trung, gắn sản xuất với tiêu thụ, qua đó nâng cao hiệu quả kinh tế và thu nhập cho nông dân.

Vĩnh Long mở rộng vùng lúa chất lượng cao, phát thải thấp

Từ đầu năm đến nay, tổng diện tích thực hiện mô hình và nhân rộng thuộc Đề án tại Vĩnh Long đạt trên 9.600 ha, bằng 120% kế hoạch năm. Trong đó, diện tích mô hình hơn 1.100 ha và diện tích nhân rộng gần 8.500 ha.

 Kết quả từ các mô hình cho thấy lượng giống gieo sạ giảm 30-50%, phân bón hóa học giảm 20-30%, lượng nước tưới giảm 20-40%; năng suất tăng khoảng 5-12%. Lợi nhuận của nông dân tăng từ 1,5-9,3 triệu đồng/ha/vụ so với sản xuất thông thường. Lượng phát thải khí nhà kính tại nhiều mô hình giảm khoảng 3-4 tấn CO2 tương đương/ha/vụ.

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Năm 2026, Vĩnh Long đăng ký thực hiện hơn 8.000 ha thuộc Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao

Hiệu quả của Đề án không chỉ nằm ở việc mở rộng diện tích mà còn ở sự thay đổi trong cách tổ chức sản xuất. Cơ giới hóa đồng bộ góp phần giảm chi phí sản xuất. Nông dân từng bước áp dụng quy trình sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp, hướng tới nâng cao hiệu quả kinh tế và giảm tác động đến môi trường. Cùng với hiệu quả sản xuất, yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mở rộng Đề án là xây dựng được vùng nguyên liệu ổn định, phát huy vai trò của hợp tác xã và tăng cường liên kết với doanh nghiệp, thị trường.

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Đề án đang mang lại hiệu quả rất cao cho bà con nông dân

Từ những kết quả bước đầu, Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao đang mở ra hướng phát triển mới cho ngành hàng lúa gạo Vĩnh Long. Không chỉ chú trọng sản lượng, sản xuất lúa đang chuyển dần theo hướng nâng cao chất lượng, giảm chi phí, giảm phát thải và gắn chặt hơn với nhu cầu của thị trường. Đây cũng là cơ sở để Vĩnh Long tiếp tục mở rộng các vùng sản xuất theo Đề án, phát huy vai trò của hợp tác xã và doanh nghiệp, từng bước hình thành chuỗi liên kết bền vững từ sản xuất đến tiêu thụ, qua đó nâng cao giá trị và hiệu quả của ngành hàng lúa gạo.

Chanh Tuy/VOV-ĐBSCL
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