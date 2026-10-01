Vĩnh Long tập trung ứng phó thiên tai diễn biến phức tạp những tháng cuối năm

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long, từ đầu năm đến nay, thiên tai đã làm sập, tốc mái 40 căn nhà, 5 cơ sở kinh doanh thủy sản, 1 hạ tầng cảng cá và 1 trạm kiểm soát biên phòng, ảnh hưởng trực tiếp đến 461 hộ dân. Dông, lốc, mưa lớn cũng làm thiệt hại hơn 221 ha lúa, hoa màu và cây ăn trái. Tổng thiệt hại do nhóm thiên tai này ước gần 17 tỷ đồng.

Triều cường gây sạt lở nhiều khu vực bờ sông Vĩnh Long

Đáng chú ý, toàn tỉnh ghi nhận 170 điểm sạt lở, sụt lún, làm mất hơn 12 km bờ sông, bờ biển, ảnh hưởng hơn 294 hộ dân; thiệt hại tài sản ước hơn 22 tỷ đồng. Triều cường đầu tháng 8 âm lịch làm tràn, sạt lở 6 đoạn đê biển dài 459 mét, ảnh hưởng đến các ao, hầm nuôi tôm công nghệ cao của 23 hộ dân.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương theo dõi sát bản tin dự báo, cảnh báo; rà soát các khu vực ven sông, vùng trũng thấp, điểm có nguy cơ sạt lở để chủ động di dời người dân khi cần thiết; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”.

Nhiều ao nuôi thủy sản bị vở bờ nước biển trào vào

Ông Châu Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, cho biết: “Các xã phải lên kế hoạch rà soát lại hết các điểm xung yếu để làm sao có phương án, một là dự phòng, thực hiện phương án “4 tại chỗ”. Thứ hai nữa, phải có kế hoạch đề xuất để có giải pháp thực hiện căn cơ hơn, làm sao có thể tránh sạt lở ảnh hưởng đến tính mạng của người dân, cũng như việc sản xuất của người dân từ đây đến cuối năm”.