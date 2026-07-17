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Vĩnh Long triển khai đồng bộ các giải pháp hướng tới tăng trưởng hai con số

Thứ Sáu, 11:42, 17/07/2026
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VOV.VN - Trước áp lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt 10% trong năm 2026 theo chỉ đạo của Chính phủ và Nghị quyết HĐND tỉnh, tỉnh Vĩnh Long đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm tạo bứt phá trong 6 tháng cuối năm.

Tại kỳ họp thường lệ giữa năm của HĐND tỉnh Vĩnh Long, nhiều đại biểu đã tập trung phân tích những nguyên nhân khiến tăng trưởng chưa đạt kỳ vọng, đồng thời đề xuất các giải pháp để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số.

6 tháng đầu năm 2026, kinh tế Vĩnh Long tiếp tục duy trì đà phục hồi với mức tăng trưởng được cải thiện qua từng quý, đặc biệt bứt phá trong quý II và trở thành động lực chính cho kết quả chung.

Theo Cục Thống kê, GRDP quý II ước tăng 7,38% so với cùng kỳ năm trước; trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,74%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 12,86% (riêng công nghiệp tăng 14,93%); khu vực dịch vụ tăng 6,48%. Tuy nhiên, tính chung 6 tháng đầu năm, GRDP của tỉnh chỉ tăng 6,41% so với cùng kỳ năm 2025, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đề ra.

vinh long trien khai dong bo cac giai phap huong toi tang truong hai con so hinh anh 1
Khu công nghiệp Hòa Phú là động lực thúc đẩy kinh tế Vĩnh Long phát triển

Báo cáo tại kỳ họp HĐND tỉnh, ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, thẳng thắn nhìn nhận kết quả tăng trưởng chưa đáp ứng yêu cầu và sẽ tạo áp lực rất lớn cho những tháng cuối năm.

Theo ông Sơn: "Mặc dù có sự tăng trưởng đáng kể trong nhiều lĩnh vực nhưng tăng trưởng chung của nền kinh tế tỉnh Vĩnh Long, 6 tháng đầu năm chỉ đạt 6,41% so với kỳ vọng còn rất thấp. Điều này sẽ gây áp lực rất lớn cho những tháng cuối năm 2026 đòi hỏi sự tập trung và chỉ đạo thực hiện quyết liệt để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số".

Để tạo động lực tăng trưởng trong những tháng cuối năm, UBND tỉnh xác định tập trung thực hiện nhiều giải pháp về tài chính, thuế và tín dụng. Trong đó, đẩy mạnh chương trình đồng hành cùng hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh trong tuân thủ pháp luật thuế; triển khai chiến dịch "Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh"; thực hiện hiệu quả các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân. Đồng thời, tăng cường quản lý các nguồn thu, chống thất thu, thu hồi nợ thuế và mở rộng triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Bên cạnh đó, ngành ngân hàng được yêu cầu tiếp tục tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, ưu tiên vốn cho sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực động lực tăng trưởng, tín dụng xanh và chuyển đổi số, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn.

Đặc biệt, tỉnh sẽ quyết liệt triển khai kịch bản tăng trưởng cho hai quý cuối năm, phát động các đợt thi đua và thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện ở từng sở, ngành, địa phương.

Ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh: "Quyết liệt trong triển khai thực hiện kế hoạch kịch bản, tăng trưởng kinh tế năm 2026 và xác định cụ thể động lực tăng trưởng cho hai quý cuối năm 2026. Phát động đợt thi đua và thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện đối với các sở, ban, ngành và chính quyền cấp xã.

Đặc biệt là vai trò tham mưu của các sở, ngành chủ lực của Ủy ban nhân dân tỉnh như Sở Tài chính, nhất là liên quan trực tiếp đến tăng trưởng ở ba khu vực như là Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương, Ban Quản lý khu kinh tế, Sở Xây dựng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Khoa học và Công nghệ để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng trong các khu vực, nhất là khu vực I phải tăng từ 4,07% trở lên, khu vực công nghiệp - xây dựng từ 14,86% trở lên và khu vực dịch vụ phải tăng tới 11,75% trở lên".

Song song đó, tỉnh tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tăng cường kiểm tra, tháo gỡ khó khăn đối với các dự án chậm tiến độ, kịp thời điều chuyển vốn giữa các dự án để sử dụng hiệu quả nguồn lực. Mục tiêu đặt ra là giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, đồng thời huy động các nguồn lực để triển khai các công trình trọng điểm, tạo sức lan tỏa cho tăng trưởng kinh tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang nhấn mạnh, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10%, cả hệ thống chính trị phải vào cuộc với quyết tâm cao hơn, hành động quyết liệt hơn và lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo đánh giá cán bộ.

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Ông Trần Trí Quang Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long phát biểu tại kỳ họp

"Để hoàn thành mục tiêu chỉ tiêu của Nghị quyết Hội đồng nhân dân đề ra, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng 10% theo chỉ đạo Chính phủ đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải hành động quyết liệt hơn, chủ động hơn và hiệu quả hơn.

Với tinh thần đó Ủy ban nhân dân tỉnh xác định phương châm điều hành trong thời gian tới là kỷ luật, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, tăng tốc, bứt phá, hành động quyết liệt và hiệu quả thực chất. Mọi nhiệm vụ đều phải lượng hóa bằng tiến độ, kết quả, sản phẩm cụ thể gắn với trách nhiệm trực tiếp của người đứng đầu từng cơ quan, đơn vị, địa phương, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân, doanh nghiệp kết hợp thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội làm thước đo đánh giá cán bộ" - ông Quang nêu rõ.

Ngoài các giải pháp về đầu tư và tài chính, Vĩnh Long cũng tiếp tục nâng cao hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa; tăng cường đối thoại để kịp thời tháo gỡ khó khăn, hạn chế doanh nghiệp ngừng hoạt động hoặc giải thể. Tỉnh đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, thương mại điện tử; tổ chức các hoạt động kết nối doanh nghiệp như Diễn đàn Mekong Connect 2026, Chương trình "Kết nối và đồng hành cùng doanh nghiệp"... qua đó tạo thêm động lực cho sản xuất kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng.

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Vĩnh Long sẽ thường xuyên gặp gỡ doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn

Với quyết tâm chính trị cao cùng các giải pháp đồng bộ, Vĩnh Long đang dồn toàn lực cho chặng nước rút của năm 2026. Mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt 10% là thách thức rất lớn, song cũng là động lực để toàn hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân cùng hành động, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của tỉnh trong những năm tiếp theo.

Chanh Tuy/VOV-ĐBSCL
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