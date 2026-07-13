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Vĩnh Long triển khai quy hoạch Khu kinh tế Định An đến năm 2040

Thứ Hai, 16:36, 13/07/2026
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VOV.VN - Việc triển khai quy hoạch được thực hiện theo lộ trình hằng năm và kế hoạch 5 năm, phù hợp với điều kiện thực tế, nguồn lực và tiến độ phát triển của Khu kinh tế Định An.

 

UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành kế hoạch triển khai Điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Định An đến năm 2040, nhằm cụ thể hóa Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, tạo cơ sở phát triển khu kinh tế trở thành động lực tăng trưởng của tỉnh và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

vinh long trien khai quy hoach khu kinh te Dinh an den nam 2040 hinh anh 1
Quy hoạch Khu kinh tế Định An đến năm 2040 - Ảnh: Cổng TTĐT Vĩnh Long

Theo kế hoạch, tỉnh sẽ rà soát, điều chỉnh các quy hoạch hiện có; lập mới các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, khu dân cư, khu tái định cư; đồng thời kiểm tra, xử lý các dự án chưa phù hợp với quy hoạch chung. Việc triển khai được thực hiện theo lộ trình hằng năm và kế hoạch 5 năm, phù hợp với điều kiện thực tế, nguồn lực và tiến độ phát triển của Khu kinh tế Định An.

Giai đoạn 2026 - 2027, tỉnh dự kiến lập mới nhiều quy hoạch quan trọng như khu phi thuế quan, khu kho ngoại quan, khu cảng và dịch vụ cảng Long Toàn, Trung tâm xuất khẩu năng lượng tái tạo, các khu công nghiệp Đôn Xuân - Đôn Châu, Định An, khu công nghiệp thuộc cảng Trà Cú, Khu du lịch Ba Động và các khu dự trữ phát triển công nghiệp. Cùng với đó là rà soát, điều chỉnh Quy hoạch phân khu Khu công nghiệp Ngũ Lạc theo định hướng phát triển mới.

Ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, triển khai Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Vĩnh Long sẽ tập trung ưu tiên đầu tư về hạ tầng kinh tế kỹ thuật, hoàn chỉnh hệ thống giao thông đối nội trong khu kinh tế và kết nối với mạng lưới giao thông đối ngoại, như đường hành lang ven biển, các tuyến cao tốc, các cầu giao thông như Đại Ngãi…,

“Vĩnh Long đồng thời khảo sát bổ sung cảng biển nước sâu, nhằm trung chuyển hàng hóa sản xuất, lưu thông của khu kinh tế Định An cũng như của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long để giao thương với quốc tế”, ông Thiện thông tin thêm.

vinh long trien khai quy hoach khu kinh te Dinh an den nam 2040 hinh anh 2
Khu kinh tế Định An, tỉnh Vĩnh Long

Kế hoạch cũng xác định huy động đa dạng nguồn lực từ ngân sách nhà nước, vốn xã hội hóa, đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP), vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và các nguồn vốn hợp pháp khác để ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông, thủy lợi, cấp điện, cấp nước, xử lý môi trường, cảng biển, logistics và các lĩnh vực động lực. Đến năm 2040, Khu kinh tế Định An sẽ hình thành hệ thống hạ tầng đồng bộ, góp phần nâng cao năng lực thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Sau 15 năm hình thành và phát triển, Khu kinh tế Định An đã thu hút 47 dự án, trong đó có 45 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 68.870 tỷ đồng và 2 dự án FDI; riêng năm 2025, khu kinh tế đóng góp cho ngân sách tỉnh hơn 2.590 tỷ đồng.

Thạch Trà Vinh/VOV-ĐBSCL
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