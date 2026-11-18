Việt Nam đang bước vào một giai đoạn mới của tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, khi quy mô thương mại ngày càng mở rộng và năng lực của doanh nghiệp trong nước từng bước được nâng cao. Tuy nhiên, để chuyển hóa những thành quả hội nhập thành sức mạnh cạnh tranh dài hạn, doanh nghiệp Việt Nam cần thay đổi tư duy phát triển, không chỉ tham gia sâu hơn vào thị trường thế giới mà còn từng bước khẳng định vị thế và thương hiệu trên phạm vi toàn cầu.

Đây cũng là thông điệp được nhấn mạnh tại Diễn đàn “Đầu tư và Kinh doanh quốc tế” do Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức sáng 18/11 tại Hà Nội. Phát biểu khai mạc diễn đàn, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Phạm Mạnh Hùng cho rằng, cột mốc kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 1.000 tỷ USD là dấu ấn quan trọng trong lịch sử phát triển kinh tế đất nước, đồng thời cho thấy đã đến lúc doanh nghiệp Việt Nam cần hướng tới những mục tiêu cao hơn trong tiến trình hội nhập.

Diễn đàn “Đầu tư và Kinh doanh quốc tế” do Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức ngày 18/11 tại Hà Nội

VOV đồng hành đưa thương hiệu Việt vươn tầm quốc tế

Sau nhiều thập kỷ hội nhập, Việt Nam đã trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới thương mại và chuỗi cung ứng toàn cầu. Theo ông Phạm Mạnh Hùng, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử đã vượt mốc 1.000 tỷ USD chỉ sau 10 tháng đầu năm 2026, cụ thể đạt 1.010,55 tỷ USD (tăng 32,3% so với cùng kỳ năm trước) - là một con số chưa từng có trong lịch sử đất nước. Dự kiến, quy mô thương mại của Việt Nam sẽ tiếp tục vượt mức này khi kết thúc năm 2026.

Tuy nhiên, phía sau dấu mốc về quy mô thương mại là yêu cầu mới đối với năng lực cạnh tranh và vị thế của doanh nghiệp Việt Nam. Thay vì tập trung chủ yếu vào xuất khẩu sản phẩm, doanh nghiệp cần hướng tới xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị và tham gia sâu hơn vào những khâu có giá trị gia tăng cao trong chuỗi sản xuất, kinh doanh toàn cầu.

“Đã đến lúc các doanh nghiệp Việt Nam cần chuyển mạnh từ tư duy xuất khẩu sản phẩm sang xây dựng thương hiệu, từ tham gia chuỗi cung ứng sang nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị, từ tìm kiếm thị trường sang chủ động kiến tạo những không gian phát triển mới”, Phó Tổng Giám đốc VOV Phạm Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Để hiện thực hóa định hướng này, Chính phủ đã có những bước đi cụ thể. Ngày 6/4/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 626 phê duyệt Chương trình vươn ra thị trường quốc tế giai đoạn 2026-2030. Chương trình đặt mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 1.000 doanh nghiệp thực hiện đầu tư ra nước ngoài và 100 doanh nghiệp xây dựng được thương hiệu quốc tế.

Đây là những mục tiêu có ý nghĩa quan trọng, thể hiện định hướng thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hoạt động vượt ra ngoài biên giới quốc gia. Tuy nhiên, theo ông Phạm Mạnh Hùng, để biến khát vọng thành hiện thực, doanh nghiệp không chỉ cần những mục tiêu lớn mà còn cần các cơ chế đủ thông thoáng, công cụ hỗ trợ hiệu quả và cơ hội hợp tác cụ thể. Đó cũng là lý do Diễn đàn “Đầu tư và Kinh doanh quốc tế” được tổ chức. Đánh giá cao sáng kiến của Báo điện tử Tiếng nói Việt Nam và các đơn vị phối hợp, ông Phạm Mạnh Hùng kỳ vọng diễn đàn không chỉ dừng lại ở việc trao đổi thông tin hay giới thiệu chính sách mà thực sự trở thành nơi đối thoại, tìm kiếm giải pháp và kết nối cơ hội cho cộng đồng doanh nghiệp.

Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Phạm Mạnh Hùng phát biểu khai mạc Diễn đàn “Đầu tư và Kinh doanh quốc tế”

Theo đó, các nội dung thảo luận cần tập trung vào ba vấn đề: nhận diện đúng cơ hội, tháo gỡ những rào cản thực chất và thúc đẩy các kết nối cụ thể. Đây cũng là những điều kiện quan trọng để doanh nghiệp có thể chủ động hơn trong quá trình mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh và xây dựng thương hiệu tại các thị trường quốc tế.

Phó Tổng Giám đốc VOV Phạm Mạnh Hùng khẳng định: “Với vai trò là cơ quan báo chí chủ lực quốc gia, VOV xác định trách nhiệm đồng hành cùng sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp. Không chỉ thông tin về những chính sách mới, VOV còn hướng tới góp phần thúc đẩy chính sách đi vào cuộc sống; không chỉ phản ánh khó khăn, thách thức mà còn kết nối các bên để tìm kiếm giải pháp; không chỉ giới thiệu những thương hiệu Việt Nam thành công mà còn góp phần đưa hình ảnh và năng lực của doanh nghiệp Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Với hệ thống phát thanh, các kênh thông tin đa ngôn ngữ, báo điện tử, nền tảng số và mạng lưới cơ quan thường trú trong nước, nước ngoài, VOV sẽ tiếp tục phát huy vai trò kết nối thông tin, tri thức, thị trường và cơ hội hợp tác”.

Ông Phạm Mạnh Hùng cũng nhấn mạnh, mỗi doanh nghiệp Việt Nam thành công trên thị trường quốc tế không chỉ tạo thêm giá trị cho nền kinh tế mà còn góp phần nâng cao vị thế, uy tín và hình ảnh của Việt Nam. Đây cũng là biểu hiện sinh động của tầm vóc Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới.

Phó Tổng Giám đốc VOV Phạm Mạnh Hùng; Tổng Biên tập Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam Ngô Thiệu Phong cùng TS. Cấn Văn Lực - Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia và TS. Nguyễn Văn Hội - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương tại Diễn đàn

“Go Global”: Đầu tư ra thế giới để nâng cao năng lực cạnh tranh

Phân tích định hướng vươn ra thị trường quốc tế của Việt Nam, TS. Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh, cho rằng Diễn đàn “Đầu tư và Kinh doanh quốc tế” là dịp nhìn lại chặng đường 30-40 năm đổi mới với hai trục chính là mở rộng cơ hội và nâng cao năng lực.

Trong đó, chương trình “Go Global” được xác định là một định hướng đáng chú ý, thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh đầu tư ra nước ngoài, trong đó có hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A). Quá trình này đồng thời đặt ra yêu cầu mới về khả năng huy động nguồn tài chính quốc tế phục vụ hoạt động đầu tư và mở rộng kinh doanh.

Theo TS. Võ Trí Thành, đối với một quốc gia đang phát triển, việc hội nhập với thế giới thông qua thương mại và thu hút đầu tư nước ngoài là lựa chọn dễ hiểu. Việt Nam có những lợi thế so sánh về nông sản, lao động để phát triển xuất khẩu. Trong khi đó, các quốc gia phát triển có lợi thế về hiểu biết thị trường, công nghệ và nguồn vốn, tạo điều kiện để đầu tư vào những nền kinh tế đang phát triển.

Tuy nhiên, khi bước sang giai đoạn phát triển mới, tư duy hội nhập cũng cần thay đổi. “Go Global” không đơn thuần là việc doanh nghiệp mở rộng sự hiện diện ra nước ngoài để khẳng định đẳng cấp hay vị thế. Quan trọng hơn, hoạt động này phải giúp doanh nghiệp tiến nhanh hơn, học hỏi nhiều hơn, tiếp cận công nghệ tốt hơn, huy động thêm nguồn vốn và nâng cao kỹ năng.

TS. Võ Trí Thành (ngoài cùng bên phải) chủ trì Diễn đàn, cùng các chuyên gia, nhà nghiên cứu tham dự.

Trong bối cảnh cải cách tại Việt Nam đang tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp cũng nỗ lực nâng cao năng lực sản xuất và sức cạnh tranh, qua đó đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Theo TS. Võ Trí Thành, “Go Global” là chương trình đặc biệt với những mục tiêu cụ thể. Việc xác định mục tiêu rõ ràng cũng tạo động lực để doanh nghiệp phấn đấu và từng bước hiện thực hóa định hướng vươn ra thị trường quốc tế.

Từ những định hướng được đề cập tại Diễn đàn “Đầu tư và Kinh doanh quốc tế”, có thể thấy “Go Global” không chỉ là câu chuyện mở rộng địa bàn kinh doanh hay gia tăng hoạt động đầu tư ở nước ngoài. Đây còn là quá trình doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực nội tại, tiếp cận công nghệ, nguồn vốn, kỹ năng quản trị và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.