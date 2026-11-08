Vụ đấu giá đất nông thôn cao bất thường ở Ninh Bình: Cơ quan chức năng vào cuộc

Phát hiện nhầm lẫn và đã báo với ban đấu giá

Ngày 7/11, tại Hội trường Đảng ủy xã Hợp Lý (cũ), thôn Thượng Châu, xã Lý Nhân (tỉnh Ninh Bình) diễn ra phiên đấu giá 68 lô đất có diện tích từ 110 m² đến gần 200 m², tổng diện tích khu đất là 8.798,5 m². Cuộc đấu giá áp dụng hình thức bỏ phiếu trực tiếp qua các vòng cho đến khi không còn người tham gia yêu cầu trả giá tiếp, người có mức trả giá cao nhất là người trúng đấu giá.

Mức tăng giá ở vòng đầu là 3 triệu đồng/m², vòng hai là 1 triệu đồng/m²; người tham gia phải nộp tiền đặt cọc trước từ 249 triệu đồng đến 576 triệu đồng cho mỗi hồ sơ.

Tuy nhiên, tại phiên đấu giá, một số lô đất bất ngờ được trả giá lên tới 1 tỷ đồng đến 1,468 tỷ đồng/m², cao gấp hàng trăm lần giá khởi điểm. Đáng chú ý, lô LK01-1 có diện tích 182 m², giá khởi điểm 9,625 triệu đồng/m² (tương ứng tổng giá trị hơn 1,751 tỷ đồng), nhưng mức giá được một người tham gia đưa ra lên tới 1,468 tỷ đồng/m², đẩy tổng giá trị lô đất lên hơn 267 tỷ đồng. Một lô đất khác cũng được đấu giá trả đến 850 triệu đồng/m², khiến dư luận dấy lên hoài nghi về tính bất thường của phiên đấu giá này.

11 lô đấi hiên đấu giá được trả giá bất thường tại phiên đấu giá

Là một trong những người trực tiếp tham gia phiên đấu giá, bà Lại Thị Hiền (trú tại tổ dân phố Châu Giang, phường Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình) cho biết, nhóm 6 người gồm bà Hiền, bà Hồ Thị Nhật Linh (sinh năm 1984, trú tại phường Lý Thường Kiệt, Thanh Sơn), bà Vũ Thị Nghĩa (trú tại phường Phù Vân, Ninh Bình) cùng các thành viên khác đã tham gia đấu giá 11 lô đất với mục đích mua đất ở. Tuy nhiên, do không nắm rõ đơn vị tính giá theo quy định, nhóm đã nhầm mức giá ghi trên phiếu là giá cho cả lô đất, thay vì giá tính theo từng mét vuông.

“Chúng tôi nhầm giá trị tổng lô đất. Ví dụ, chúng tôi trả 1,4 tỷ đồng là tổng giá trị của một lô đất. Theo tính toán ban đầu của chúng tôi, mỗi lô đất có giá khoảng 1,4 - 1,5 tỷ đồng, tương đương khoảng 15 - 17 triệu đồng/m². Tuy nhiên, do nhầm đơn vị tính, mức giá ghi trên phiếu trả giá bị chuyển thành giá cho mỗi mét vuông. Kết quả là 11 lô đất của nhóm bị ghi nhận mức trả giá từ khoảng 800 - 900 triệu đồng đến 1,5 tỷ đồng/m²”, bà Hiền cho biết.

Cũng theo bà Hiền, ngay sau khi nhận ra nhầm lẫn, nhóm đã đến báo với ban đấu giá khi việc kiểm phiếu vòng một mới bắt đầu và kết quả chưa được công bố. Nhóm được đấu giá viên hướng dẫn về chỗ chờ giải quyết. Tuy nhiên, đến vòng hai, sự việc vẫn chưa được xử lý. Khi cuộc đấu giá kết thúc, nhóm được thông báo các mức giá đã trả vẫn được tính là giá trúng đấu giá hợp lệ.

Mỗi lô đất có số tiền đặt trước từ khoảng 260 triệu đồng đến hơn 300 triệu đồng. Với 11 lô đất, nhóm người tham gia lo ngại có thể mất trắng hơn 3 tỷ đồng tiền đặt trước. "Chúng tôi lo lắng sẽ mất hơn 3 tỷ đồng tiền đặt cọc. Đây là số tiền rất lớn, là tiền tích góp của các gia đình. mong muốn ban tổ chức xem xét lại sự việc, làm rõ quá trình tiếp nhận phản ánh trong phiên đấu giá và có phương án hoàn trả số tiền này”, bà Hiền bày tỏ.

Chính quyền vào cuộc xác minh

Thông tin về vụ việc, ông Trương Tuấn Lực, Chủ tịch UBND xã Lý Nhân cho biết, qua nắm bắt thông tin ban đầu, nguyên nhân có thể xuất phát từ việc người tham gia đấu giá nhầm lẫn cách tính bước giá theo m² với cách tính theo cả lô đất.

Khu đất được đưa ra đấu giá tại xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình.

“Theo quy định, người tham gia phải trả giá theo m² nhưng có người lại trả giá theo lô đất. Tuy nhiên, đây mới là phản ánh ban đầu từ người tham gia đấu giá. Vì thế, UBND xã đã giao các phòng chức năng phối hợp với đơn vị tổ chức đấu giá và công an để kiểm tra, làm rõ có việc đẩy giá lên hay làm rối loạn việc đấu giá của xã hay không”, ông Lực thông tin.

Chủ tịch UBND xã Lý Nhân cho biết thêm, khu vực tổ chức đấu giá là đất ở nông thôn, giá thị trường cao nhất cũng chỉ khoảng 17 - 20 triệu đồng/m². Chính quyền địa phương sẽ kiểm tra, xác minh cụ thể diễn biến phiên đấu giá, làm rõ nguyên nhân xuất hiện các mức trả giá bất thường, đồng thời ngăn ngừa tình trạng lợi dụng đấu giá để đầu cơ, gây nhiễu loạn thị trường bất động sản.

“Trong trường hợp người trúng đấu giá không thực hiện nghĩa vụ tài chính thì sẽ không trả lại tiền đặt cọc, cấm đấu giá trên địa bàn, thậm chí xử lý theo quy định của pháp luật”, ông Lực nhấn mạnh.