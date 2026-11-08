English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Vụ đấu giá đất nông thôn cao bất thường ở Ninh Bình: Cơ quan chức năng vào cuộc

Chủ Nhật, 22:15, 08/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lãnh đạo xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình đã lên tiếng về vụ đấu giá đất nông thôn cao bất thường ở thôn Thượng Châu sau khi một số lô đất nông thôn được trả giá cao lên đến gần 1,5 tỷ đồng/m².

Phát hiện nhầm lẫn và đã báo với ban đấu giá

Ngày 7/11, tại Hội trường Đảng ủy xã Hợp Lý (cũ), thôn Thượng Châu, xã Lý Nhân (tỉnh Ninh Bình) diễn ra phiên đấu giá 68 lô đất có diện tích từ 110 m² đến gần 200 m², tổng diện tích khu đất là 8.798,5 m². Cuộc đấu giá áp dụng hình thức bỏ phiếu trực tiếp qua các vòng cho đến khi không còn người tham gia yêu cầu trả giá tiếp, người có mức trả giá cao nhất là người trúng đấu giá.

Mức tăng giá ở vòng đầu là 3 triệu đồng/m², vòng hai là 1 triệu đồng/m²; người tham gia phải nộp tiền đặt cọc trước từ 249 triệu đồng đến 576 triệu đồng cho mỗi hồ sơ.

Tuy nhiên, tại phiên đấu giá, một số lô đất bất ngờ được trả giá lên tới 1 tỷ đồng đến 1,468 tỷ đồng/m², cao gấp hàng trăm lần giá khởi điểm. Đáng chú ý, lô LK01-1 có diện tích 182 m², giá khởi điểm 9,625 triệu đồng/m² (tương ứng tổng giá trị hơn 1,751 tỷ đồng), nhưng mức giá được một người tham gia đưa ra lên tới 1,468 tỷ đồng/m², đẩy tổng giá trị lô đất lên hơn 267 tỷ đồng. Một lô đất khác cũng được đấu giá trả đến 850 triệu đồng/m², khiến dư luận dấy lên hoài nghi về tính bất thường của phiên đấu giá này.

vu dau gia dat nong thon cao bat thuong o ninh binh co quan chuc nang vao cuoc hinh anh 1
11 lô đấi hiên đấu giá được trả giá bất thường tại phiên đấu giá 

Là một trong những người trực tiếp tham gia phiên đấu giá, bà Lại Thị Hiền (trú tại tổ dân phố Châu Giang, phường Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình) cho biết, nhóm 6 người gồm bà Hiền, bà Hồ Thị Nhật Linh (sinh năm 1984, trú tại phường Lý Thường Kiệt, Thanh Sơn), bà Vũ Thị Nghĩa (trú tại phường Phù Vân, Ninh Bình) cùng các thành viên khác đã tham gia đấu giá 11 lô đất với mục đích mua đất ở. Tuy nhiên, do không nắm rõ đơn vị tính giá theo quy định, nhóm đã nhầm mức giá ghi trên phiếu là giá cho cả lô đất, thay vì giá tính theo từng mét vuông.

“Chúng tôi nhầm giá trị tổng lô đất. Ví dụ, chúng tôi trả 1,4 tỷ đồng là tổng giá trị của một lô đất. Theo tính toán ban đầu của chúng tôi, mỗi lô đất có giá khoảng 1,4 - 1,5 tỷ đồng, tương đương khoảng 15 - 17 triệu đồng/m². Tuy nhiên, do nhầm đơn vị tính, mức giá ghi trên phiếu trả giá bị chuyển thành giá cho mỗi mét vuông. Kết quả là 11 lô đất của nhóm bị ghi nhận mức trả giá từ khoảng 800 - 900 triệu đồng đến 1,5 tỷ đồng/m²”, bà Hiền cho biết.

Cũng theo bà Hiền, ngay sau khi nhận ra nhầm lẫn, nhóm đã đến báo với ban đấu giá khi việc kiểm phiếu vòng một mới bắt đầu và kết quả chưa được công bố. Nhóm được đấu giá viên hướng dẫn về chỗ chờ giải quyết. Tuy nhiên, đến vòng hai, sự việc vẫn chưa được xử lý. Khi cuộc đấu giá kết thúc, nhóm được thông báo các mức giá đã trả vẫn được tính là giá trúng đấu giá hợp lệ.

Mỗi lô đất có số tiền đặt trước từ khoảng 260 triệu đồng đến hơn 300 triệu đồng. Với 11 lô đất, nhóm người tham gia lo ngại có thể mất trắng hơn 3 tỷ đồng tiền đặt trước. "Chúng tôi lo lắng sẽ mất hơn 3 tỷ đồng tiền đặt cọc. Đây là số tiền rất lớn, là tiền tích góp của các gia đình. mong muốn ban tổ chức xem xét lại sự việc, làm rõ quá trình tiếp nhận phản ánh trong phiên đấu giá và có phương án hoàn trả số tiền này”, bà Hiền bày tỏ.

Chính quyền vào cuộc xác minh 

Thông tin về vụ việc, ông Trương Tuấn Lực, Chủ tịch UBND xã Lý Nhân cho biết, qua nắm bắt thông tin ban đầu, nguyên nhân có thể xuất phát từ việc người tham gia đấu giá nhầm lẫn cách tính bước giá theo m² với cách tính theo cả lô đất.

vu dau gia dat nong thon cao bat thuong o ninh binh co quan chuc nang vao cuoc hinh anh 2
Khu đất được đưa ra đấu giá tại xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình.

“Theo quy định, người tham gia phải trả giá theo m² nhưng có người lại trả giá theo lô đất. Tuy nhiên, đây mới là phản ánh ban đầu từ người tham gia đấu giá. Vì thế, UBND xã đã giao các phòng chức năng phối hợp với đơn vị tổ chức đấu giá và công an để kiểm tra, làm rõ có việc đẩy giá lên hay làm rối loạn việc đấu giá của xã hay không”, ông Lực thông tin.

Chủ tịch UBND xã Lý Nhân cho biết thêm, khu vực tổ chức đấu giá là đất ở nông thôn, giá thị trường cao nhất cũng chỉ khoảng 17 - 20 triệu đồng/m². Chính quyền địa phương sẽ kiểm tra, xác minh cụ thể diễn biến phiên đấu giá, làm rõ nguyên nhân xuất hiện các mức trả giá bất thường, đồng thời ngăn ngừa tình trạng lợi dụng đấu giá để đầu cơ, gây nhiễu loạn thị trường bất động sản.

“Trong trường hợp người trúng đấu giá không thực hiện nghĩa vụ tài chính thì sẽ không trả lại tiền đặt cọc, cấm đấu giá trên địa bàn, thậm chí xử lý theo quy định của pháp luật”, ông Lực nhấn mạnh.

 

Vân Hồng - Trần Hồng/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đại biểu Quốc hội cảnh báo nguy cơ "lách" đấu giá đất qua chia tách dự án
Đại biểu Quốc hội cảnh báo nguy cơ "lách" đấu giá đất qua chia tách dự án

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội cảnh báo nguy cơ chia tách dự án để né đấu giá, đấu thầu đất; đồng thời đề nghị siết cam kết hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá thực chất hiệu quả dự án FDI và mức độ liên kết với doanh nghiệp trong nước.

Đại biểu Quốc hội cảnh báo nguy cơ "lách" đấu giá đất qua chia tách dự án

Đại biểu Quốc hội cảnh báo nguy cơ "lách" đấu giá đất qua chia tách dự án

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội cảnh báo nguy cơ chia tách dự án để né đấu giá, đấu thầu đất; đồng thời đề nghị siết cam kết hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá thực chất hiệu quả dự án FDI và mức độ liên kết với doanh nghiệp trong nước.

Địa phương từng đấu giá đất "sốt" nhất miền Bắc giờ ra sao?
Địa phương từng đấu giá đất "sốt" nhất miền Bắc giờ ra sao?

VOV.VN - Giai đoạn 2024-2025, Hưng Yên nổi lên như điểm nóng đấu giá đất phía Bắc, với lô đất tại Khoái Châu đạt 158,2 triệu đồng/m2. Sang năm 2026, thị trường đấu giá đất hiện nay thế nào?

Địa phương từng đấu giá đất "sốt" nhất miền Bắc giờ ra sao?

Địa phương từng đấu giá đất "sốt" nhất miền Bắc giờ ra sao?

VOV.VN - Giai đoạn 2024-2025, Hưng Yên nổi lên như điểm nóng đấu giá đất phía Bắc, với lô đất tại Khoái Châu đạt 158,2 triệu đồng/m2. Sang năm 2026, thị trường đấu giá đất hiện nay thế nào?

Tiến độ đấu giá đất tại TP.HCM chậm do vướng xác định giá đất khởi điểm
Tiến độ đấu giá đất tại TP.HCM chậm do vướng xác định giá đất khởi điểm

VOV.VN - Chiều 27/10, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.HCM tổ chức họp về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng của năm 2026 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm.

Tiến độ đấu giá đất tại TP.HCM chậm do vướng xác định giá đất khởi điểm

Tiến độ đấu giá đất tại TP.HCM chậm do vướng xác định giá đất khởi điểm

VOV.VN - Chiều 27/10, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.HCM tổ chức họp về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng của năm 2026 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm.

TP.HCM yêu cầu làm rõ việc chậm trễ với các khu đất dự kiến đấu giá
TP.HCM yêu cầu làm rõ việc chậm trễ với các khu đất dự kiến đấu giá

VOV.VN - UBND TP.HCM vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát danh mục các khu đất dự kiến đấu giá năm 2026, chấn chỉnh công tác lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ và tổ chức đấu giá.

TP.HCM yêu cầu làm rõ việc chậm trễ với các khu đất dự kiến đấu giá

TP.HCM yêu cầu làm rõ việc chậm trễ với các khu đất dự kiến đấu giá

VOV.VN - UBND TP.HCM vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát danh mục các khu đất dự kiến đấu giá năm 2026, chấn chỉnh công tác lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ và tổ chức đấu giá.

Đắk Lắk đấu giá quyền sử dụng đất chỉ đạt 20% kế hoạch
Đắk Lắk đấu giá quyền sử dụng đất chỉ đạt 20% kế hoạch

VOV.VN - Từ đầu năm đến nay, tỉnh Đắk Lắk thu 1.181 tỷ đồng từ đấu giá quyền sử dụng đất, trong kế hoạch gần 6.100 tỷ đồng. Đa số các dự án khu đô thị, nhà ở thương mại và bất động sản du lịch ở Đắk Lắk đang khó triển khai vì ít nhà đầu tư tham gia.

Đắk Lắk đấu giá quyền sử dụng đất chỉ đạt 20% kế hoạch

Đắk Lắk đấu giá quyền sử dụng đất chỉ đạt 20% kế hoạch

VOV.VN - Từ đầu năm đến nay, tỉnh Đắk Lắk thu 1.181 tỷ đồng từ đấu giá quyền sử dụng đất, trong kế hoạch gần 6.100 tỷ đồng. Đa số các dự án khu đô thị, nhà ở thương mại và bất động sản du lịch ở Đắk Lắk đang khó triển khai vì ít nhà đầu tư tham gia.

 
CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp