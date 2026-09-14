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Cải chính

Vương Quốc Anh đồng hành cùng TP.HCM phát triển hệ thống tài chính hiện đại

Thứ Hai, 18:43, 14/09/2026
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VOV.VN - Ngày 14/9 tại TP.HCM, Tổng Lãnh sự quán Anh tại TP.HCM, Hiệp hội Doanh nghiệp Anh tại Việt Nam (BritCham) phối hợp tổ chức Hội nghị Cấp cao Việt Nam – Vương quốc Anh về Dịch vụ Tài chính năm 2026.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, Thành phố trân trọng sự đồng hành và hỗ trợ của các đối tác Anh ngay từ những bước đầu xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam (VIFC), trong đó có Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam ở TP.HCM (VIFC-HCMC). TP.HCM đang tăng tốc chuyển VIFC-HCMC vận hành thực chất, với sản phẩm nền tảng đầu tiên dự kiến ra mắt trong năm nay là trái phiếu đô thị và trái phiếu công trình. 

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Toàn cảnh hội nghị

Ông Nguyễn Công Vinh đề xuất hai bên tiếp tục hợp tác ở 4 lĩnh vực ưu tiên: phát triển thị trường vốn và huy động nguồn lực dài hạn (tập trung vào quỹ đầu tư, trái phiếu quốc tế, fintech, sở giao dịch hàng hóa và tài chính hàng hải, hàng không); hợp tác tài chính xanh; đổi mới sáng tạo tài chính gắn liền với quản lý rủi ro; phát triển nguồn nhân lực và mở rộng cơ hội cho nữ lãnh đạo.

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Ông Iain Frew, Đại sứ Anh tại Việt Nam

Còn ông Iain Frew, Đại sứ Anh tại Việt Nam cho biết, Vương Quốc Anh sẽ đồng hành cùng Việt Nam như một đối tác lâu dài nhằm chia sẻ chuyên môn, đổi mới sáng tạo và kinh nghiệm quốc tế trong phát triển hệ thống tài chính hiện đại.

Ba trụ cột hợp tác trọng tâm mà phía Anh đang tích cực hỗ trợ Việt Nam, là mở rộng khả năng tiếp cận tài chính, tài trợ cho quá trình chuyển đổi xanh, củng cố nền tảng hệ thống tài chính. Trong đó hỗ trợ thành lập Tòa án cho Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM dựa trên các thông lệ quốc tế tốt nhất và ứng dụng các nguyên tắc của Thông luật (Common Law).

Riêng tài trợ cho quá trình chuyển đổi xanh, đã thông qua khoản tín dụng 50 triệu USD từ British International Investment (Tổ chức Tài chính Phát triển Vương quốc Anh) cho VPBank hay các thư quan tâm từ Cơ quan Tín dụng Xuất khẩu Anh hỗ trợ các dự án điện gió ngoài khơi đầu tiên của PetroVietnam và PTSC (thuộc PetroVietnam).

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Hơn 150 đại biểu tham dự hội nghị là lãnh đạo các tập đoàn, quỹ đầu tư, tổ chức tài chính, chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước 

Bà Susan Langley, Thị trưởng Khu Tài chính Lon Don (The City of London) cho biết, đơn vị này sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam và TP.HCM huy động nguồn vốn dài hạn, phát triển thị trường vốn, ứng phó với rủi ro khí hậu và thúc đẩy đổi mới công nghệ tài chính.

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Trung tâm Tài chính quốc tế phải có sản phẩm, thương vụ cụ thể vào tháng 11/2026

VOV.VN - Chiều nay 7/9, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì phiên họp thứ 3 của Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam. Phiên họp kết nối trực tuyến với TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Phó Thủ tướng yêu cầu đến tháng 11/2026, Trung tâm Tài chính quốc tế phải có sản phẩm, thương vụ cụ thể.

Lệ Hằng/VOV-TP.HCM
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