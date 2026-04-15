Những năm gần đây, công nghiệp sản xuất tiếp tục giữ vai trò trụ cột của nền kinh tế Việt Nam cả về tăng trưởng, xuất khẩu và thu hút đầu tư. Năm 2025, toàn ngành công nghiệp đóng góp khoảng 31,6% GDP, trong đó riêng khu vực chế biến – chế tạo chiếm 24,4% GDP, khẳng định vai trò trung tâm của sản xuất trong cấu trúc kinh tế quốc gia.

Đà phục hồi được thể hiện rõ qua chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) năm 2025 tăng khoảng 10,1% so với năm trước; trong đó ngành chế biến – chế tạo tăng tới 11,1%, cho thấy xu hướng mở rộng mạnh mẽ của các lĩnh vực sản xuất có giá trị gia tăng cao. Sản xuất – chế biến tiếp tục là điểm đến hấp dẫn nhất của dòng vốn FDI.

Diễn đàn “Xu hướng đầu tư công nghiệp Bắc Bộ - Cơ hội và thách thức 2026” diễn ra tại Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt Tiệp (TP Hải Phòng)

Theo ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, năm 2026 được dự báo tiếp tục là năm tăng trưởng tích cực của ngành sản xuất, với mức tăng IIP ước đạt 7-9%. Dù tốc độ có thể chậm lại do quy mô nền sản xuất đã lớn hơn, xu hướng chủ đạo chuyển dịch từ tăng trưởng theo chiều rộng sang chiều sâu với khu vực Bắc Bộ được đánh giá là vùng đất tiềm năng cho phát triển công nghiệp.

Tuy nhiên, ông Hoàng Quang Phòng cũng cho rằng, vùng Bắc Bộ đang gặp nhiều khó khăn để thực hiện mục tiêu phát triển nhanh, bền vững; việc thiếu liên kết trong chiến lược phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư là vấn đề cấp bách, cần được tháo gỡ. Đồng thời, các địa phương trong vùng cần đổi mới tư duy về phát triển công nghiệp trong bối cảnh mới.

"Cấu trúc lại đầu tư công nghiệp trong vùng theo hướng phát triển các ngành công nghiệp chủ lực, mũi nhọn dựa trên hàm lượng khoa học - công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển… để đổi mới mô hình tăng trưởng là yêu cầu cấp thiết đối với vùng Bắc Bộ hiện nay. Vùng cần xác định lại ngành công nghiệp mũi nhọn, sản phẩm mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của vùng, cũng như xác định vị trí sản xuất, nơi cung ứng công nghiệp hỗ trợ để hình thành chuỗi liên kết sản phẩm tạo ra bước đột phá trong cung ứng và tiêu thụ", ông Hoàng Quang Phòng nhấn mạnh.

Ông Trần Văn Thắng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hải Phòng cho rằng, cần chuyển từ tư duy thu hút đầu tư bằng mọi giá sang thu hút có chọn lọc, có chiều sâu và có giá trị lan tỏa.

Tại Diễn đàn “Xu hướng đầu tư công nghiệp Bắc Bộ - Cơ hội & Thách thức 2026”, các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia, đại diện các nhà đầu tư, doanh nghiệp đã trao đổi, thảo luận các giải pháp, tháo gỡ nút thắt và mở rộng dư địa tăng trưởng công nghiệp cho toàn vùng. Đồng thời, Diễn đàn cũng thảo luận về các mô hình liên kết đào tạo đột phá, biến nguồn lực con người thành “thỏi nam châm” mạnh mẽ nhất để giữ chân các tập đoàn đa quốc gia.

Phát biểu tại Diễn đàn, ông Trần Văn Thắng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hải Phòng nhấn mạnh, trong bối cảnh đầu tư công nghiệp bước sang chu kỳ mới, thành phố Hải Phòng và các địa phương trong toàn vùng Bắc Bộ đang thay đổi, chuyển từ lợi thế vị trí sang lợi thế hệ sinh thái và thể chế mới.

Diễn đàn nằm trong khuôn khổ Triển lãm quốc tế các ngành công nghiệp – sản xuất 2026 diễn ra tại TP. Hải Phòng từ 15/4 – 17/4.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hải Phòng, để trở thành tâm điểm thu hút đầu tư công nghiệp mới, Thành phố cũng cần nhìn thẳng vào những thách thức để có giải pháp hiệu quả hơn trong việc giải bài toán nhân lực chất lượng cao, đặc biệt cho điện tử, bán dẫn, tự động hóa, dữ liệu, AI và sản xuất thông minh.

"Hải Phòng không thể chỉ dựa vào hạ tầng hay ưu đãi; giai đoạn mới đòi hỏi ít nhất 3 chuyển dịch quan trọng. Thứ nhất, phải chuyển từ mục tiêu tăng số lượng dự án sang mục tiêu nâng cấp chất lượng hệ sinh thái. Thứ hai, chuyển từ tư duy thu hút đầu tư bằng mọi giá sang thu hút có chọn lọc, có chiều sâu và có giá trị lan tỏa. Thứ ba, phải có giải pháp nâng tầm năng lực tổ chức chuỗi cung ứng một cách đồng bộ, hiệu quả và đáng tin cậy", ông Trần Văn Thắng cho biết.