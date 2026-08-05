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Xử phạt chủ tàu cá TP.HCM vi phạm quy định về IUU

Thứ Tư, 16:18, 05/08/2026
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VOV.VN - Ngày 5/8, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư TP.HCM cho biết, đơn vị vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Văn Thành, chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá BV-90992-TS, do không thực hiện báo cáo vị trí tàu theo quy định khi thiết bị giám sát hành trình mất kết nối trong quá trình hoạt động trên biển.

Cụ thể, ông Lê Văn Thành, chủ tàu cá tại ấp Hải Tân, xã Phước Hải (TP. Hồ Chí Minh), đã bị xử phạt 35 triệu đồng. Đồng thời, cơ quan chức năng áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá trong thời hạn 9 tháng.

Chi tiết hành vi vi phạm IUU của chủ tàu cá tại TP.HCM

Theo Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư TP.HCM, qua rà soát dữ liệu trên Hệ thống giám sát hành trình tàu cá, cơ quan chức năng xác định tàu cá BV-90992-TS, chiều dài 18,5m, công suất máy chính 755 CV, hành nghề lưới rê đã mất kết nối tín hiệu VMS từ 8 giờ 37 phút ngày 15/1/2026 đến 11 giờ 08 phút ngày 17/1/2026, tổng thời gian mất kết nối 2 ngày 2 giờ 31 phút khi đang hoạt động trên biển.

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Tàu cá mất kết nối trên biển phải thông báo về trạm bờ theo quy định

Trong thời gian này, chủ tàu không thực hiện nghĩa vụ báo cáo vị trí tàu về Trạm bờ của cơ quan chức năng theo chu kỳ 6 giờ/lần theo quy định đối với trường hợp thiết bị giám sát hành trình bị hỏng hoặc không truyền được dữ liệu.

Hành vi trên được xác định vi phạm quy định về quản lý thiết bị giám sát hành trình đối với tàu cá có chiều dài từ 15 m đến dưới 24 m và bị xử phạt theo điểm a khoản 3 Điều 9 Nghị định số 301/2025/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

Tăng cường quản lý tàu cá và siết chặt xử lý vi phạm

Theo Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư, việc xử lý nghiêm các trường hợp tàu cá mất kết nối VMS nhưng không thực hiện báo cáo vị trí là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm tăng cường quản lý đội tàu khai thác thủy sản, ngăn ngừa các hành vi khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), đồng thời đáp ứng các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC).

Lưu Sơn/VOV-TP.HCM
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