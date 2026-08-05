TP.HCM vận hành Trung tâm chỉ huy PCCC hiện đại, tận dụng “thời gian vàng”

Sáng 5/8, Trung tâm thông tin chỉ huy, kết nối truyền tin báo cháy đặt tại trụ sở Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ - Công an TP.HCM chính thức đi vào hoạt động.

Trung tâm được trang bị 138 bộ thiết bị giám sát hành trình, 53 bộ máy tính cùng các thiết bị ngoại vi và màn hình điều hành rộng gần 500 inch.

Trung tâm thông tin chỉ huy chữa cháy đặt tại trụ sở Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ - Công an TP.HCM. (Ảnh: M.H)

Theo quy trình, khi tiếp nhận tin báo cháy từ thiết bị truyền tin tự động, cán bộ trực trung tâm sẽ kiểm tra, xử lý thông tin trên hệ thống bản đồ số và xác định vị trí xảy ra sự cố. Tin báo sau đó được chuyển đến Đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ gần nhất để điều động lực lượng.

Bản đồ số tích hợp chức năng tìm tuyến đường ngắn nhất và xác định nguồn nước gần hiện trường, hỗ trợ lực lượng triển khai phương án chữa cháy. Hệ thống đồng thời gửi thông tin đến các đơn vị y tế, điện lực để phối hợp xử lý, đồng thời tự động nhận diện, phân loại tin báo giả trước khi chuyển đến lực lượng chức năng.

Trung tâm thông tin chỉ huy chữa cháy hiện đại, ứng dụng bản đồ số và dữ liệu quốc gia để tiếp nhận, định vị, điều phối lực lượng nhanh chóng, tận dụng “thời gian vàng” chữa cháy và giảm thiệt hại do cháy, nổ. (Ảnh: M.H)

Một điểm đáng chú ý là trung tâm đã được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Dữ liệu do lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thu thập, xây dựng và quản lý tập trung; kết nối từ Trung tâm thông tin chỉ huy 114 đến Trung tâm thông tin chỉ huy quốc gia.

Cơ sở dữ liệu cung cấp thông tin về loại hình và mức độ nguy hiểm cháy, nổ của từng cơ sở; tình trạng trang bị, bảo dưỡng phương tiện; lịch sử kiểm tra, xử lý vi phạm; cũng như các vụ cháy, sự cố và tai nạn đã xảy ra.

Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM khả năng định vị chính xác điểm cháy và hướng dẫn lộ trình cho xe chữa cháy đặc biệt hữu ích đối với một đô thị có địa bàn rộng, nhiều hẻm nhỏ như TP.HCM. (Ảnh: M.H)

Theo Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM khả năng định vị chính xác điểm cháy và hướng dẫn lộ trình cho xe chữa cháy đặc biệt hữu ích đối với một đô thị có địa bàn rộng, nhiều hẻm nhỏ như TP.HCM. Đồng thời, trung tâm góp phần thay đổi phương thức tiếp nhận tin báo cháy từ thủ công, bị động sang chủ động, qua đó tận dụng “thời gian vàng” trong chữa cháy và hạn chế thiệt hại.