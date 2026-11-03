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Xuất nhập khẩu đạt mức cao nhất lịch sử, cán cân thương mại đảo chiều

Thứ Ba, 09:57, 03/11/2026
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VOV.VN - Trong 10 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam lần đầu vượt mốc 1.000 tỷ USD, đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, nhập khẩu tăng nhanh hơn xuất khẩu khiến cán cân thương mại đảo chiều, ghi nhận nhập siêu 12,07 tỷ USD.

Sáng nay 3/11, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2026. Theo đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trong 10 tháng đạt 1.010,55 tỷ USD, tăng 32,3% so với cùng kỳ năm trước. Đây là lần đầu tiên kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam vượt mốc 1.000 tỷ USD, xác lập mức cao nhất từ trước đến nay.

Đáng chú ý, do tốc độ tăng nhập khẩu cao hơn xuất khẩu, cán cân thương mại hàng hóa trong 10 tháng năm 2026 ghi nhận nhập siêu 12,07 tỷ USD, trong khi cùng kỳ năm trước xuất siêu 19,49 tỷ USD.

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Riêng trong tháng 10, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa sơ bộ đạt 122,03 tỷ USD, tăng 3,7% so với tháng trước và tăng 47,4% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 7,31 tỷ USD, sau khi xuất siêu 1,3 tỷ USD trong tháng 9. Như vậy, đây là tháng thứ hai liên tiếp Việt Nam ghi nhận xuất siêu trong năm 2026.

Xuất khẩu tăng 27,5%, có 8 mặt hàng vượt 10 tỷ USD

Theo Cục Thống kê, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 10 đạt 64,67 tỷ USD, tăng 8,7% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 9,94 tỷ USD, tăng 4,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 54,73 tỷ USD, tăng 9,5%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 10 tăng 51,4%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 13,5%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 61,2%.

Tính chung 10 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 499,24 tỷ USD, tăng 27,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 93,93 tỷ USD, tăng 8,2%, chiếm 18,8% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 405,31 tỷ USD, tăng 33,0%, chiếm 81,2%.

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10 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam lần đầu vượt mốc 1.000 tỷ USD, đạt mức cao nhất từ trước đến nay (Ảnh minh họa: KT)

Xét theo mặt hàng, trong 10 tháng năm 2026, có 37 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 94,9% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 8 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 73,4%).

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 10 tháng năm 2026, nhóm hàng công nghiệp chế biến đạt 452,74 tỷ USD, chiếm 90,7%; nhóm hàng nông sản, lâm sản đạt 33,48 tỷ USD, chiếm 6,7%; nhóm hàng thủy sản đạt 10,36 tỷ USD, chiếm 2,1%; nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản đạt 2,66 tỷ USD, chiếm 0,5%.

Nhập khẩu tăng 37,4%, nhập siêu từ Trung Quốc gần 135 tỷ USD

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 10 đạt 57,36 tỷ USD,  giảm 1,4% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 13,45 tỷ USD, tăng 2,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 43,91 tỷ USD, giảm 2,6%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 10 tăng 43,1%, trong đó, khu vực kinh tế trong nước tăng 17,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 53,2%.

Tính chung 10 tháng năm 2026, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 511,31 tỷ USD, tăng 37,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 131,76 tỷ USD, tăng 23%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 379,55 tỷ USD, tăng 43,2%.

Trong kỳ, có 47 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 95% tổng kim ngạch nhập khẩu (có 8 mặt hàng nhập khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 67,3%).

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Xuất nhập khẩu Việt Nam lần đầu chạm mốc 1.000 tỷ USD

VOV.VN - Đến ngày 29/10, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam lần đầu tiên chạm mốc lịch sử 1.000 tỷ USD. Kết quả này khẳng định đà tăng trưởng thương mại, đồng thời củng cố vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Xét theo cơ cấu nhóm hàng, tư liệu sản xuất tiếp tục chiếm tỷ trọng chủ yếu với kim ngạch 481,03 tỷ USD, chiếm 94,1%, trong đó, nhóm hàng máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng chiếm 58,5%; nhóm hàng nguyên, nhiên, vật liệu chiếm 35,6%. Nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng đạt 30,28 tỷ USD, chiếm 5,9%.

Về thị trường, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 159,4 tỷ USD. Trong khi đó, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 212,46 tỷ USD.

Trong 10 tháng năm 2026, xuất siêu sang Hoa Kỳ đạt 140,1 tỷ USD tăng 26,2% so với cùng kỳ năm trước; xuất siêu sang EU 40,84 tỷ USD, tăng 26,8%; xuất siêu sang Nhật Bản 3,42 tỷ USD, tăng 110,4%.

Ở chiều nhập khẩu, Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc 134,94 tỷ USD, tăng 43,2%; nhập siêu từ Hàn Quốc 48,63 tỷ USD, tăng 91,1%; nhập siêu từ ASEAN 16,93 tỷ USD, tăng 46%.

Theo số liệu sơ bộ, cán cân thương mại hàng hóa tháng 10 xuất siêu 7,31 tỷ USD. Tính chung 10 tháng năm 2026, cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 12,07 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 19,49 tỷ USD). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 37,83 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 25,76 tỷ USD.

Cẩm Tú/VOV.VN
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