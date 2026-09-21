Xuất nhập khẩu vượt mốc 825 tỉ USD, nhập siêu tăng thêm hơn 2,82 tỉ USD

Theo Cục Hải quan, chỉ riêng trong 15 ngày đầu tháng 9, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đã đạt gần 55 tỉ USD. Động lực chính dẫn dắt đà tăng trưởng đến từ lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, đặc biệt là điện tử, máy móc và thiết bị. Đây là tín hiệu tích cực cho tiến trình công nghiệp hóa và hội nhập chuỗi cung ứng toàn cầu. Nếu duy trì nhịp độ hiện tại, quy mô kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam trong năm 2026 hoàn toàn có thể đạt hoặc vượt mốc 1.200 tỉ USD.

Xét về cơ cấu, nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tiếp tục dẫn đầu. Tính riêng nửa đầu tháng 9, xuất khẩu đạt 9,6 tỉ USD và nhập khẩu lên tới 13,1 tỉ USD. Lũy kế từ đầu năm, xuất khẩu của nhóm này đạt 111 tỉ USD còn nhập khẩu chạm mức gần 175 tỉ USD. Kế tiếp là nhóm máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng với kim ngạch nhập khẩu gần 51 tỉ USD và xuất khẩu đạt 50,7 tỉ USD.

Dù tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng trưởng cao, bài toán nhập siêu vẫn là nỗi lo khi có xu hướng tăng vào giai đoạn cuối năm. Nhập siêu ghi nhận ở mức 20,52 tỉ USD sau 7 tháng, sau đó dịch chuyển xuống 20,46 tỉ USD tính đến hết 8 tháng.

Trái với kỳ vọng nhập nguyên liệu đầu năm để phục vụ xuất khẩu cuối năm, dữ liệu 15 ngày đầu tháng 9 cho thấy xuất khẩu mới đạt hơn 26 tỉ USD trong khi nhập khẩu lên tới 28,84 tỉ USD, khiến nhập siêu tăng thêm hơn 2,82 tỉ USD. Đồng thời, kim ngạch nhập khẩu nhiều mặt hàng chiến lược cũng ghi nhận mức cao như: xăng dầu các loại gần 9 tỉ USD, dầu thô 6,6 tỉ USD, than đá 6,7 tỉ USD, sắt thép các loại 8,2 tỉ USD và vải các loại gần 11 tỉ USD.