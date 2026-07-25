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Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản lan tỏa tinh thần uống nước nhớ nguồn

Thứ Bảy, 19:39, 25/07/2026
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VOV.VN - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai (Nhật Bản) tổ chức lễ kỷ niệm 18 năm thành lập, lan tỏa đạo lý "uống nước nhớ nguồn", tri ân các Anh hùng Liệt sĩ, đồng thời hướng về đồng bào bị thiên tai và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

Trong quá trình hình thành và phát triển, Cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản luôn tỏa sáng với tinh thần “uống nước nhớ nguồn” và “đền ơn đáp nghĩa”. Nét đẹp ấy lại tiếp tục được lan tỏa nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026).

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Các đại biểu thành kính dâng hương lên Chủ tịch Hồ Chí minh và các anh hùng liệt sỹ. Ảnh VOV Tokyo

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, hôm nay (25/7), Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai – Nhật Bản đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 18 năm thành lập Hiệp hội (2008–2026), kết hợp chương trình tọa đàm với chủ đề "Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam tại Kansai", lan tỏa tinh thần tương trợ, tri ân các Anh hùng Liệt sĩ và hướng về đồng bào bị thiên tai trong nước.

Chương trình có sự tham dự của Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Trường Sơn, cùng đại diện các hội đoàn người Việt Nam trên toàn Nhật Bản, các doanh nghiệp, tổ chức giáo dục, văn hóa cùng đông đảo bà con cộng đồng người Việt Nam tại khu vực Kansai.

Mở đầu chương trình là Lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng Liệt sĩ với sự thành kính. Trong không khí thiêng liêng của tháng Bảy tri ân, chương trình đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa của công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Sau những nỗ lực bền bỉ của các lực lượng chức năng, nhiều hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy và đưa trở về với quê hương, gia đình.

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Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy trao Bằng khen cho Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai. Ảnh VOV Tokyo

Bà Lê Thương - Chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai, chia sẻ không giấu nổi sự xúc động của mình khi cả nước đang hướng về 500 ngày đêm nỗ lực quy tập hài cốt liệt sỹ, chúng ta càng thấu hiểu giá trị của hòa bình, sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh.

“Mỗi hài cốt được tìm thấy, mỗi danh tính được trở về với gia đình không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sỹ, mà còn là sự tiếp nối đạo lý thiêng liêng của dân tộc Việt Nam”, bà Lê Thương xúc động nói.

Phát biểu tổng kết chương trình, ông Hoàng Công Thủy - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đánh giá cao những đóng góp của Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chăm lo đời sống cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và tích cực hướng về quê hương đất nước.

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Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy đại diện MTTQ tặng quà cho Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai. Ảnh VOV Tokyo

Nhân dịp này, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao Bằng khen cho Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai vì có thành tích xuất sắc trong công tác tập hợp, đoàn kết cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thực hiện hiệu quả các hoạt động hướng về Tổ quốc.

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Tỉnh Gunma của Nhật Bản mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam

VOV.VN - Trong khuôn khổ các nỗ lực tăng cường hoạt động ngoại giao kinh tế thực chất và chủ động hỗ trợ kết nối các địa phương của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, chiều nay 23/7, tại Tokyo, đã diễn ra “Tọa đàm hợp tác kinh tế Việt Nam – Gunma: Thúc đẩy hợp tác công – tư trong lĩnh vực chuyển đổi số”.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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