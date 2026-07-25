Khách quốc tế đến Hàn Quốc tăng mạnh trong nửa đầu năm 2026
VOV.VN - Tính chung 6 tháng đầu năm 2026, số lượng khách quốc tế đến Hàn Quốc đạt trên 10,7 triệu lượt, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm trước.
Theo báo cáo thống kê của ngành du lịch Hàn Quốc, tính riêng tháng 6/2026 nước này đã đón gần 2 triệu lượt du khách quốc tế, tăng 23,1% so với tháng 6/2025.
Về cơ cấu khách quốc tế đến Hàn Quốc tháng 6/2026, dẫn đầu về số lượng khách là Trung Quốc với 650.000 lượt, tiếp theo là các thị trường Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) và Mỹ.
Tính chung 6 tháng đầu năm nay, số lượng khách quốc tế đến Hàn Quốc đạt trên 10,7 triệu lượt, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm trước.
Theo một báo cáo khác, lượng người Hàn Quốc đi du lịch nước ngoài có xu hướng giảm. Trong tháng 6 vừa qua, con số này dừng ở mức dưới 2,1 triệu lượt, giảm 10% so với tháng 6/2025 và chỉ bằng 80,3% so với đỉnh cao của năm 2019.