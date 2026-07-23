Tỉnh Gunma của Nhật Bản mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam

Sự kiện thu hút khoảng 100 đại biểu đại diện cho chính quyền và doanh nghiệp tỉnh Gunma, Hiệp hội chuyển đổi số Việt Nam tại Nhật Bản, Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản và các cơ quan báo chí hai nước… Đây là hoạt động ngoại giao kinh tế có ý nghĩa thiết thực, góp phần triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Sự kiện thu hút khoảng 100 đại biểu đại diện cho các cơ quan, doanh nghiệp hai nước. Ảnh: PVVOV- Tokyo

Thông qua sự tham gia của chính quyền tỉnh Gunma, các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và cộng đồng doanh nghiệp hai nước, Tọa đàm góp phần thúc đẩy mô hình hợp tác công – tư trong lĩnh vực chuyển đổi số, tăng cường liên kết giữa Nhà nước, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo nhằm thúc đẩy đổi mới - sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển giao công nghệ và thu hút các dự án đầu tư chất lượng cao.

Phát biểu tại đây, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu nêu một số gợi mở về hợp tác trong giai đoạn mới: “Việt Nam và Nhật Bản đều xác định chuyển đổi số, đổi mới - sáng tạo và khoa học, công nghệ là động lực, trụ cột để hai nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Do vậy, nhu cầu hợp tác của hai nước đang rất lớn, mở ra những cơ hội đầy tiềm năng giữa Việt Nam với Gunma trên một số trụ cột. Thứ nhất về nguồn nhân lực số, thứ hai là năng lực triển khai và thứ ba là về hợp tác công nghệ chiều sâu”.

Đại sứ Phạm Quang Hiệu và Thống đốc tỉnh Gunma Yamamoto Ichita (trái) đồng chủ trì sự kiện. Ảnh: PV/VOV-Tokyo

Về phần mình, các đại diện của chính quyền và doanh nghiệp tỉnh Gunma cũng đánh giá cao và coi trọng khả năng hợp tác với Việt Nam, bày tỏ mong muốn sẽ có những bước tiến mới trong tương lai.

Thống đốc tỉnh Gunma Yamamoto Ichita nhấn mạnh những kết quả cụ thể đã đạt được và bày tỏ quyết tâm làm sâu rộng thêm hợp tác với Việt Nam: “Các doanh nghiệp Gunma đã quyết định một khoản đầu tư 10 tỷ JPY vào Việt Nam, ngược lại, các doanh nghiệp Việt Nam, bao gồm FPT, cũng đã quyết định đầu tư vào Gunma. Đây là những kết quả tốt đẹp, Gunma luôn coi trọng hợp tác với Việt Nam. Cá nhân tôi cũng sẽ nỗ lực thúc đẩy quan hệ giữa hai bên”.

Tại tọa đàm, các đại biểu đã nêu nhiều kiến nghị nhằm tăng cường hợp tác song phương. Ảnh: PV/VOV- Tokyo

Tọa đàm đã giúp phía Nhật Bản nắm bắt kịp thời các chủ trương mới của Việt Nam, tăng cường kết nối giữa Đại sứ quán và chính quyền Gunma, các trường đại học và cộng đồng doanh nghiệp hai nước, tạo nền tảng hợp tác lâu dài, thúc đẩy hợp tác song phương trong các lĩnh vực then chốt, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản hợp tác, mở rộng kinh doanh trực tiếp với mạng lưới doanh nghiệp tỉnh Gunma.

Nhân dịp này đã diễn ra Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) giữa Tổ chức Hỗ trợ Công nghiệp tỉnh Gunma, Đại học FPT và FPT Japan Holdings.