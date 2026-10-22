Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ tổ chức kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam

Tham dự buổi lễ có ông Kiren Rijiju, Bộ trưởng Các vấn đề Nghị viện kiêm Bộ trưởng Các vấn đề Dân tộc thiểu số Ấn Độ, với tư cách khách mời chính, đại diện Chính phủ Ấn Độ. Buổi lễ còn có sự hiện diện của lãnh đạo các chính đảng Ấn Độ, đại diện Ngoại giao đoàn, Đại sứ và Trưởng Cơ quan đại diện ngoại giao các nước ASEAN, các đối tác quan trọng của Việt Nam, cùng đông đảo bạn bè Ấn Độ, quốc tế và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập tại Ấn Độ.

Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN tại Ấn Độ tham dự lễ kỷ niệm

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Trịnh Minh Mạnh nhấn mạnh những thành tựu phát triển của Việt Nam sau 81 năm độc lập, khẳng định quyết tâm đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng trưởng bền vững, hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045. Đại sứ cho rằng khát vọng phát triển của Việt Nam và tầm nhìn xây dựng một Ấn Độ phát triển vào năm 2047 có nhiều điểm tương đồng, tạo động lực thúc đẩy hợp tác giữa hai nước.

Đại sứ Trịnh Minh Mạnh khẳng định năm 2026 là dấu mốc quan trọng khi hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện. Đặc biệt, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 5 đã nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược Toàn diện tăng cường. Tiếp đó, chuyến thăm Ấn Độ của Thủ tướng Lê Minh Hưng nhân dịp Hội nghị Thượng đỉnh BRICS vào tháng 9 tiếp tục củng cố sự phối hợp tại các diễn đàn đa phương. Trên nền tảng đó, hợp tác song phương ngày càng mở rộng trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, kinh tế, công nghệ và du lịch, đồng thời phát huy những giá trị văn hóa chung.

Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Trịnh Minh Mạnh và ông Kiren Rijiju, Bộ trưởng Các vấn đề Nghị viện, kiêm Bộ trưởng Các vấn đề Dân tộc thiểu số Ấn Độ.

Về phía Ấn Độ, Bộ trưởng Kiren Rijiju nhấn mạnh quan hệ hai nước được xây dựng trên nền tảng gắn kết lịch sử, văn hóa và Phật giáo lâu đời. Ông đánh giá chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã mở ra chương mới, đưa quan hệ song phương bước vào “kỷ nguyên vàng”. Bộ trưởng khẳng định Ấn Độ luôn là người bạn thủy chung, đối tác tin cậy, đồng hành cùng Việt Nam trên con đường phát triển.

Bên cạnh các hoạt động ngoại giao, chương trình trải nghiệm văn hóa ẩm thực và biểu diễn âm nhạc truyền thống Việt Nam cũng thu hút sự quan tâm của đông đảo khách mời. Những món ăn đặc trưng cùng các tiết mục nghệ thuật dân tộc đã góp phần giới thiệu nét đẹp văn hóa Việt Nam đến bạn bè Ấn Độ và quốc tế.

Đầu bếp Đoàn Văn Điệp, đến từ Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam, cho biết tại lễ kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam ở Ấn Độ lần này, các đầu bếp đã giới thiệu những món ăn đặc trưng như phở gà, bún chả, gỏi cuốn, bánh mì và chè bưởi. Mỗi món ăn mang một hương vị riêng, thể hiện sự phong phú, tinh tế và hài hòa của ẩm thực Việt Nam. Thông qua hoạt động này, các đầu bếp mong muốn giới thiệu đến bạn bè Ấn Độ và quốc tế không chỉ hương vị ẩm thực truyền thống mà còn cả những nét đẹp văn hóa, con người và lòng hiếu khách của người Việt Nam.

Cán bộ, nhân viên, phu quân, phu nhân Đại sứ quán tại lễ kỷ niệm

Ba giảng viên Âm nhạc truyền thống, Đại học FPT, gồm Lê Đinh Ngọc Hoàn, Lê Thị Bích Hợp và Nguyễn Minh Tuấn biểu diễn tại lễ kỷ niệm

Cùng với hoạt động giới thiệu ẩm thực, chương trình biểu diễn âm nhạc truyền thống do các giảng viên Bộ môn Âm nhạc Truyền thống, Trường Đại học FPT, Phân hiệu TP.HCM thực hiện cũng để lại nhiều ấn tượng với khách mời.

Thông qua những tiết mục biểu diễn bằng nhạc cụ dân tộc, các nghệ sĩ đã giới thiệu nét đặc sắc của âm nhạc truyền thống Việt Nam, thể hiện sự phong phú và chiều sâu của di sản văn hóa dân tộc. Những giai điệu mang đậm bản sắc Việt Nam góp phần tạo nên không gian giao lưu văn hóa gần gũi, đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.