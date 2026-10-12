Doanh nhân Việt Nam tại Nhật Bản - kết nối và hợp tác

Tham dự chương trình có bà Trịnh Thị Mai Phương, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka, ông Phạm Thanh Hoàng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Việt Nam tại Kyushu, cùng đông đảo đại diện doanh nghiệp Việt Nam tại khu vực Kyushyu.

Sự kiện là dịp để các doanh nhân Việt Nam tại Nhật Bản kết nối, chia sẻ cơ hội kinh doanh. Ảnh: VOV-Tokyo

Phát biểu chúc mừng nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, Tổng lãnh sự Trịnh Thị Mai Phương ghi nhận những nỗ lực của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam tại Kyushyu, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp tiếp tục tăng cường liên kết, phát huy tinh thần đổi mới, tuân thủ pháp luật sở tại và đóng góp tích cực cho cộng đồng người Việt Nam, cũng như quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản.

Về phần mình, ông Phạm Thanh Hoàng nhấn mạnh ý nghĩa của việc kết nối cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp trong chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ hoạt động kinh doanh và mở rộng cơ hội hợp tác, đồng thời đề cao tinh thần đoàn kết, chủ động thích ứng và cùng phát triển của các doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản.

Với chủ đề “Kết nối doanh nhân - Chia sẻ cơ hội - Cùng phát triển”, chương trình tổ chức phiên thảo luận do ông Nguyễn Duy Anh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch danh dự Hiệp hội Doanh nghiệp Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Việt Nam tại Kyushu, điều phối.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka Trịnh Thị Mai Phương (đứng giữa) chụp ảnh lưu niệm với các doanh nhân Việt Nam tại Kyushyu. Ảnh: VOV-Tokyo

Các nội dung trao đổi tập trung vào những vấn đề thực tiễn trong hoạt động kinh doanh tại Nhật Bản, như chính sách lưu trú liên quan đến kinh doanh, quản lý, chi phí nhân công, quản trị tài chính, nhân sự, xu hướng cạnh tranh, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo…. Các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm giải quyết khó khăn và tìm kiếm hướng hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau.

Chương trình là dịp để cộng đồng doanh nhân Việt Nam tại Kyushyu tăng cường gắn kết, phát huy vai trò kết nối của Hiệp hội và mở rộng cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp, qua đó góp phần thúc đẩy giao lưu thương mại, đầu tư và hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Nhật Bản, đồng thời được đánh giá là góp phần đưa Nghị quyết 23-NQ/TW thẩm thấu sâu hơn vào cộng đồng doanh nhân Việt Nam tại Nhật Bản.