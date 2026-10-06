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Giáo sư người Việt tại Nhật Bản vào danh sách các nhà khoa học xuất sắc nhất 2026

Thứ Ba, 11:35, 06/10/2026
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VOV.VN - Bảng xếp hạng Nhà khoa học xuất sắc nhất (Best Scientists) năm 2026 của Research.com đã ghi dấu ấn một giáo sư Việt Nam tại Nhật Bản.

Bảng xếp hạng Nhà khoa học xuất sắc nhất (Best Scientists) của Research.com cho thấy khoảng cách đáng kể về mức độ hiện diện của các quốc gia trong nhóm những nhà khoa học có chỉ số trích dẫn cao nhất thế giới. Đáng chú ý, tại Nhật Bản, Giáo sư người Việt Nam Trần Đăng Xuân của Đại học Hiroshima đứng thứ 77 trong lĩnh vực Khoa học thực vật và Nông học (Plant Science and Agronomy).

giao su nguoi viet tai nhat ban vao danh sach cac nha khoa hoc xuat sac nhat 2026 hinh anh 1
Giáo sư Trần Đăng Xuân 

Trong dữ liệu Research.com đang hiển thị, ở bảng chuyên ngành Khoa học thực vật và Nông học, Giáo sư Trần Đăng Xuân được đánh giá với chỉ số chuyên ngành D-index 49, ghi nhận 172 công trình thuộc lĩnh vực Khoa học thực vật và Nông học của ông với 8.654 lượt trích dẫn.

Nếu xét theo chỉ số chung H-index của Research.com, Giáo sư Trần Đăng Xuân đứng thứ 75 trong 109 nhà khoa học của Đại học Hiroshima được ghi nhận. Tuy nhiên, ông nổi bật hơn khi chỉ xét đúng lĩnh vực chuyên môn, với vị trí số 1 tại Đại học Hiroshima trong Khoa học thực vật và Nông học.

Giáo sư Trần Đăng Xuân sinh năm 1973, giảng dạy tại Đại học Hiroshima từ năm 2012. Hiện nay, ông đang phụ trách nghiên cứu, giảng dạy và hướng dẫn sinh viên Thạc sĩ và Tiến sĩ thuộc các khoa sau Đại học. Ông hiện cũng là Giám đốc trung tâm Việt Nam của Đại học Hiroshima, Chủ tịch Hội chuyên gia Việt - Nhật (VJS). Giáo sư Trần Đăng Xuân nghiên cứu chủ yếu trên các lĩnh vực nông học, khoa học cây trồng, sinh hóa và công nghệ sinh học.

“Tôi cảm thấy bất ngờ và vinh dự khi được Research.com lựa chọn. Sự tôn vinh này không chỉ riêng cho cá nhân tôi, mà còn đóng góp cho cộng đồng trí thức Việt Nam tại Nhật Bản. Cá nhân tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để giới khoa học Việt Nam được biết đến nhiều hơn nữa trên trường quốc tế, cũng như đóng góp cho Tổ quốc”, Giáo sư Trần Đăng Xuân chia sẻ với phóng viên VOV thường trú tại Nhật Bản.

Research.com là nền tảng quốc tế công bố nhiều bảng xếp hạng nhà khoa học và cơ sở nghiên cứu dựa trên dữ liệu trắc lượng khoa học (bibliometrics). Trong phiên bản Nhà khoa học xuất sắc nhất 2026 (Best Scientists 2026), Research.com cho biết đã xem xét 279.971 hồ sơ nhà khoa học thuộc các lĩnh vực khoa học khác nhau.

Ngọc Huân, Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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