Tiếp tục đưa Nghị quyết 23-NQ/TW đến gần hơn với Cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản

Sự kiện đặc biệt này nằm trong khuôn khổ những hoạt động nhằm đưa Nghị quyết 23-NQ/TW vào đời sống Cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản, cũng như hướng tới một cộng đồng lớn hơn và mạnh hơn, thu hút sự có mặt của khoảng 30 nhà sáng tạo nội dung và những nhân vật có ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOLs) người Việt Nam, cùng các nhà báo Việt Nam thường trú tại địa bàn.

Đại sứ Phạm Quang Hiệu chủ trì sự kiện.

Theo Đại sứ Phạm Quang Hiệu, quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đang ngày càng phát triển sâu rộng trên nhiều lĩnh vực. Bên cạnh hợp tác ở cấp Chính phủ, giữa các cơ quan và doanh nghiệp, giao lưu và kết nối giữa người dân hai nước vẫn là một nền tảng rất quan trọng. Đại sứ tin tưởng các KOL và những người sáng tạo nội dung có thể đóng góp thiết thực vào việc tăng cường sự kết nối này.

“Các cơ quan báo chí chính thống như VOV, VTV, Thông tấn xã Việt Nam có thế mạnh trong việc cung cấp thông tin chính thống, còn các bạn có thế mạnh trong việc phản ánh nhiều khía cạnh của đời sống. Chúng ta cần phối hợp với nhau để tiếp cận công chúng rộng rãi hơn, cung cấp thông tin chính xác hơn và lan tỏa nhiều hơn vẻ đẹp của con người Việt Nam”, Đại sứ Phạm Quang Hiệu nói.

Sự kiện thu hút hơn 30 KOLs và các nhà báo.

Tại cuộc gặp, các KOLs và những người sáng tạo nội dung đã chia sẻ nhiều câu chuyện cởi mở, thú vị. Mỗi câu chuyện, hình ảnh hay trải nghiệm được họ lan tỏa trên mạng xã hội đều có thể giúp công chúng Nhật Bản hiểu thêm về Việt Nam và con người Việt Nam, từ đó khơi gợi mong muốn đến thăm, tìm hiểu hoặc hợp tác với Việt Nam.

Một KOL tham dự cuộc gặp cho rằng, việc tăng cường phối hợp giữa các cơ quan sở tại và cộng đồng sáng tạo nội dung người Việt có thể giúp thông tin pháp luật và các vấn đề thiết thực đến với cộng đồng nhanh chóng, gần gũi hơn. “Tất cả anh em KOLs ở đây đều hy vọng có một cầu nối. Ví dụ, các sở cảnh sát của Nhật Bản đang làm rất tốt trong việc phối hợp với các KOL Việt Nam để truyền tải những thông tin liên quan đến pháp luật và các vấn đề khác, với mong muốn cùng xây dựng một cộng đồng tốt hơn để chung sống”.

Các KOLs nêu nhiều kiến nghị đáng chú ý.

Bên cạnh vai trò kết nối thông tin, nhiều người tham dự cũng nhấn mạnh mong muốn tăng cường sự đoàn kết trong cộng đồng người Việt tại Nhật Bản. “Em cũng mong tất cả anh chị em ở đây sẽ đoàn kết để cộng đồng người Việt ngày càng vững mạnh hơn”.

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cam kết luôn sẵn sàng lắng nghe các ý tưởng mới và tạo điều kiện có thêm nhiều hoạt động giao lưu, trải nghiệm và hợp tác trong thời gian tới, đồng thời hy vọng cuộc gặp hôm nay sẽ là điểm khởi đầu cho những kết nối mới, những ý tưởng mới và cả những chương trình hợp tác cụ thể trong tương lai.