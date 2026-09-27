Nhiều hoạt động Trung thu ấm áp dành cho thiếu nhi Việt Nam tại Nhật Bản

Đồng thời với Lễ hội Trung thu và Ẩm thực Việt Nam 2026 tại Tokyo, chương trình “Tết Trung thu 2026 – Vui hội Trăng rằm” cũng được tổ chức tại Fukuoka, với sự phối hợp của Mạng lưới Giảng dạy Tiếng Việt và Gìn giữ Văn hóa Việt Nam Toàn cầu, Hiệp hội Doanh nghiệp Thương mại và Đầu tư Việt Nam tại Kyushu (VTIK), Hội Người Việt Nam tại Fukuoka (AVF) và Hội Phụ nữ Việt Nam tại Kyushu.

Múa lân mừng Trăng rằm tại Nhật Bản

Tại chương trình, các em nhỏ được tự tay làm đèn Trung thu từ những vật liệu tái chế như chai nhựa, lon, bìa carton…; tham gia cuộc thi làm đèn, trả lời câu hỏi về Tết Trung thu, rước đèn, giao lưu văn nghệ và phá cỗ. Những hoạt động gần gũi, sáng tạo đã tạo nên không khí Trung thu đậm nét Việt Nam cho các em nhỏ đang sinh sống, học tập tại Nhật Bản.

Trung thu trở thành ngày hội chung của Cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản

Cũng tại Fukuoka, nhiều hoạt động Trung thu khác được tổ chức tại Trung tâm Giao lưu Quốc tế Fukuoka và khu phố thương mại Little Asia, thu hút đông đảo trẻ em và gia đình người Việt Nam cũng như Nhật Bản và các nước khác tham gia.

Trong khi đó, tại Okinawa, Hội Người Việt Nam tại Okinawa (AVO) cũng tổ chức chương trình Trung thu, với sự tham gia của đông đảo trẻ em và gia đình. Chương trình có các hoạt động vui chơi, đố vui, kể chuyện, rước đèn, múa lân, thưởng thức các món ăn Trung thu và giao lưu cộng đồng.

Sân chơi thú vị của thế hệ thứ hai tại Nhật Bản

Tại Nagasaki, hoạt động Trung thu cũng đã được tổ chức trong tuần qua, trong khi tại Kumamoto, mặc dù còn nhiều khó khăn do động đất và mưa lũ gây ra, chương trình Trung thu dành cho thiếu nhi cũng vừa được Hội người Việt Nam tại Kumamoto (VK) tổ chức vào ngày 27/9.

Trung thu tại Okinawa - cực Nam Nhật Bản

Các hoạt động diễn ra tại nhiều địa phương cho thấy sự chủ động và tinh thần gắn kết của các hội đoàn, tổ chức, doanh nghiệp và bà con người Việt trong việc chăm lo đời sống tinh thần cho thế hệ trẻ, là minh chứng rõ nét cho thấy nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, trong đó có Nghị quyết 23-NQ/TW, đã và đang được thẩm thấu vào đời sống hàng ngày của Cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản.