Tổng hội Du học sinh Việt Nam tại bang New South Wales (UAVS), Australia vừa tổ chức tọa đàm với chủ đề “Data Power to the Future - Sức mạnh của dữ liệu đối với tương lai” nhằm cung cấp các thông tin chuyên sâu về quản lý và ứng dụng dữ liệu cho các bạn du học sinh. Hội thảo thu hút sự tham gia của gần 100 sinh viên Việt Nam đang học tập tại bang New South Wales.

Du học sinh Việt Nam tại Australia hào hứng tìm hiểu về Big Data

Dữ liệu lớn (Big Data), phân tích dữ liệu (Data Analytics) và trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence) đang là những lĩnh vực mới, có tầm ảnh hưởng rộng và tạo ra những sự thay đổi quan trọng trong xã hội. Mặc dù mới xuất hiện vài năm gần đây song các lĩnh vực này đang ngày càng được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành từ công nghệ cho tới marketing, chăm sóc sức khỏe và nhiều lĩnh vực khác nữa. Vì vậy không chỉ giới công nghệ mà ngày càng nhiều người quan tâm tới các lĩnh vực này.

Xuất phát từ vai trò và tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của lĩnh vực này, Tổng thội du học sinh Việt Nam tại bang New South Wales đã phối hợp với Văn phòng Khoa học Công nghệ Việt Nam tại Sydney mời một số chuyên gia Việt Nam đang làm việc trong lĩnh vực này tại Australia đến trao đổi thông tin với các bạn sinh viên.

Chia sẻ về lý do UAVS tổ chức sự kiện này, Lê Bá Nhật Minh, sinh viên Đại học Wollongong và đồng thời là Phó chủ tịch UAVS, cho biết, cuộc tọa đàm này được tổ chức nhằm hướng nghiệp cho các du học sinh trước thách thức mới trong thời đại số.

“Khi mà thế giới số, công nghệ 4.0 đang được áp dụng rộng rãi, các bạn sinh viên cần có kiến thức về dữ liệu để có thể có những định hướng nghề nghiệp phù hợp. Xuất phát từ nhu cầu này, UAVS mời các anh chị đi trước, là những người đang làm cho nhiều công ty công nghệ trong có cả Google đến chia sẻ để giúp các bạn du học sinh hiểu hơn về dữ liệu, về tiềm năng ứng dụng của dữ liệu để từ đó sinh viên có định hướng tốt hơn trong tương lai", Nhật Minh nói.

Tại cuộc tọa đàm, các sinh viên đã lắng nghe và đặt nhiều câu hỏi với bốn diễn giả là anh Minh Phạm, chuyên gia tư vấn giải pháp nền tảng của Google, anh Đỗ Nguyên Hạnh, đồng sáng lập công ty AIIT chuyên về công nghệ và trí tuệ nhân tạo, anh Alex Tô, nhà khoa học dữ liệu thuộc Cơ quan giáo dục bang New South Wales và anh Dương Khôi Nguyên, sáng lập công ty Munkas chuyên xây dựng chiến lược quảng cáo cho ngành bất động sản dựa trên việc phân tích dữ liệu của khách hàng tiềm năng.

Trong cuộc tọa đàm, các diễn giả đã chia sẻ nhiều thông tin về ứng dụng của dữ liệu, cơ hội nghề nghiệp liên quan đến dữ liệu cũng như cơ hội học tập, nghiên cứu về dữ liệu.

Anh Đỗ Nguyên Hạnh, đồng sáng lập công ty AIIT cho biết, anh tham gia cuộc tọa đàm với mong muốn “truyền nhiệt huyết và niềm đam mê tới các bạn sinh viên để các bạn chuẩn bị cho tương lai của mình”.

Theo anh Hạnh, với dụng ngày càng rộng rãi của dữ liệu, thị trường việc làm sẽ có nhiều thay đổi trong tương lai, “nhiều công việc sẽ biến mất và một số công việc mới sẽ xuất hiện”. Anh Hạnh khẳng định, vì sự thay đổi này diễn ra nhanh và khó đoán biết nên các bạn sinh viên cần phải có nhiều kiến thức và “kịp thời điều chỉnh để bắt nhịp với những thay đổi”.

Anh Dương Khôi Nguyên, sáng lập công ty Munkas chuyên xây dựng chiến lược quảng cáo cho ngành bất động sản nhấn mạnh, “môi trường học tập của các bạn sinh viên và môi trường đi làm rất khác nhau vì thế các bạn sinh viên cần có nhìn nhận thực tế để thích ứng nhanh nhất với công việc, từ đó mới có những nấc thang thăng tiến nhanh trong sự nghiệp”. Anh Nguyên cũng cho biết, tại Việt Nam dữ liệu lớn là lĩnh vực mới thu hút sự quan tâm của đông đảo xã hội vì thế mở ra nhiều cơ hội cho các du học sinh về ngành này quay trở về Việt Nam làm việc.

Sự hấp dẫn của chủ đề tọa đàm khiến cho số lượng sinh viên Việt Nam đến tham dự đông hơn dự kiến, lên đến gần 100 bạn. Các sinh viên không chỉ lắng nghe mà còn đặt nhiều câu hỏi có chiều sâu để tìm hiểu kỹ hơn về đòi hỏi đối với công việc về dữ liệu, về môi trường hay tương lai công việc.

Bạn Nguyễn Thụy Anh Thư, sinh viên marketing của Đại học Công nghệ Sydney đã tìm thấy nhiều thông tin bổ ích từ cuộc hội thảo đối với công việc tương lai của mình khi được nghe các diễn ra trình bày về việc sử dụng dữ liệu trong nghiên cứu khách hàng và thị trường. Các thông tin từ cuộc tọa đàm cũng làm cho Anh Thư cũng hiểu thêm rằng, dữ liệu lớn không chỉ mang lại nhiều lợi ích cho cuộc sống song đồng thời cũng tiềm ẩn nhiều nguy hại khi nó sử dụng các thông tin cá nhân của mọi người.

Tọa đàm “Data Power to the Future-Sức mạnh của dữ liệu đối với tương lai” là một trong các hoạt động hướng nghiệp mà UAVS tổ chức nhằm giới thiệu lĩnh vực mới tới các du học sinh Việt Nam đang học tập tại bang New South Wales.

Năm ngoái, UAVS cũng đã tổ chức tọa đàm “Journey to the Big Four-Hành trình đến với 4 Công ty Kiểm toán hàng đầu” và “The Inspiration-Niềm cảm hứng”, thu hút nhiều sinh viên tới tham dự. Dự kiến từ nay đến cuối năm, UAVS sẽ phối hợp cùng Văn phòng Khoa học Công nghệ Việt Nam tại bang New South Wales tổ chức cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp Star up Challenge nhằm tạo cơ hội để mọi người giới thiệu ý tưởng khởi nghiệp và thu hút đầu tư từ quỹ đầu tư.

Bên cạnh các sự kiện hướng nghiệp UAVS còn tổ chức các hoạt động giải trí khác như đêm nhạc hội The Intro, Sydney Tour hay Pre-departure Coffee Talk nhằm tạo ra sân chơi bổ ích cho các bạn sinh viên sau những giờ học đồng thời tạo ra cơ hội để tăng cường sự kết nối, xây dựng cộng đồng sinh viên Việt đoàn kết, vững mạnh./.