Sôi động kỳ thi Olympic dành cho sinh viên Việt Nam tại Nga - OLMOS 2026

Chủ Nhật, 19:52, 26/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 25/4, tại trường Đại học Giao thông Đường bộ Matxcova (MADI) đã diễn ra Hội thi “Olympic tiếng Nga dành cho sinh viên dự bị Việt Nam tại Matxcova 2026” (OLMOS 2026) thu hút sự tham gia của gần 100 sinh viên dự bị đến từ nhiều trường đại học tại thủ đô Matxcova, Liên bang Nga.

Đây là sự kiện do Đơn vị Du học sinh tại trường Đại học Giao thông Đường bộ Matxcova phối hợp cùng Khoa Dự bị tiếng Nga của nhà trường tổ chức, nhằm tạo ra một sân chơi học thuật lành mạnh, góp phần nâng cao năng lực tiếng Nga cho sinh viên Việt Nam đang học tập tại Nga.

Lễ bế mạc hội thi “Olympic tiếng Nga dành cho sinh viên dự bị Việt Nam tại Moscow 2026

Hội thi có sự tham dự của lãnh đạo và đại diện nhiều đơn vị chuyên môn của nhà trường. Ông Andrey Novikov - Trưởng khoa Dự bị dành cho công dân nước ngoài trường Đại học Giao thông Đường bộ Matxcova phát biểu tại sự kiện cho biết: “Nga và Việt Nam là những người bạn luôn giúp đỡ lẫn nhau. Khi các bạn đến Nga, các bạn mang theo những trải nghiệm và hiểu biết về đất nước chúng tôi; còn chúng tôi, khi tiếp xúc với các bạn, cũng hiểu thêm và tiếp nhận những giá trị từ Việt Nam. Người mạnh nhất là người chiến thắng, đây là một cuộc thi mang tính cạnh tranh. Nhưng tôi tin rằng các bạn đã có khoảng thời gian tốt đẹp, đã làm quen với những người bạn mới, đã tìm hiểu thêm về các trường đại học. Khi các bạn sống ở Nga, sẽ luôn có rất nhiều điều mới mẻ”.

Cuộc thi vinh dự khi có sự hiện diện của Đại diện Đại sứ quán Việt Nam, bà Mai Nguyễn Tuyết Hoa - Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga phụ trách giáo dục, ông Nguyễn Quốc Hùng - Giám đốc Quỹ “Truyền thống và Hữu nghị” và bà Phạm Thanh Xuân - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức người Việt tại Nga.

Ban tổ chức trao giải đồng đội cho đơn vị tham gia tích cực nhất tại cuộc thi

Không chỉ là cuộc thi kiểm tra kiến thức ngôn ngữ, Olympic tiếng Nga dành cho sinh viên dự bị Việt Nam tại Matxcova còn là cầu nối tri thức, khơi dậy tinh thần học tập và niềm hứng khởi với tiếng Nga trong cộng đồng du học sinh. Phần lớn sinh viên dự bị đều chưa có nền tảng tiếng Nga song chỉ sau một thời gian học tập và rèn luyện tại các trường dự bị, các em đã dần thích nghi với môi trường mới, từng bước làm chủ ngôn ngữ và tự tin bước vào một sân chơi học thuật mang tính cạnh tranh.

Bước sang mùa thứ 5, cuộc thi tiếp tục mở rộng quy mô và chất lượng đánh giá năng lực thí sinh. Các thí sinh đã trải qua nhiều phần thi đa dạng, kiểm tra toàn diện kỹ năng từ nghe, nói, đọc, viết đến phản xạ giao tiếp. Đề thi được thiết kế dựa trên các tiêu chuẩn giáo dục của Nga về năng lực giao tiếp dành cho người nước ngoài. Năm nay, nội dung thi được nhận định là có độ khó cao hơn so với các kỳ trước, đòi hỏi thí sinh không chỉ nắm vững kiến thức mà còn có khả năng vận dụng linh hoạt trong giao tiếp.

Anh Nguyễn Hữu Bách - Phó Trưởng ban tổ chức cuộc thi biết: “Cuộc thi năm nay đã quy tụ nhiều thí sinh nhất trong vòng 5 năm qua – gần 100 thí sinh với mục đích tạo cho thí sinh dự bị trên toàn thủ đô Matxcova cơ hội thử sức mình và tăng cường kết nối giữa các du học sinh. Các bạn thí sinh năm đã tham gia cuộc thi khá nhiệt tình và sôi nổi hơn các năm trước”.

Ban tổ chức và nhà trường trao thư cảm ơn cho Đại điện phía Việt Nam

Sau quá trình chấm thi khẩn trương và công tâm, cùng ngày Ban tổ chức đã tiến hành lễ trao giải và bế mạc hội thi. Hội thi OLMOS 2026 khép lại với nhiều dấu ấn đáng nhớ, không chỉ tôn vinh những cá nhân, tập thể xuất sắc mà còn góp phần thúc đẩy phong trào học tiếng Nga trong sinh viên Việt Nam, hướng tới xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao trong quá trình hội nhập quốc tế.

Thu Hà-Minh Phượng/VOV-Moscow
Việt Nam - LB Nga tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an ninh thông tin
Việt Nam - LB Nga tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an ninh thông tin

VOV.VN - Ngày 22/4, tại Hà Nội diễn ra Phiên tham vấn liên ngành lần thứ III giữa Việt Nam và LB Nga trong lĩnh vực an ninh thông tin quốc tế. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an và Trợ lý Thư ký Hội đồng An ninh LB Nga Dmitry Gribkov đồng chủ trì Phiên tham vấn.

Việt Nam - LB Nga tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an ninh thông tin

Việt Nam - LB Nga tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an ninh thông tin

VOV.VN - Ngày 22/4, tại Hà Nội diễn ra Phiên tham vấn liên ngành lần thứ III giữa Việt Nam và LB Nga trong lĩnh vực an ninh thông tin quốc tế. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an và Trợ lý Thư ký Hội đồng An ninh LB Nga Dmitry Gribkov đồng chủ trì Phiên tham vấn.

Đại sứ quán Việt Nam tại Nga chúc Tết Lào, thắt chặt tình hữu nghị truyền thống
Đại sứ quán Việt Nam tại Nga chúc Tết Lào, thắt chặt tình hữu nghị truyền thống

VOV.VN - Hôm qua, Đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga do Đại sứ Đặng Minh Khôi dẫn đầu đã đến thăm và chúc mừng Đại sứ quán Lào ở thủ đô Moscow nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi May của Lào.

Đại sứ quán Việt Nam tại Nga chúc Tết Lào, thắt chặt tình hữu nghị truyền thống

Đại sứ quán Việt Nam tại Nga chúc Tết Lào, thắt chặt tình hữu nghị truyền thống

VOV.VN - Hôm qua, Đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga do Đại sứ Đặng Minh Khôi dẫn đầu đã đến thăm và chúc mừng Đại sứ quán Lào ở thủ đô Moscow nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi May của Lào.

Bóng đá Nga đưa dàn tài năng trẻ sang Việt Nam "thử lửa"
Bóng đá Nga đưa dàn tài năng trẻ sang Việt Nam "thử lửa"

VOV.VN - U19 Futsal Nga sẽ có 2 trận giao hữu với U19 Futsal Việt Nam tại TP.HCM vào ngày 11/4 và 13/4.

Bóng đá Nga đưa dàn tài năng trẻ sang Việt Nam "thử lửa"

Bóng đá Nga đưa dàn tài năng trẻ sang Việt Nam "thử lửa"

VOV.VN - U19 Futsal Nga sẽ có 2 trận giao hữu với U19 Futsal Việt Nam tại TP.HCM vào ngày 11/4 và 13/4.

Tuổi trẻ Việt Nam tại Liên bang Nga - Tự hào truyền thống, vững bước tương lai
Tuổi trẻ Việt Nam tại Liên bang Nga - Tự hào truyền thống, vững bước tương lai

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3), 25 năm Ngày thành lập Ban Cán sự Đoàn tại Liên bang Nga (09/01/2001), Ban Cán sự Đoàn - Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga đã tổ chức Lễ kỷ niệm với chủ đề: “Tuổi trẻ Việt Nam tại Liên bang Nga - Tự hào truyền thống, vững bước tương lai” tại Moscow.

Tuổi trẻ Việt Nam tại Liên bang Nga - Tự hào truyền thống, vững bước tương lai

Tuổi trẻ Việt Nam tại Liên bang Nga - Tự hào truyền thống, vững bước tương lai

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3), 25 năm Ngày thành lập Ban Cán sự Đoàn tại Liên bang Nga (09/01/2001), Ban Cán sự Đoàn - Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga đã tổ chức Lễ kỷ niệm với chủ đề: “Tuổi trẻ Việt Nam tại Liên bang Nga - Tự hào truyền thống, vững bước tương lai” tại Moscow.

“Biểu tượng mới” cho quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga
“Biểu tượng mới” cho quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga

VOV.VN - Chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Thủ tướng Phạm Minh Chính đạt nhiều kết quả thực chất, nổi bật là việc ký Hiệp định xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam - được xem là công trình “biểu tượng mới”, mở ra tầm nhìn hợp tác chiến lược dài hạn giữa hai nước.

“Biểu tượng mới” cho quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga

“Biểu tượng mới” cho quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga

VOV.VN - Chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Thủ tướng Phạm Minh Chính đạt nhiều kết quả thực chất, nổi bật là việc ký Hiệp định xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam - được xem là công trình “biểu tượng mới”, mở ra tầm nhìn hợp tác chiến lược dài hạn giữa hai nước.

