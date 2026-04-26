Sôi động kỳ thi Olympic dành cho sinh viên Việt Nam tại Nga - OLMOS 2026

Đây là sự kiện do Đơn vị Du học sinh tại trường Đại học Giao thông Đường bộ Matxcova phối hợp cùng Khoa Dự bị tiếng Nga của nhà trường tổ chức, nhằm tạo ra một sân chơi học thuật lành mạnh, góp phần nâng cao năng lực tiếng Nga cho sinh viên Việt Nam đang học tập tại Nga.

Lễ bế mạc hội thi “Olympic tiếng Nga dành cho sinh viên dự bị Việt Nam tại Moscow 2026

Hội thi có sự tham dự của lãnh đạo và đại diện nhiều đơn vị chuyên môn của nhà trường. Ông Andrey Novikov - Trưởng khoa Dự bị dành cho công dân nước ngoài trường Đại học Giao thông Đường bộ Matxcova phát biểu tại sự kiện cho biết: “Nga và Việt Nam là những người bạn luôn giúp đỡ lẫn nhau. Khi các bạn đến Nga, các bạn mang theo những trải nghiệm và hiểu biết về đất nước chúng tôi; còn chúng tôi, khi tiếp xúc với các bạn, cũng hiểu thêm và tiếp nhận những giá trị từ Việt Nam. Người mạnh nhất là người chiến thắng, đây là một cuộc thi mang tính cạnh tranh. Nhưng tôi tin rằng các bạn đã có khoảng thời gian tốt đẹp, đã làm quen với những người bạn mới, đã tìm hiểu thêm về các trường đại học. Khi các bạn sống ở Nga, sẽ luôn có rất nhiều điều mới mẻ”.

Cuộc thi vinh dự khi có sự hiện diện của Đại diện Đại sứ quán Việt Nam, bà Mai Nguyễn Tuyết Hoa - Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga phụ trách giáo dục, ông Nguyễn Quốc Hùng - Giám đốc Quỹ “Truyền thống và Hữu nghị” và bà Phạm Thanh Xuân - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức người Việt tại Nga.

Ban tổ chức trao giải đồng đội cho đơn vị tham gia tích cực nhất tại cuộc thi

Không chỉ là cuộc thi kiểm tra kiến thức ngôn ngữ, Olympic tiếng Nga dành cho sinh viên dự bị Việt Nam tại Matxcova còn là cầu nối tri thức, khơi dậy tinh thần học tập và niềm hứng khởi với tiếng Nga trong cộng đồng du học sinh. Phần lớn sinh viên dự bị đều chưa có nền tảng tiếng Nga song chỉ sau một thời gian học tập và rèn luyện tại các trường dự bị, các em đã dần thích nghi với môi trường mới, từng bước làm chủ ngôn ngữ và tự tin bước vào một sân chơi học thuật mang tính cạnh tranh.

Bước sang mùa thứ 5, cuộc thi tiếp tục mở rộng quy mô và chất lượng đánh giá năng lực thí sinh. Các thí sinh đã trải qua nhiều phần thi đa dạng, kiểm tra toàn diện kỹ năng từ nghe, nói, đọc, viết đến phản xạ giao tiếp. Đề thi được thiết kế dựa trên các tiêu chuẩn giáo dục của Nga về năng lực giao tiếp dành cho người nước ngoài. Năm nay, nội dung thi được nhận định là có độ khó cao hơn so với các kỳ trước, đòi hỏi thí sinh không chỉ nắm vững kiến thức mà còn có khả năng vận dụng linh hoạt trong giao tiếp.

Anh Nguyễn Hữu Bách - Phó Trưởng ban tổ chức cuộc thi biết: “Cuộc thi năm nay đã quy tụ nhiều thí sinh nhất trong vòng 5 năm qua – gần 100 thí sinh với mục đích tạo cho thí sinh dự bị trên toàn thủ đô Matxcova cơ hội thử sức mình và tăng cường kết nối giữa các du học sinh. Các bạn thí sinh năm đã tham gia cuộc thi khá nhiệt tình và sôi nổi hơn các năm trước”.

Ban tổ chức và nhà trường trao thư cảm ơn cho Đại điện phía Việt Nam

Sau quá trình chấm thi khẩn trương và công tâm, cùng ngày Ban tổ chức đã tiến hành lễ trao giải và bế mạc hội thi. Hội thi OLMOS 2026 khép lại với nhiều dấu ấn đáng nhớ, không chỉ tôn vinh những cá nhân, tập thể xuất sắc mà còn góp phần thúc đẩy phong trào học tiếng Nga trong sinh viên Việt Nam, hướng tới xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao trong quá trình hội nhập quốc tế.