Gắn kết kiều bào, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân

Đối ngoại nhân dân củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Chiều 11/5, thảo luận chủ đề: “Nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân, mở rộng hợp tác quốc tế, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, cho rằng trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng giữ vai trò quan trọng trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quảng bá hình ảnh Việt Nam, tranh thủ sự đồng tình của bạn bè quốc tế và huy động nguồn lực kiều bào phục vụ phát triển đất nước.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy nhấn mạnh, hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác Mặt trận; là phương thức thiết thực mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước, đồng thời phát huy nguồn lực to lớn của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy phát biểu tại buổi thảo luận. (Ảnh: Lê Khánh)

Thời gian qua, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã quán triệt, bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng; chủ động triển khai nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân thiết thực, linh hoạt, phù hợp với tình hình mới và đạt hiệu quả cao.

Công tác người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. MTTQ Việt Nam đã phối hợp hiệu quả với các cơ quan chức năng trong vận động, tập hợp, đoàn kết kiều bào; phát huy vai trò của các vị Ủy viên là người Việt Nam ở nước ngoài cùng nhiều cá nhân tiêu biểu, có uy tín trong cộng đồng. Qua đó, động viên kiều bào giữ gìn tiếng Việt, bản sắc văn hóa dân tộc, hướng về cội nguồn, tích cực đóng góp trí tuệ, nguồn lực, tình cảm cho quê hương, đất nước và trở thành cầu nối hữu nghị giữa Việt Nam với các quốc gia sở tại.

Nhấn mạnh yêu cầu đặt ra đối với hoạt động đối ngoại nhân dân trong giai đoạn mới ngày càng cao hơn, bà Lê Thị Thủy đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận để làm rõ vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam trong triển khai hoạt động đối ngoại nhân dân; đề xuất định hướng mở rộng, làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị, hợp tác với các tổ chức nhân dân, tổ chức quốc tế và bạn bè quốc tế.

Bên cạnh đó, cần đề xuất các giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đối ngoại nhân dân theo hướng thiết thực, chuyên nghiệp; nâng cao hiệu quả giao lưu nhân dân, ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh Việt Nam; đồng thời chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc, góp phần bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc.

Theo bà Lê Thị Thủy, cần tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác vận động, tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài; quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của kiều bào.

Đặc biệt, bà đề nghị nghiên cứu cơ chế phát huy mạnh mẽ hơn nữa nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân, thanh niên kiều bào tham gia tư vấn chính sách, chuyển giao tri thức, đầu tư đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, quảng bá văn hóa Việt Nam và đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Văn hóa là “sức mạnh mềm” hiệu quả nhất

Chia sẻ tại phiên thảo luận, bà Phan Bích Thiện, Chủ tịch Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu, cho rằng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đang ngày càng gắn bó chặt chẽ hơn với quê hương, đất nước. Sau 40 năm sinh sống ở nước ngoài, bà bày tỏ xúc động trước sự thay đổi trong mối quan hệ giữa trong nước với cộng đồng người Việt ở nước ngoài, từ vị thế “những người ra đi” nay đã trở thành “những người cùng đi với dân tộc”.

Bà Phan Bích Thiện, Chủ tịch Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu. (Ảnh: Lê Khánh)

Theo bà Phan Bích Thiện, thực tiễn hoạt động của Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu cho thấy sức mạnh của đối ngoại nhân dân. Nhiều sự kiện đã được tổ chức thành công ngay tại trụ sở cơ quan lập pháp cao nhất của nước sở tại, qua đó góp phần khẳng định uy tín, vị thế của người Việt đối với chính giới quốc tế.

Bà cho rằng văn hóa chính là “sức mạnh mềm” hiệu quả nhất để quảng bá hình ảnh đất nước. Thông qua các hoạt động tôn vinh áo dài, di sản văn hóa hay các cuộc thi viết về phụ nữ xa xứ, tình yêu quê hương và tiếng Việt được truyền lại một cách tự nhiên cho thế hệ trẻ.

Tuy nhiên, để phát huy bền vững nguồn lực kiều bào, bà Phan Bích Thiện kiến nghị cần có cơ chế cụ thể hơn để hỗ trợ các Ủy viên ở nước ngoài kết nối với các tổ chức tương đương tại sở tại. Đồng thời, cần khơi gợi tình yêu quê hương, đất nước một cách thực chất đối với thế hệ trẻ kiều bào thông qua các nền tảng số và truyền thông đa ngôn ngữ, tạo không gian hấp dẫn để họ đóng góp trí tuệ cho đất nước thay vì chỉ dừng ở những lời kêu gọi mang tính khẩu hiệu.

Theo bà Thiện, nếu có cơ chế phù hợp để đối ngoại nhân dân thực sự trở thành một trụ cột quan trọng, Việt Nam sẽ khai phá được tiềm năng rất lớn từ cộng đồng hơn 6 triệu người Việt Nam trên khắp thế giới.

Tại phiên thảo luận, các đại biểu cơ bản nhất trí, đánh giá cao công tác chuẩn bị Văn kiện Đại hội và ghi nhận kết quả hoạt động đối ngoại nhân dân của MTTQ Việt Nam trong thời gian qua. Các ý kiến cũng đề nghị tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đối ngoại nhân dân theo hướng thiết thực, chuyên nghiệp, linh hoạt, hiệu quả; chuyển mạnh từ giao lưu hữu nghị sang hợp tác thực chất; kết hợp hiệu quả giữa phương thức truyền thống với chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và các nền tảng số.

Ông Phan Anh Sơn, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho rằng, bản chất của công tác đối ngoại nhân dân là góp phần cùng với đối ngoại của Đảng và ngoại giao Nhà nước giữ vững mối quan hệ đoàn kết giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân các nước thông qua nhiều hình thức khác nhau.

Đối ngoại nhân dân tập trung triển khai những hoạt động, những vấn đề mà đối ngoại của Đảng và ngoại giao Nhà nước khó có điều kiện thực hiện trực tiếp. Đặc biệt, công tác người Việt Nam ở nước ngoài thời gian qua cũng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.