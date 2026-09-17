Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia: Cảnh báo bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Ngày 17/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, sau khi nhận được thông tin từ UBND tỉnh Cà Mau đề nghị hỗ trợ 10 ngư dân Việt Nam đang làm việc tại bang Perak, Malaysia, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã khẩn trương xác minh và phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại để hỗ trợ nhóm ngư dân.

Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã thực hiện công tác bảo hộ công dân cho 10 ngư dân gặp khó khăn tại bang Perak trở về nước an toàn. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia cung cấp)

Đại sứ quán đồng thời liên hệ trực tiếp với 10 ngư dân, bố trí phương tiện đưa họ đến một địa điểm an toàn tại Kuala Lumpur, đồng thời bảo đảm điều kiện ăn ở và sinh hoạt. Cơ quan đại diện Việt Nam cũng triển khai các biện pháp cần thiết để hỗ trợ nhóm ngư dân làm việc với cảnh sát địa phương, hoàn tất thủ tục xuất cảnh với cơ quan nhập cư Malaysia. Sau đó, cán bộ Đại sứ quán đã đưa 10 ngư dân ra sân bay và hỗ trợ làm thủ tục để trở về Việt Nam an toàn.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao tiếp tục khuyến cáo người lao động Việt Nam thận trọng trước khi quyết định ra nước ngoài làm việc. Người lao động cần xác minh rõ đơn vị tuyển dụng, địa điểm làm việc, hợp đồng, mức lương và các điều kiện về cư trú, lao động.

Bộ Ngoại giao lưu ý người lao động không nên tin vào những lời hứa miệng, không chuyển tiền cho các đơn vị môi giới thiếu minh bạch hoặc nhận lời những lời mời chào như “việc nhẹ, lương cao” khi chưa kiểm chứng đầy đủ thông tin.

Khi làm việc ở nước ngoài, người lao động cần lưu giữ bản sao giấy tờ tùy thân, duy trì liên lạc với gia đình và chủ động thông báo cho cơ quan chức năng sở tại hoặc cơ quan đại diện Việt Nam nếu bị đe dọa, bị giữ hộ chiếu hoặc bị cưỡng ép làm việc. Theo bà Phạm Thu Hằng, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đều có đường dây nóng hoạt động 24/7 để công dân Việt Nam có thể liên hệ khi cần hỗ trợ.