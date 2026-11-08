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Gìn giữ "sắc Việt" tại Thái Lan

Chủ Nhật, 14:04, 08/11/2026
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VOV.VN - Chiều 7/11, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Bangkok (Thái Lan), chương trình "Sắc Việt yêu thương" do Hội Phụ nữ kiều bào thủ đô Bangkok phối hợp với Đại sứ quán tổ chức đã thu hút đông đảo bà con kiều bào tham dự.

 

Từ những lời thăm hỏi bằng tiếng mẹ đẻ đến sự hiện diện của nhiều thế hệ kiều bào tại Thái Lan, buổi gặp gỡ đã trở thành dịp để bà con cùng sẻ chia, vun đắp và gìn giữ các giá trị văn hóa dân tộc.

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Đại sứ Phạm Việt Hùng tặng hoa chúc mừng các cô bác kiều bào tại Thái Lan.

Nhân dịp này, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng gửi lời chúc tới bà con, chị em kiều bào nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, đồng thời nhấn mạnh vai trò của người phụ nữ trong việc vun đắp gia đình, giữ gìn tiếng Việt và truyền lại những giá trị văn hóa truyền thống cho thế hệ sau.

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Bà Nguyễn Thị Mùi, Trưởng Ban Phụ nữ kiều bào Bangkok, khẳng định vai trò của người phụ nữ trong việc vun đắp gia đình, giữ gìn tiếng Việt và truyền lại những giá trị văn hóa truyền thống cho thế hệ sau.

Ở nhiều gia đình kiều bào, hành trình ấy bắt đầu từ những điều rất đỗi bình dị. Hơn 30 năm sinh sống tại Bangkok, chị Ngọc Anh vẫn kiên trì nói tiếng Việt với các con, cho các con nghe nhạc Việt, xem các chương trình Việt Nam và lớn lên cùng hương vị quê nhà.

"Ở nhà tôi toàn sử dụng tiếng Việt. Từ nhỏ, hai cháu đã quen nghe nhạc Việt, xem các chương trình truyền hình Việt Nam. Những bài hát về Bác Hồ hay các bài thiếu nhi như Cháu yêu bà, Bé bé bồng bông các cháu đều thuộc hết".

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Chị Ngọc Anh, kiều bào đã định cư tại Thái Lan 30 năm chia sẻ với phóng viên VOV.

Cùng chung mong muốn trao truyền ngôn ngữ và văn hóa Việt cho thế hệ mai sau, anh Nguyễn Quảng Thành, kiều bào thế hệ thứ ba gốc Việt tại Thái Lan, luôn mong các con hiểu và tự hào về cội nguồn của mình.

“Tại sao tôi muốn cho con nói tiếng Việt, tại vì trước đây khi tôi còn nhỏ, tôi chỉ có được nói tiếng Việt với bố mẹ, ông bà thôi mà không được học viết học đọc nên cũng khó để giao tiếp bằng tiếng Việt. Vậy thì mình là người Việt, tại sao mình không cho con mình học tiếng Việt, biết văn hóa của Việt Nam?".

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Gia đình Anh Nguyễn Quảng Thành tham dự chương trình "Sắc Việt yêu thương" tại Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan.

Những nỗ lực bền bỉ của các gia đình kiều bào được thể hiện rõ qua thế hệ trẻ. Một trong những điểm nhấn của chương trình là phần đọc thơ bằng tiếng Việt của hai chị em Thủy Tiên (11 tuổi) và Tóc Tiên (9 tuổi). Dù sinh ra và lớn lên tại Thái Lan, các em vẫn tràn đầy sự tự tin khi trình bày những vần thơ bằng tiếng mẹ đẻ trước đông đảo bà con kiều bào. Em Nguyễn Tóc Tiên chia sẻ:

"Cháu học tiếng Việt với cô giáo Oanh ở Udon Thani trực tuyến trên ứng dụng Line. Học tiếng Việt bắt đầu chỉ khó một chút nhưng dần dần cuối cùng không khó nữa ạ. Cháu nói được chuyện bình thường bằng tiếng Việt như tiếng Thái".

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Chương trình "Sắc Việt yêu thương" không chỉ tôn vinh phụ nữ Việt Nam mà còn góp phần bồi đắp tình yêu tiếng Việt, tăng cường sự gắn kết cộng đồng và nuôi dưỡng tình cảm hướng về quê hương.

Không khí chương trình thêm sôi nổi với các phần thi tìm hiểu ca dao, tục ngữ, kiến thức về quê hương đất nước. Đặc biệt, hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), nội dung tìm hiểu văn hóa, ngôn ngữ Việt Nam và Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của bà con kiều bào.

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Tiết mục văn nghệ "Một thoáng quê hương" có sự tham dự của các thế hệ kiều bào trẻ tại Thái Lan.

Chương trình "Sắc Việt yêu thương" không chỉ là dịp tôn vinh phụ nữ Việt Nam mà còn góp phần bồi đắp tình yêu tiếng Việt, tăng cường sự gắn kết cộng đồng và nuôi dưỡng tình cảm hướng về quê hương, đất nước trong lòng người Việt xa xứ.

 

PV/VOV-Bangkok
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