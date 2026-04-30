"Giữ lửa" tiếng Việt trên đất Thái: Hành trình gìn giữ cội nguồn dân tộc

Thứ Năm, 14:42, 30/04/2026
VOV.VN - Ngày 29/4, tại tỉnh Udon Thani, một tọa đàm đặc biệt mang tên “Tăng cường giảng dạy, học tập tiếng Việt và văn hóa Việt Nam trong cộng đồng tại Đông Bắc Thái Lan” đã diễn ra, quy tụ hơn 200 đại biểu từ trong nước và sở tại, kết nối trực tuyến tới 50 điểm cầu.

Mở đầu tọa đàm, ông Đinh Hoàng Linh, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen, khẳng định: “Tiếng nói là hồn cốt của dân tộc Việt Nam. Gần 100 năm trước, Bác Hồ đã mở trường tại Udon Thani dạy tiếng Việt cho kiều bào. Thi đua làm theo lời Bác, nhiều thế hệ người Việt Nam ở Thái Lan đã góp phần làm cho tiếng Việt ngày càng phổ biến rộng khắp trong cộng đồng kiều bào và bạn bè Thái Lan”.

Ông Đinh Hoàng Linh phát biểu tại tọa đàm

Ông Nguyễn Duy Anh, Tổng Thư ký Mạng lưới giảng dạy tiếng Việt toàn cầu, nhận định Đông Bắc Thái Lan là một "bài học thực tiễn" quý báu cho kiều bào khắp thế giới: “Ở Thái Lan, đặc biệt là khu vực Đông Bắc, một cộng đồng đang bước sang thế hệ thứ ba thế hệ thư tư và tiếng Việt đã hiện diện vẫn được gìn giữ vẫn được nâng niu. Đây là một giá trị rất đặc biệt, cho thấy tiếng Việt không chỉ được dạy trong các lớp học mà còn được nuôi giữ trong gia đình, trong cộng động, trong ký ức tập thể, trong đời sống văn hóa của bạn con qua nhiều thế hệ".

Đồng quan điểm, ông Hồ Văn Lâm, Chủ tịch Tổng hội Người Việt Nam toàn Thái Lan, nhấn mạnh gia đình chính là cái nôi bảo tồn văn hóa, nơi các em nhỏ được đắm mình trong không gian Việt thông qua các hoạt động thiết thực như trại hè hay sinh hoạt cộng đồng.

Nỗi trăn trở gìn giữ hồn cốt dân tộc

Tuy nhiên, đằng sau những thành quả là nỗi trăn trở về nguy cơ mai một ngôn ngữ ở giới trẻ. Ông Lương Xuân Hòa, Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Udon Thani, thẳng thắn chia sẻ: “Chúng tôi sinh ra trên đất Thái đều biết nói cả hai thứ tiếng nhưng con cháu chúng tôi giờ lại không biết tiếng, 50 tuổi trở xuống đều ít nói được tiếng Việt. Vậy làm thế nào để thúc đẩy dạy và học tiếng Việt trên đất Thái".

Giải pháp được đưa ra là xây dựng hệ thống “Tủ sách tiếng Việt”, coi đó như những “pháo đài văn hóa” để văn học, lịch sử dân tộc trở thành hơi thở thường nhật của con em kiều bào. Việc ra mắt bộ sách “Vui học tiếng Việt – Quyển 2” ngay tại tọa đàm là bước đi cụ thể để hiện thực hóa mục tiêu này.

Sáng 29/4, tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Udon Thani, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen phối hợp cùng các hội đoàn và đông đảo kiều bào tổ chức dâng hương, tri ân Bác Hồ nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026).

Sức mạnh của cộng đồng và sự đồng hành từ Tổ quốc

Các thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh trường dạy tiếng Việt Khánh An cũng chia sẻ trải nghiệm, khẳng định việc dạy tiếng Việt không chỉ là truyền thụ tri thức mà còn là trách nhiệm giữ gìn cội nguồn. Cô giáo Nguyễn Thị Xuân Oanh xúc động nhắc nhớ về những hi sinh của cha anh để giữ gìn tiếng Việt trên đất Thái, khẳng định kiều bào là một kho chất xám, nguồn lực mà nếu để mất đi sẽ là thiệt thòi lớn cho quốc gia.

Từ điểm cầu trực tuyến, ông Đặng Thanh Phương, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Nhân dân  thuộc UBTW MTTQ Việt Nam, nhấn mạnh: “Giảng dạy tiếng Việt là một chiến lược văn hóa xã hội. Khi chúng ta còn nói tiếng Việt, còn yêu văn hóa Việt thì khối đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ luôn bền vững như cây có gốc, như nước có nguồn".

Tọa đàm đã thống nhất nhiều giải pháp: đưa tiếng Việt vào giảng dạy tại các bậc phổ thông ở địa phương có đông kiều bào; nhân rộng mô hình “Tủ sách tiếng Việt”; tạo công ăn việc làm có sử dụng tiếng Việt; lồng ghép nội dung tôn vinh tiếng Việt vào hoạt động cộng đồng; phát huy vai trò của Tổng hội trong kết nối hội đoàn kiều bào và phối hợp với cơ quan đại diện Việt Nam. Những giải pháp này hướng tới xây dựng một hệ sinh thái tiếng Việt toàn diện, nơi ngôn ngữ không chỉ tồn tại trong lớp học, mà hiện diện trong mọi mặt đời sống cộng đồng.

Toàn cảnh tọa đàm “Tăng cường giảng dạy, học tập tiếng Việt và văn hóa Việt Nam trong cộng đồng tại Đông Bắc Thái Lan” chiều 29/4/2026

Tọa đàm khép lại, nhưng những ngăn sách của "Tủ sách tiếng Việt" sẽ đầy thêm, những lớp học ở trường dạy tiếng Việt Khánh An sẽ vẫn sáng đèn. Giữa mảnh đất Đông Bắc Thái Lan, tiếng Việt sẽ không chỉ dừng lại trên trang giấy, mà sẽ tiếp tục chảy trôi trong tâm thức mỗi người con đất Việt, bền bỉ và kiêu hãnh như một minh chứng cho sức sống mãnh liệt của cội nguồn dân tộc.

PV/VOV-Bangkok
Gần 800 sinh viên tranh tài trong Đại hội Thể thao Sinh viên Việt Nam tại Nga 2026

VOV.VN - Ngày 26/4, tại thủ đô Moscow đã diễn ra Lễ khai mạc Đại hội Thể thao Sinh viên Việt Nam tại Nga 2026 với chủ đề “Thế hệ tự hào - Khát vọng dâng trào - Chinh phục đỉnh cao”.

Người Việt tại Lào tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

VOV.VN - Sáng 26/4 (tức ngày 10 tháng 3 âm lịch), tại thủ đô Viêng Chăn, Tổng hội người Việt Nam tại Lào đã trang trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Tham dự có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm; đại diện các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán; đại diện các hội người Việt Nam tại các tỉnh/thành của Lào...

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Paris: Hành trình về nguồn cội giữa lòng nước Pháp

VOV.VN - Ngày 25/4, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam, đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Không chỉ đơn thuần là một nghi lễ tâm linh, sự kiện năm nay còn trở thành một biểu tượng mạnh mẽ cho tinh thần đoàn kết và khát vọng quảng bá bản sắc Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

