Thái Lan mở chiến dịch trấn áp hoạt động nhập lậu rác thải điện tử

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Suphajee Suthumpun ngày 31/10 cho biết, mặc dù Thái Lan đã cấm nhập khẩu rác thải điện tử từ năm 2020 và tăng cường các biện pháp kiểm soát từ năm 2025, tuy nhiên tình trạng lợi dụng kẽ hở pháp luật để nhập lậu chất thải nguy hại vẫn diễn biến phức tạp.

Thái Lan tăng cường phối hợp liên bộ nhằm trấn áp hoạt động nhập lậu và xử lý trái phép rác thải điện tử - Nguồn Cục Quan hệ Công chúng Thái Lan

Để giải quyết vấn đề này, Chính phủ sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm ngăn chặn hoạt động nhập lậu và xử lý trái phép rác thải điện tử. Các biện pháp trọng tâm bao gồm tăng cường kiểm tra tại các cảng biển, nhà máy, siết chặt kiểm soát nhập khẩu, đồng thời hoàn thiện khung pháp lý, nâng mức xử phạt và xử lý tài sản liên quan đến các hành vi vi phạm.

Đặc biệt, Chính phủ đã quyết định thành lập 3 tổ công tác chuyên trách. Trong đó, tổ thứ nhất phụ trách xác minh phản ánh của người dân về tình trạng ô nhiễm và kiểm tra các nhà máy có nguy cơ vi phạm cao, đặc biệt là các cơ sở phân loại, tái chế và xử lý chất thải. Tổ thứ hai tập trung kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu, ngăn chặn tình trạng khai báo gian dối. Tổ thứ ba rà soát các quy định pháp luật, đề xuất điều chỉnh tăng nặng chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm.

Liên quan đến công tác điều tra, Trung tá Anurak Rojnirankit, Phó Cục trưởng Cục Điều tra đặc biệt (DSI) cho biết, cơ quan này mới đây đã kiểm tra 915 container hàng hóa thuộc diện nghi vấn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện dấu hiệu khai báo gian dối liên quan đến hoạt động nhập khẩu chất thải nguy hại, đồng thời đang mở rộng điều tra các cá nhân, tổ chức liên quan.

Trước đó, ngày 27/10, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Charnvirakul đã ký quyết định thành lập Ủy ban Quản lý rác thải điện tử do Phó Thủ tướng Suphajee làm Chủ tịch Ủy ban, với sự tham gia của 5 bộ, gồm: Thương mại, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ và Công nghiệp. Ủy ban sẽ tổng hợp, cập nhật hàng tuần kết quả triển khai các biện pháp ngăn chặn nhập lậu và xử lý rác thải điện tử nhằm tăng cường tính minh bạch, nâng cao hiệu quả giám sát, góp phần bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng.