Liên minh Công nghệ thông tin Việt - Nga mở đường hợp tác trong kỷ nguyên số

Sáng kiến thành lập Liên minh Công nghệ Thông tin (CNTT) Việt - Nga được kỳ vọng tạo nền tảng hợp tác dài hạn, mở đường cho quan hệ đối tác công nghệ giữa hai nước trong kỷ nguyên số.

Việt Nam có thế mạnh về nguồn nhân lực công nghệ trẻ, năng động và hệ sinh thái doanh nghiệp CNTT đang phát triển, trong khi Nga sở hữu nhiều năng lực về công nghệ lõi, an ninh mạng, phần mềm doanh nghiệp và trí tuệ nhân tạo. Sự bổ trợ này tạo điều kiện để hai bên mở rộng hợp tác từ cung cấp dịch vụ, chuyển giao giải pháp đến cùng phát triển và triển khai các dự án công nghệ.

Lễ ký MoU thành lập Liên minh công nghệ thông tin Việt - Nga

Một trong những sáng kiến đáng chú ý gần đây là việc Công ty TNHH Xúc tiến thương mại và Truyền thông BHub (BHub Group) và Trung tâm Hợp tác CNTT Toàn cầu (CGITC) của Nga xúc tiến thành lập Liên minh CNTT Việt - Nga. Hai bên đã thảo luận về sáng kiến từ đầu năm 2026 và vừa ký biên bản ghi nhớ hợp tác dài hạn bên lề Diễn đàn kỹ thuật số toàn cầu tại Moscow hồi đầu tháng 10.

Bà Kelly Bùi, Phó Chủ tịch Hiệp hội Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp thành phố Hà Nội (HANISA), nhà sáng lập BHub Group, cho biết Liên minh hướng tới xây dựng một cơ chế kết nối có tính chiến lược, giúp doanh nghiệp hai nước tìm kiếm đối tác, phát triển giải pháp và triển khai dự án thay vì chỉ dừng ở những cuộc gặp gỡ riêng lẻ.

“Hướng đi của chúng tôi là hai chiều. Doanh nghiệp Việt Nam trở thành đối tác tích hợp phân phối giải pháp của Nga trong nước và khu vực, đồng thời nhận các dự án phát triển phần mềm và số hóa từ phía Nga. Bên cạnh đó, chúng tôi muốn mở rộng hợp tác với các trường đại học kỹ thuật của Nga để đào tạo nhân lực công nghệ và AI cho doanh nghiệp Việt Nam. Tôi tin rằng nếu có cầu nối đúng và cơ chế hợp tác thực chất, Việt Nam và Nga hoàn toàn có thể trở thành những đối tác công nghệ thực sự trong kỷ nguyên số”, bà Kelly Bùi cho biết.

Theo kế hoạch, đến năm 2030, BHub và CGITC đặt mục tiêu hỗ trợ 100 doanh nghiệp CNTT Việt Nam tìm được đối tác hoặc khách hàng tại Nga, đồng thời giúp 200 doanh nghiệp CNTT Nga tiếp cận thị trường Việt Nam.

Các lĩnh vực ưu tiên gồm giáo dục, y tế, an ninh thông tin, hạ tầng, logistics, vận tải và chính phủ điện tử. Theo BHub, Việt Nam có lợi thế về đội ngũ kỹ sư đã tham gia các dự án công nghệ quốc tế và có kinh nghiệm triển khai giải pháp trong nước. Đây là nguồn lực có thể kết hợp với năng lực công nghệ của Nga để phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu của từng thị trường.

Bà Kelly Bùi, Phó Chủ tịch Hiệp hội Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp thành phố Hà Nội (HANISA), nhà sáng lập BHub Group

Tiến sĩ Vasily Zudin, Giám đốc phụ trách hoạt động kinh tế đối ngoại của CGITC, nhận định hợp tác CNTT mở ra cơ hội để doanh nghiệp hai nước không chỉ tiếp cận thị trường của nhau mà còn hình thành các dự án công nghệ chung, đồng thời là con đường để Nga mở rộng thị trường ra khu vực Đông Nam Á.

Theo đó, đây không chỉ là việc thâm nhập một thị trường riêng lẻ, mà còn là hình thành hành lang hợp tác công nghệ song phương, trong đó mỗi bên nhận được những lợi ích phù hợp với nhu cầu và mục tiêu phát triển của mình.

“Đối với doanh nghiệp Nga, Việt Nam mở ra cơ hội tham gia các dự án chuyển đổi số, thành lập liên doanh và nội địa hóa các giải pháp công nghệ. Đối với doanh nghiệp Việt Nam, hợp tác tạo điều kiện tiếp cận công nghệ tiên tiến và tham gia phát triển sản phẩm chung. Việt Nam cũng có thể trở thành điểm kết nối để doanh nghiệp Nga mở rộng hoạt động sang thị trường Đông Nam Á”, Tiến sĩ Vasily Zudin nói.

Ông Vasily cho biết hiện nay, một số doanh nghiệp công nghệ Nga đã triển khai hoạt động tại Việt Nam. Kaspersky hợp tác với các đối tác Việt Nam trong lĩnh vực bảo vệ hạ tầng trọng yếu, trong khi VisionLabs phát triển các giải pháp thị giác máy tính và quản lý môi trường đô thị. Những ví dụ này cho thấy tiềm năng chuyển từ cung cấp sản phẩm đơn thuần sang hợp tác triển khai và phát triển giải pháp phù hợp với nhu cầu địa phương.

Theo kế hoạch, Liên minh CNTT Việt - Nga sẽ chính thức đi vào hoạt động trong quý I/2027. Sáng kiến này được kỳ vọng tạo thêm động lực để doanh nghiệp hai nước khai thác hiệu quả thế mạnh của nhau, mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Nga phát triển thực chất hơn trong lĩnh vực kinh tế số.