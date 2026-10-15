Phát huy sức mạnh đối ngoại nhân dân Nga - Việt, vun đắp tình hữu nghị thiết thực

Diễn đàn do Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint Petersburg, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt - Nga cùng Quỹ “Truyền thống và Hữu nghị” phối hợp tổ chức.

Củng cố nền tảng tin cậy, thúc đẩy quan hệ song phương

Trong thông điệp được Quyền Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg Vyacheslav Kalganov đọc tại lễ khai mạc, Thống đốc Saint Petersburg Alexander Beglov chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng 1/2026, đồng thời tin tưởng những quyết sách được thông qua sẽ tạo động lực thúc đẩy hiện đại hóa và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương

Nhắc lại thành công của diễn đàn lần thứ nhất tại Hà Nội năm 2025, ông Alexander Beglov nhấn mạnh vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố quan hệ song phương. Theo ông, sự gắn kết giữa các tổ chức xã hội, thành phố kết nghĩa, hội thanh niên và cựu chiến binh góp phần xây dựng nền tảng tin cậy giữa nhân dân hai nước.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm đang định hướng rõ ràng cho việc thúc đẩy hợp tác hiệu quả giữa hai bên, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Nga - Việt Nam. Thống đốc Alexander Beglov bày tỏ tin tưởng các hoạt động thảo luận, kết nối tại diễn đàn sẽ thúc đẩy những sáng kiến và dự án chung.

Phát biểu qua video, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi nhấn mạnh, đối ngoại nhân dân là một trong ba trụ cột của công tác đối ngoại Việt Nam, bên cạnh đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước. Theo Đại sứ, các thỏa thuận giữa hai nước chỉ có thể phát huy hiệu quả khi được củng cố bằng sự gắn kết bền chặt giữa con người với con người.

Saint Petersburg có vị trí đặc biệt trong lịch sử quan hệ Việt Nam - Nga. Năm 1923, Nguyễn Ái Quốc, sau này là Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã đặt chân đến Petrograd, nay là Saint Petersburg. Hàng nghìn chuyên gia Việt Nam từng được đào tạo tại các trường đại học của thành phố. Ngày nay, Saint Petersburg tiếp tục là một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam tại Nga, có quan hệ hợp tác với Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương khác.

Quyền Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg Vyacheslav Kalganov

Đại sứ Đặng Minh Khôi cho rằng hai bên cần mở rộng hợp tác trong nghiên cứu, công nghệ, trao đổi học thuật và truyền thông, đồng thời tăng cường giao lưu thanh niên. Ông cũng đánh giá cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối quan trọng, góp phần gắn kết nhân dân hai nước.

Đưa tình hữu nghị thành hợp tác thiết thực

Phát biểu tại diễn đàn, ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương, nhấn mạnh diễn đàn tiếp tục khẳng định tình hữu nghị truyền thống và đóng góp thiết thực của đối ngoại nhân dân vào việc triển khai các định hướng lớn của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga.

Nhắc lại thành công của diễn đàn lần thứ nhất tại Hà Nội vào tháng 10/2025, nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nga, ông Phạm Tất Thắng đánh giá sự kiện đã mở rộng kết nối giữa các hiệp hội, doanh nghiệp, giới trí thức và thế hệ trẻ trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, y tế, kinh tế, thương mại, du lịch, văn hóa, giáo dục và hợp tác địa phương.

Chương trình nghệ thuật chào mừng diễn đàn

Về định hướng thời gian tới, ông nhấn mạnh ba trọng tâm: tăng cường giao lưu văn hóa và hợp tác kinh tế – nhân văn; thúc đẩy giao lưu giáo dục, khoa học – công nghệ; phát huy vai trò cầu nối của cộng đồng người Việt Nam tại Nga.

Trong đó, hai bên cần đẩy mạnh hợp tác giữa các địa phương, chuyển các thỏa thuận cấp cao thành chương trình hành động cụ thể, tận dụng Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh Kinh tế Á – Âu và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, khoa học – công nghệ, hạt nhân, hoạt động của Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga. Ông cũng nhấn mạnh việc tăng cường trao đổi sinh viên, chuyên gia, thúc đẩy nghiên cứu chung và các dự án đầu tư song phương.

Nhắc đến các công trình, dự án tiêu biểu như cầu Thăng Long, Thủy điện Hòa Bình, các liên doanh dầu khí Vietsovpetro, Rusvietpetro và dự án của Tập đoàn TH True Milk tại Nga, ông Phạm Tất Thắng khẳng định đây là những minh chứng cho sự hợp tác và gắn kết giữa hai dân tộc.

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga - cầu nối cho những sáng kiến mới

Từ góc nhìn của cộng đồng, ông Đỗ Xuân Hoàng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Nga, nhấn mạnh yêu cầu không chỉ gìn giữ tình hữu nghị đã được vun đắp qua nhiều thế hệ, mà còn phải tạo ra những động lực hợp tác mới. Theo ông Đỗ Xuân Hoàng, qua nhiều thập niên học tập, lao động và kinh doanh tại Nga, cộng đồng người Việt Nam tại Nga đã tích lũy kinh nghiệm về thị trường, mạng lưới đối tác, đồng thời hình thành đội ngũ doanh nhân, nhà khoa học, chuyên gia và những người trẻ am hiểu cả hai nền văn hóa. Nếu được kết nối hiệu quả với các cơ quan, doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu trong nước, những nguồn lực này có thể mở ra thêm cơ hội hợp tác về thương mại, đầu tư, đào tạo và chuyển giao công nghệ.

Diễn đàn Nhân dân Nga - Việt lần thứ hai khai mạc tại thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga

Trên cơ sở đó, ông Đỗ Xuân Hoàng đề xuất tăng cường kết nối giữa giới trí thức, doanh nghiệp và thế hệ trẻ hai nước. Trong đó, Mạng lưới trí thức Nga - Việt, ra mắt trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 9/2026, được kỳ vọng thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng công nghệ, đồng thời kết nối các trường đại học, viện nghiên cứu với doanh nghiệp.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Nga nhấn mạnh cần đưa các ý tưởng từ diễn đàn vào thực tế, phát huy hơn nữa vai trò cầu nối của cộng đồng người Việt Nam tại Nga trong quan hệ giữa hai nước.

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, nhấn mạnh việc tăng cường kết nối giữa chính quyền địa phương, doanh nghiệp, trường đại học và viện nghiên cứu. Theo ông, diễn đàn cần trở thành cơ chế đối thoại thường xuyên, thúc đẩy các ý tưởng hợp tác đi vào thực tế.

Trong khuôn khổ diễn đàn diễn ra các phiên thảo luận chuyên đề về hợp tác song phương, lễ ký thỏa thuận hợp tác Nga - Việt, trao đổi thỏa thuận tham gia Mạng lưới trí thức Việt Nam - Nga, cùng các hoạt động về hợp tác kinh tế và vai trò của thanh niên trong đối ngoại nhân dân.