Phụ nữ Việt Nam tại Nhật Bản khẳng định khát vọng vươn lên

Đại hội lần thứ II Hội Phụ nữ Việt Nam vùng Kansai không chỉ đánh dấu bước phát triển mới của phong trào phụ nữ Việt Nam tại Nhật Bản, mà còn mở ra định hướng tăng cường kết nối cộng đồng, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và phát huy vai trò của phụ nữ kiều bào trong giai đoạn mới.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Trường Sơn phát biểu tại sự kiện.

Sự kiện là dịp nhìn lại những kết quả hoạt động của Hội, xác định phương hướng xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh.

Điểm nhấn của chương trình là các hoạt động văn nghệ, giao lưu và đồng diễn áo dài, tôn vinh vẻ đẹp duyên dáng, bản lĩnh và tinh thần tự hào dân tộc của phụ nữ Việt Nam nơi xứ sở hoa Anh đào. Những tà áo dài truyền thống không chỉ tạo nên không gian văn hóa giàu cảm xúc, mà còn thể hiện hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại, tự tin, năng động, hội nhập và luôn trân trọng cội nguồn.

Nhân dịp này, Mạng lưới Phụ nữ Việt Nam tại Nhật Bản cũng được thành lập.

Phát biểu tại Đại hội, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Trường Sơn ghi nhận những đóng góp tích cực của Hội Phụ nữ Việt Nam vùng Kansai trong nhiệm kỳ đầu tiên, bày tỏ mong muốn Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, quan tâm thiết thực đến đời sống hội viên, khẳng định Tổng Lãnh sự quán sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện để Hội Phụ nữ Việt Nam vùng Kansai triển khai hoạt động.

Bà Lê Thương được bầu giữ chức Chủ tịch Hội.

Về phần mình bà Lê Thương – người được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam vùng Kansai nhiệm kỳ 2026–2028, nhấn mạnh những định hướng lớn của Hội trong thời gian tới.

“Theo định hướng nhiệm kỳ 2026–2028, Hội sẽ chú trọng mở rộng mạng lưới tại các địa phương của Nhật Bản, đẩy mạnh hoạt động văn hóa, giáo dục, thiện nguyện, hỗ trợ phụ nữ và gia đình hội nhập bền vững, đồng thời tăng cường giao lưu với các tổ chức phụ nữ Nhật Bản. Những định hướng này có sự gắn kết với tinh thần Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Trong tinh thần đó, các tổ chức phụ nữ Việt Nam tại Nhật Bản không chỉ thực hiện nhiệm vụ kết nối, chăm lo hội viên mà còn có thể trở thành lực lượng tích cực trong gìn giữ văn hóa, giáo dục thế hệ trẻ và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam”, bà Lê Thương nói.

Nhân dịp này, Mạng lưới Phụ nữ Việt Nam tại Nhật Bản cũng được thành lập.

Đại hội lần thứ II Hội Phụ nữ Việt Nam vùng Kansai không chỉ là sự kiện kiện toàn tổ chức mà còn là dấu mốc khẳng định khát vọng vươn lên của phụ nữ Việt Nam ở xa Tổ quốc. Từ tinh thần đoàn kết, tự tin và hội nhập, phụ nữ Việt Nam tại Kansai tiếp tục phát huy vai trò trong xây dựng cộng đồng vững mạnh, gìn giữ cội nguồn và đóng góp tích cực vào quan hệ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản.