Sôi nổi hội thao lưu học sinh Việt Nam tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc năm 2026

Hoạt động được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), đồng thời hướng tới kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc (1950 - 2026).

Tổng lãnh sự Việt Nam tại Côn Minh Nghiêm Việt Chung phát biểu tại chương trình Đêm Gala giao lưu và trao giải

Tham dự chương trình có bà Nghiêm Việt Chung, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Côn Minh; đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh; Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên, Hội Lưu học sinh Việt Nam tại tỉnh Vân Nam cùng đông đảo lưu học sinh Việt Nam đang học tập, nghiên cứu tại địa phương.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Đức Phú, Phó Bí thư Chi bộ, Bí thư Đoàn Thanh niên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Lưu học sinh Việt Nam tại tỉnh Vân Nam, Trưởng Ban Tổ chức Hội thao nhấn mạnh, đây là sân chơi lành mạnh, bổ ích dành cho lưu học sinh Việt Nam tại Vân Nam, góp phần tăng cường giao lưu, đoàn kết trong cộng đồng sinh viên Việt Nam ở nước ngoài.

Theo ông, thông qua các hoạt động thể thao và giao lưu văn hóa, chương trình còn góp phần thúc đẩy giao lưu thanh niên, vun đắp tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc, đồng thời phát huy vai trò của lưu học sinh Việt Nam như những cầu nối hữu nghị giữa hai quốc gia.

Hội thao năm nay quy tụ nhiều đội thi đến từ các trường đại học tại Vân Nam, tranh tài ở các môn bóng đá và cầu lông. Các trận đấu diễn ra sôi nổi, hào hứng, thể hiện tinh thần đoàn kết, giao lưu và thi đấu cao thượng của sinh viên Việt Nam đang học tập tại nước ngoài.

Sau các nội dung thi đấu, Ban Tổ chức đã tổ chức đêm gala giao lưu và trao giải với sự tham dự của đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh cùng đông đảo lưu học sinh. Tại đây, Ban Tổ chức trao huy chương, cúp cho các đội và vận động viên đạt thành tích cao; đồng thời trao Giấy khen của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và tích cực tham gia hoạt động phong trào.

Đêm gala diễn ra trong không khí ấm áp, sôi nổi với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc do chính lưu học sinh Việt Nam tại các trường đại học ở Vân Nam biểu diễn, góp phần lan tỏa bản sắc văn hóa Việt Nam trong cộng đồng sinh viên quốc tế.

Hội thao Lưu học sinh Việt Nam tại tỉnh Vân Nam là hoạt động thường niên có ý nghĩa thiết thực, góp phần tăng cường gắn kết cộng đồng lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc, đồng thời khẳng định vai trò tích cực của thế hệ trẻ trong thúc đẩy giao lưu nhân dân và phát triển quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.

Một số hình ảnh về hoạt động sôi nổi tại hội thao:

Ông Nguyễn Đức Phú, Phó Bí thư Chi bộ, Bí thư Đoàn Thanh niên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Lưu học sinh Việt Nam tại tỉnh Vân Nam, Trưởng Ban Tổ chức Hội thao.

Đại diện Tổng lãnh sự Việt Nam tại Côn Minh trao giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động phong trào.

Đại diện Tổng lãnh sự Việt Nam tại Côn Minh trao giải cho đội vô địch môn bóng đá

Những phút tranh tài kịch tính.

Các cầu thủ thi đấu hết mình.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc do các bạn lưu học sinh tại Vân Nam thể hiện.