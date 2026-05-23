Văn hóa Việt lan tỏa tại thủ đô Moscow

Thứ Bảy, 08:34, 23/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 23/5, không gian văn hóa Việt Nam đã được tái hiện đầy màu sắc tại Đại học Ngôn ngữ Moscow (MGLU) thông qua chương trình “Ngày Việt Nam 2026” với chủ đề “Việt Nam tinh hoa”.

Sự kiện do các giảng viên và sinh viên đang theo học tiếng Việt tại tại trường phối hợp tổ chức, hướng tới kỷ niệm 50 năm Quốc hội khóa 4 quyết định lấy tên nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (1976 - 2026), 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 2026) và 40 năm công cuộc Đổi mới (1986 - 2026).

van hoa viet lan toa tai thu do moscow hinh anh 1
Một tiết mục tại chương trình Ngày Việt Nam 2026

Trong không khí sôi nổi và gần gũi, chương trình đã đưa khán giả đi qua hành trình văn hóa - lịch sử của Việt Nam, từ những giá trị truyền thống đến hình ảnh một đất nước hiện đại, năng động và hội nhập quốc tế. Phát biểu tại chương trình, đại diện nhà trường và khách mời đánh giá cao vai trò của các hoạt động giao lưu văn hóa trong việc tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa thanh niên hai nước, đồng thời góp phần củng cố nền tảng hữu nghị truyền thống Việt Nam - Nga.

van hoa viet lan toa tai thu do moscow hinh anh 2
Các sinh viên Nga trường MGLU trong màn trình diễn áo dài của nhà thiết kế

Chương trình nghệ thuật được xây dựng đa dạng với nhiều loại hình biểu diễn trong đó các tiết mục như “Hello Vietnam”, “Đất nước trọn niềm vui”, múa “Vinh hoa phú quý”, độc tấu piano “Bèo dạt mây trôi” hay phần đọc thơ “Đây thôn Vĩ Dạ” do sinh viên Nga trình bày đã góp phần tạo nên không gian nghệ thuật đậm màu sắc Việt Nam ngay giữa thủ đô Moscow.

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là màn trình diễn áo dài truyền thống Việt Nam trong bộ sưu tập của nhà thiết kế Nguyễn Thùy Linh, do chính các sinh viên Nga biểu diễn. Những tà áo dài Việt Nam mang đậm nét đẹp Á Đông, kết hợp giữa vẻ mềm mại truyền thống và tinh thần hiện đại, đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc với khán giả Nga.

van hoa viet lan toa tai thu do moscow hinh anh 3
Sinh viên trường MGLU và các đại biểu chụp hình lưu niệm tại chương trình “Ngày Việt Nam 2026”

Chương trình “Ngày Việt Nam” tại Đại học Ngôn ngữ Moscow đã thực sự trở thành cầu nối văn hóa, kết nối giữa những người yêu mến Việt Nam tại Nga và đem văn hóa Việt lan tỏa một cách gần gũi, sinh động tới bạn bè quốc tế.

Minh Phượng/VOV-Moscow
