Diễn đàn sẽ diễn ra tại Trung tâm Hòa bình Quốc tế Jeju, Hàn Quốc từ 18-20/11, dưới sự đồng chủ trì của tỉnh Jeju và Trung tâm Đào tạo Quốc tế Jeju thuộc Viện Đào tạo và Nghiên cứu Liên Hợp Quốc (UNITAR), nhằm tạo cơ hội cho thanh niên tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề mà mỗi khu vực đang phải đối mặt như khủng hoảng khí hậu và những thay đổi trong xã hội...

Các đại biểu tham dự Diễn đàn Thanh niên quốc tế 2026 tại đảo Jeju, miền Nam Hàn Quốc. Ảnh: BTC

Sự kiện lần này có sự tham gia của 11 thanh niên được mời từ các thành phố kết nghĩa nước ngoài gồm Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản và Indonesia, 4 thanh niên đến từ Jeju, cùng 35 thanh niên nước ngoài đang học tập tại Hàn Quốc. Diễn đàn, được tổ chức thường niên từ năm 2022, là nơi thanh niên từ khắp nơi trên thế giới cùng chia sẻ về các vấn đề tại địa phương và thảo luận về các phương án hợp tác quốc tế.

Năm nay, với chủ đề "Khả năng phục hồi" (Resilience), diễn đàn sẽ tập trung thảo luận về các giải pháp ứng phó với khủng hoảng khí hậu, cũng như những thay đổi nhanh chóng về xã hội và công nghệ, nhằm xây dựng một tương lai bền vững. Thay vì tập trung vào các bài thuyết giảng như trước đây, chương trình lần này chú trọng vào các phiên thảo luận nhóm nhỏ và hoạt động tương tác chung. Các đại biểu sẽ cùng phân tích những thách thức đặc thù của từng khu vực, từ đó đề xuất các giải pháp và kế hoạch hành động cụ thể.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Park Jong-seok, Đại sứ Quan hệ Quốc tế của tỉnh Jeju, nhấn mạnh "khả năng phục hồi chính là sức mạnh để đứng dậy sau khủng hoảng hoặc biến động, đồng thời tạo ra những cơ hội mới thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm và trí tuệ với nhau". Ông cũng hy vọng mối giao kết giữa các bạn trẻ tại diễn đàn lần này sẽ mở đường cho những hoạt động giao lưu và hợp tác bền vững, vượt qua mọi biên giới quốc gia.